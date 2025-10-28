O žabičkách a duchu mistra Jana
„Když žabička skáče po větvích, skáče i naše vina z účtenky na burzu.“ V článku se potkává duch Jana Husa s logem Rainforest Alliance, emisní povolenky s odpustky, a ETS2 s domácím topením.
Ach, ta žabička. Ten roztomilý, zelený amfibický certifikát mého dobrého svědomí. Představuji si ji, jak skáče po větvích v hustém pralese, kde se kávovníky ladně proplétají s tropickou vegetací. Dokonalé ekologické Miraculum nebo Disneyland.
Realita? Plantáž, která prošla auditem. Co je to audit? To je okamžik, kdy se na pár dní přestane kácet oficiálně a schovají se nejtoxičtější pesticidy. Žabička není záruka ráje. Je to marketingové sponzorství pro obojživelníka, který se stal logem byznysu s naší vinou.
A v tom okamžiku, s hrnkem v ruce, se zhmotňuje duch Mistra Jana Husa. Celý tento systém mi nápadně připomíná středověké odpustky. Tehdy církev prodávala lejstra, které za určitý poplatek vymazaly hříchy z duše. Dnes nadnárodní certifikační autority prodávají nálepky, které za určitý poplatek smazávají environmentální a sociální hříchy z mého nákupního košíku. A aby té dokonalé iluze nebylo málo, objevila se její vrcholná, byrokraticky schválená forma: Evropský systém emisních povolenek (ETS). Zatímco má žabička je hezká, měkká a přívětivá iluze pro spotřebitele, ETS je její tvrdší, brutálnější sestrou pro průmysl. Je to žabička pro továrny.
Jenže, teď tu máme druhý stupeň, ten pravý vrchol geniality teprve přijde: ETS2. Systém pro domácnosti. Už to nebude jen o anonymních komínech někde za městem. Teď půjde o náš vlastní kotel, naše auto, naše topení. A takový systém samozřejmě potřebuje své logo. Žabička je už obsazená, a tak navrhuji dokonale upřímné, byť ironické logo pro tento nový druh lidského odpustku: budeme mu říkat Green Guilt Token. To zní skvěle, není liž pravda?
Toto logo bude nalepeno na vašem vyúčtování za energie, na pumpě při placení za benzín, všude. Bude nám neustále připomínat, že jsme součástí řešení – protože jsme součástí placení.
Jaký je v tom vlastně rozdíl? Žádný podstatný! Oba systémy geniálně externalizují vinu.
- Žabička (Rainforest Alliance): Dovoluje mi, abych se cítil jako zachránce planety, aniž bych se musel vzdát svého ranního rituálu. Zaplatím si „eko-poplatek“ a můj hřích konzumace je smazán.
- Povolenka (ETS2 pro domácnosti): Bude mi dovolovat, abych se cítil jako klimatický hrdina, aniž bych se musel vzdát vytápění obýváku na 24°C. Zaplatím si „znečišťovací poplatek“ a můj uhlíkový hřích je legálně smyt.
- A stejně jako s žabičkou – s tímto odpuštěním se dá obchodovat! Stal se z toho finanční instrument. Kšeftuje se s právem na hřích, jeho cena kolísá na burze a spekulanti bohatnou na naší snaze zachránit planetu, aniž bychom se jí dotkli.
Můj fair trade hrnek je mým osobním listem odpustku. A ETS2 povolenka je tím samým pro můj dům a auto. A my, moderní hříšníci si je s pocitem blažené spásy prostřednictvím produktu zakoupíme. Už nemusíme přemýšlet, zda má naše konzumace a vytápění nějaký smysl. Leda tak vzít si ty dva svetry, tentokrát z poněkud jiného důvodu. Už nemusíme nic skutečně obětovat. Stačilo projít pokladnou a zaplatit vyšší účet. Naše svědomí je čisté. Naše ekologické hříchy jsou smazány.
Takže piji dál svou kávu se žabičkou a očekávám s napětím první vyúčtování s novým logem. Mé etické probuzení je kompletní. Zachránil jsem svět pomocí nákupu. Žabička se usmívá, úředník v Bruselu se usmívá, broker s povolenkami se chechtá, až se za břicho popadá...
A někde v dálce, za oponou této velkolepé show, možná pláče nejen ten kávový farmář, ale i duch mistra Jana. Ale co?
Hlavní je, že se my cítíme báječně. A o to přece v první řadě jde, ne?
Milan Hausner – obrázek AI
