O zemi, kde zítra znamená...
A najednou je na stole kontrola v čele s technologickými firmami a každý den mezitím – no, když se tak nějak vyspí a zapomene. Co platilo včera, je dnes přinejmenším pozapomenuto, pokud ne přímo odmítnuto. Co se chystá zítra, bude pozítří zase jinak. Pojďme se podívat na ten týden s umělou inteligencí od pondělí do pátku, jak jinak než s notnou dávkou sarkasmu. Prostě typická situace v diskuzích o kvantovém poli, občas existuje, dost často vůbec.
aneb Jak se americká politika AI mění rychleji, než ropa proteče průplavem
Pondělí:
Nejdřív nic. Bílý dům před měsíci vydal dokument, že regulace AI je zbytečná přítěž, ať si trh dýchá volně. A všichni jásali. Prezident to podepíše s poznámkou: „Řešit hypotetické riziko? To necháme Evropě, tam jsou chudáci.“ Všichni si oddychli.
Úterý:
Ráno se probudí a dostane novou vizi: „Potřebujeme kontrolu AI! Ale jen tu, kterou řídí moji kámoši z technologických firem, protože vláda jsou nýmandi. A necháme v tom plácat i NSA – ale až potom, co si s nimi zahraji na schovávanou.“ Odpoledne už ale zase tvrdí, že kontrola je pro slabochy, protože Elon mu řekl, že AI je super.
Středa:
Objeví, že někdo pod Bidenem založil kontrolní výbor CAISI. „To jsou komunisté!“ zařve, zmáčkne tlačítko a poslání se tiše překlopí z „bezpečnost“ na „poklekněte před ziskem“. Technické firmy tleskají, bezpečnostní experti si zoufale balí kufříky.
Čtvrtek:
Z ničeho nic vstane s novým výkonným nařízením – pracovní skupina v čele s mixem vlády a firem (čti: lobbistický ráj). Všichni se ptají: „Pane prezidente, před pár měsíci jste chtěl nulovou regulaci!“ „To bylo včera. A co je včera proti zítřku? Já žiju v časové smyčce, moulové!“
Pátek:
Konečně všem dojde, že jeho politikou je doslova: „Každé ráno nová realita“. Výkonné příkazy se hromadí jako prádlo v koši, jeden den volný trh, druhý den dozor, třetí den zase nic. Analytici se pokoušejí udělat z toho ucelený obrázek, ale prezident už připravuje na sobotu další zvrat.
Taková politika s AI připomíná vědecký experiment, kde nezávislá proměnná je „kolik hodin spánku měl prezident“. Jediné, co je neměnné, je že Bidenovy zbytky administrativy tiše pláčou v koutě, protože jejich mise byla zabita nenápadněji než mávnutí rukou v hospodě. A tahle „kontrola“ nakonec skončí jako většina Trumpových úterních nápadů – dřív, než se ve středu nasnídá, je to zase včerejší novina.
A jak říkám, v téhle zemi „zítra již znamená včera“ – takže vlastně ani nevíme, jestli ten plán někdy existoval, nebo jestli ho právě teď Trump zrušil ze spánku.
A tak si v online prostoru přečteme:
- „Trh: Prosíme, jen jeden den bez překvapení.“
- „Akademici: Můžeme dostat alespoň PDF s verzí, která platí do oběda?“
- „Firmy: Kdybychom věděly, že regulace bude takhle rychlá, najaly bychom věštce.“
Přístup k AJEJE je vlastně s trochou představivosti typickým pohledem na software...má alfa verzi, každý den dostává opravnou aktualizaci, co zas rozbije jinou součást a chengelog se píše zpětně.
PS: Jen u nás máme AI pořád pro školy jako veřejný zájem jako stabilní a neochvějnou vizi, i když ji vlastně dosud nikdo ani legislativně nekodifikoval...ale to je zas u nás docela často, ne?
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.