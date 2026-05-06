O zemi, kde zítra znamená...

Když se řekne „konzistentní politika“, většina lidí si představí něco předvídatelného. V Trumpově Americe to ale znamená, že včera /před časem vydal dekret o nulové regulaci AJEJE, jenže JEJDA...

A najednou je na stole kontrola v čele s technologickými firmami a každý den mezitím – no, když se tak nějak vyspí a zapomene. Co platilo včera, je dnes přinejmenším pozapomenuto, pokud ne přímo odmítnuto. Co se chystá zítra, bude pozítří zase jinak. Pojďme se podívat na ten týden s umělou inteligencí od pondělí do pátku, jak jinak než s notnou dávkou sarkasmu. Prostě typická situace v diskuzích o kvantovém poli, občas existuje, dost často vůbec.

aneb Jak se americká politika AI mění rychleji, než ropa proteče průplavem

Pondělí:

Nejdřív nic. Bílý dům před měsíci vydal dokument, že regulace AI je zbytečná přítěž, ať si trh dýchá volně. A všichni jásali. Prezident to podepíše s poznámkou: „Řešit hypotetické riziko? To necháme Evropě, tam jsou chudáci.“ Všichni si oddychli.

Úterý:

Ráno se probudí a dostane novou vizi: „Potřebujeme kontrolu AI! Ale jen tu, kterou řídí moji kámoši z technologických firem, protože vláda jsou nýmandi. A necháme v tom plácat i NSA – ale až potom, co si s nimi zahraji na schovávanou.“ Odpoledne už ale zase tvrdí, že kontrola je pro slabochy, protože Elon mu řekl, že AI je super.

Středa:

Objeví, že někdo pod Bidenem založil kontrolní výbor CAISI. „To jsou komunisté!“ zařve, zmáčkne tlačítko a poslání se tiše překlopí z „bezpečnost“ na „poklekněte před ziskem“. Technické firmy tleskají, bezpečnostní experti si zoufale balí kufříky.

Čtvrtek:

Z ničeho nic vstane s novým výkonným nařízením – pracovní skupina v čele s mixem vlády a firem (čti: lobbistický ráj). Všichni se ptají: „Pane prezidente, před pár měsíci jste chtěl nulovou regulaci!“ „To bylo včera. A co je včera proti zítřku? Já žiju v časové smyčce, moulové!“

Pátek:

Konečně všem dojde, že jeho politikou je doslova: „Každé ráno nová realita“. Výkonné příkazy se hromadí jako prádlo v koši, jeden den volný trh, druhý den dozor, třetí den zase nic. Analytici se pokoušejí udělat z toho ucelený obrázek, ale prezident už připravuje na sobotu další zvrat.

Taková politika s AI připomíná vědecký experiment, kde nezávislá proměnná je „kolik hodin spánku měl prezident“. Jediné, co je neměnné, je že Bidenovy zbytky administrativy tiše pláčou v koutě, protože jejich mise byla zabita nenápadněji než mávnutí rukou v hospodě. A tahle „kontrola“ nakonec skončí jako většina Trumpových úterních nápadů – dřív, než se ve středu nasnídá, je to zase včerejší novina.

A jak říkám, v téhle zemi „zítra již znamená včera“ – takže vlastně ani nevíme, jestli ten plán někdy existoval, nebo jestli ho právě teď Trump zrušil ze spánku.

A tak si v online prostoru přečteme:

  • „Trh: Prosíme, jen jeden den bez překvapení.“
  • „Akademici: Můžeme dostat alespoň PDF s verzí, která platí do oběda?“
  • „Firmy: Kdybychom věděly, že regulace bude takhle rychlá, najaly bychom věštce.“

Přístup k AJEJE je vlastně s trochou představivosti typickým pohledem na software...má alfa verzi, každý den dostává opravnou aktualizaci, co zas rozbije jinou součást a chengelog se píše zpětně.

PS: Jen u nás máme AI pořád pro školy jako veřejný zájem jako stabilní a neochvějnou vizi, i když ji vlastně dosud nikdo ani legislativně nekodifikoval...ale to je zas u nás docela často, ne?

Autor: Milan Hausner | středa 6.5.2026 9:55 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Milan Hausner

  • Počet článků 498
  • Celková karma 8,62
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

