O velkých slovech a vesnické hospodě
Víte, na internetu se to dneska hemží „strážci demokracie“. Sedí doma u monitorů, píšou vznešené blogy, v nichž kárají celý vesmír, a s koňskými klapkami na očích, co v požadovaném směru mění barvu na růžovou, šíří své jediné správné narativy. Jen občas vyrazí do diskuzí naživo, do pravé vesnické hospody.
To je místo, kde se na žádné vznešené škatulky nehraje, protože jakmile začnete mluvit moc vzletně, výčepní pan Vávra vám pod nosem utře stůl mokrým hadrem a řekne: „Nestrkej hlavu do oblak, Karle, stejně ti tam prší.“
V hospodě se totiž lidé znají. Nejsou to avatary s přezdívkami, ale Pepa z truhlářství, Franta, co spravuje traktory, a Jarda, co celý den tahá cihly. Zdejší vzduch mívá hustotu bytelného guláše a vůni nakládaného hermelínu, což je ideální prostředí pro míchání nejrůznějších lidských povah.
Jednoho dne se do hospody zatoulal takový ten typický moderní kazatel. Člověk, co má plnou ústa demokracie, svobody a morálních majáků, ale vlastníma rukama nejspíš v dnešním životě nepřehodil ani stéblo slámy. Sedl si do kouta, vytáhl tablet a začal mezi štamgasty šířit moudra o tom, jak je národ zkažený, kdo šlape vedle ideologické linie a jak by se to všechno mělo přeučit. Že tenkrát to byla kupředu levá, teď je sice jedno, kterou nohou začneme, ale že teď je třeba držet krok v tom požadovaném směru, a že je to jediné, co náš život pod tím marasmem spasí. Nejlepší bude stát na barikádách, i když vlastně ani možná nevíme proč. Ale je to prostě zrovna teď to jediné správné...
Zpočátku si ho nikdo moc nevšímal. Pilo se pivo, hrál se mariáš a debatovalo se o tom, komu chcípla koza nebo jak draho je v masně. Jenže pan kazatel nepřestával. Začal hlasitě mentorovat, rozhazovat rukama a nálepkovat lidi u stolu, že jsou prý slepí pěšáci informační války a že nechápou širší souvislosti.
A tehdy přišla ona chvíle, kdy hospodská demokracie přešla od slov k činům.
Vstal zedník Standa. Chlap, co má ruce jak lopaty a na krku hlavu, která zažila víc reálných krizí než jakýkoliv blog na internetu. Došel až k stolu našeho kazatele, s úsměvem mu vzal tablet z ruky, položil ho vedle utopenců a povídá: „Hele, ty náš strážci svobody. Ty tady celou hodinu meleš o tom, jak svět kráčí do zdi, ale já dneska spravil dvacet metrů plotu a Franta přivedl na svět telátko. Co jsi dneska dokázal ty, kromě toho, že jsi popsal nudu na internetu?“
Kazatel se nadechl, že spustí svou naučenou frázi o nepochopení narativu a globálních souvislostech, jenže Standa ho klidným, hlubokým hlasem utnul: „Víš co, chlapče? Tady nikdo na tvoje poučky zvědavý není. Tady se platí za to, co člověk umí udělat rukama, ne za to, co napíše, když se nudí. Co udělal pro druhé dobrého. Třeba vyléčil rýmu nebo vyplel záhon. Poslouchej, ... dáš si s námi jednoho panáka na srovnání tlaku, nebo poběžíš psát další článek o tom, jak tě zlí lidé ohrozili na svobodě?“
Kazatel se rozhlédl po stole. Všichni štamgasti na něj mlčky koukali s půllitry v rukou: nikdo se na něj nevrhal, nikdo ho nechtěl bít, ale to ticho bylo tisíckrát těžší než jakákoli facka. Pochopil, že tady s frázemi o „jediném správném narativu“ neuspěje.
Ztěžka polkl, vzal tablet, položil na stůl peníze za nealko pivo a sbalil se domů do bezpečí své online bubliny.
Hospoda se na vteřinu odmlčela, pak Jarda mávl rukou. A šlo se dál pít.
Protože nakonec na tom světě nejsme kvůli tlachům na sítích, ale proto, abychom spolu dokázali žít – nohama pevně na zemi a bez zbytečných keců kolem.
Ne, tenhle příběh nepsala AI. já vím, je banální, ale jsem docela přesvědčen, že ho dnešní hospody zažívají docela často...
A ta poslední věta je vlastně tím pravým motem, s kterým bychom se měli probouzet do dalšího rána.
Milan Hausner
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