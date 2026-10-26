O svobodě být zbytečný aneb Chvála starého glosátora
Otázky tedy stojí takto. Jak najít smysl v životě, kdy je má práce nepotřebná, kdy nemohu ani vzpomínat, jako důchodce, na dobu, kdy jsem byl užitečný? Na co vůbec jsem? Kdo jsem a co mohu dělat, abych si vybudoval nějakou sebehodnotu? Proč bych se měl učit, snažit se, mít rodinu, číst, či cestovat? Kam a proč napřít mé dovednosti, mou sílu a intelekt. Z komentáře pod mým blogem.
Důchod a domnělá „zbytečnost“ nejsou žádná tragédie, ale vlastně ta nejlepší fraška, jakou si lze na stará kolena představit. Když utichne hluk institucí, povinností a společenských očekávání, zůstává ticho, které sice může ze začátku budit neklid, ale zároveň otevírá prostor pro tu největší svobodu.
Konec povinné spasitelnosti světa
Představte si to jako propuštění z galejí. Celý život jsme poslouchali, jak je naše práce klíčová, jak se bez nás škola, úřad nebo systém zhroutí, jak musíme plnit plány, vykazovat činnost a zachraňovat svět.
A pak přišel den D. Zhasnulo se, zavřely se dveře a... svět se kupodivu nezhroutil. Místo abychom z toho měli depresi, měli bychom střílet zátky šampaňského! Zjistili jsme totiž sladké tajemství: on se bez nás neztratí NAPROSTO NIKDO.
Být „nepotřebný“ v systému totiž neznamená, že jste zbytečný jako člověk. Znamená to jediné: konečně jste dostali propustku z blázince. Už nemusíte vyplňovat výkazy, kterým nikdo nerozumí, ani předstírat, že vás baví porady o ničem. Jste volní.
Vzpomínky jako stará komedie
Vzpomínat na dobu, kdy jsme byli „užiteční“, může znít lákavě, dokud si nevzpomeneme, kolik nervů nás to stálo. Vzpomínky v důchodu by neměly být pietním aktem u pomníku vlastní pracovní slávy.
Berte to spíš jako sledování staré, poněkud absurdní komedie, kde jste sice chvíli hrál hlavní roli, ale teď sedíte v pohodlném křesle v kině, popíjíte značkovou whisky (nebo pivo...to podle libosti) a říkáte si: „Panečku, to byla tenkrát divočina, co jsme všichni řešili.“ Vzpomínat na to s nadhledem a lehkým úsměvem je čistá úleva.
Kdo jsem, když nemusím nic dokazovat?
Kdo jsem? Přece suverén bez portfeje.
Když už nemusíte obhajovat funkci, tituly ani plnit tabulky, zbývá to nejlepší: chlap, který si může dělat, co chce, číst si, co chce, a myslet si o všem své. Sebehodnota už se nemusí budovat cihlu po cihle na stavbě cizích očekávání. Teď už jste jen sám sebou. A to stačí.
Nikomu nic dlužen nejste.
O svobodě ignorovat hloupost
Když už jsme u těch dovedností a intelektu: víte, jaká je největší výhoda věku, kdy „už nic nemusíte“? Že konečně smíte zcela legálně a beztrestně ignorovat devadesát procent toho, čím nás okolní svět neustále zásobuje.
Nemusíte mít názor na každou novou digitální aplikaci, nemusíte se rozčilovat nad další absurdní směrnicí a už vůbec nemusíte předstírat, že vás baví poslouchat lidské prázdno.
Intelekt v této fázi neslouží k boji s větrnými mlýny, ale k jejich elegantnímu obcházení s šálkem dobré kávy v ruce. Když vidíte, jak se všichni kolem ženou za fiktivními milníky, sedět v klidu nad šachovnicí nebo pozorovat svět s mírným úšklebkem je ten nejluxusnější druh odboje.
Proč se ještě namáhat s knihami, cestováním a šachy?
No přece proto, že teď je to poprvé doopravdy.
- Učení a čtení? Už se neučíte proto, abyste složil test nebo udělal dojem na nadřízeného. Čtete proto, abyste si ověřil, že lidstvo je pořád stejně praštěné jako před sto lety, a pobavil se u toho.
- Cestování? Ne abiturientský zájezd za povinným odškrtáváním památek, ale toulání bez cíle. Koukat na cizí lidi, pít kávu v cizím přístavu a užívat si ten slastný pocit cizince, který nikam nepatří a všude je doma.
- Rodina a blízcí? Protože s vnoučaty je sranda, když jim člověk může občas podstrčit nějakou lumpárnu, kterou rodiče zakazují, a pak se potutelně usmívat.
- Intelekz a síla? Kam s nimi? Přece do šachů, do trefné glosy, do psaní, do pozorování světa. Intelektuál v penzi je jako ostrý nůž: už s ním nemusíte kácet les, můžete si s ním konečně v klidu ukrojit pořádný kus dobrého sýra.
Proč vlastně žít dál? Pro tu nejlepší podívanou
A na otázku „proč se vůbec snažit“ existuje vlastně ta nejprostší odpověď:
protože svět je absolutně neuvěřitelné divadlo a vy jste konečně dostali lístek do první řady bez povinnosti tleskat na povel.
Každá kniha, každá nová ulička nebo jen tiché pozorování okolí jsou připomínkou toho, že život dál voní, hraje barvami a stojí za pozornost.
Nemusíte už nic dokazovat, budovat kariéru ani zachraňovat planetu.
Stačí si to celé užít jako starý, a snad občas moudrý glosátor, který si k tomu přikusuje něco dobrého a moc dobře ví, že nejlepší vtipy jsou ty, u kterých už se nemusíte rozčilovat.
Milan Hausner
Stádo, boti a křehké lidské ego:
Zkuste se v hospodě zeptat deseti lidí na to, co si o lidstvu upřímně myslí, a máte do deseti minut na stole menší občanskou válku.
Milan Hausner
Tomášovy kmenové halucinace a halucinace té z plastu
Lidi a hlavně bratři v tričku (Big Bros) (nezaměňuj se se studiem) dostávají infarkt, když se prokáže, jak moc si jejich megerky vymýšlejí.
Milan Hausner
Halucinace, odvrhnutý svět civilizačního motoru
Dvacet let jsme si zvykali na představu, že chyba je porucha systému. Pak přišla umělá inteligence. A s ní nový strašák: halucinace. Model si vymyslí citaci. Nefungující zdroj. Neexistující událost.
Milan Hausner
Od mamuta k voličům
Člověk by si myslel, že od dob mamutů jsme urazili dlouhou cestu. Máme parlamenty, ústavy, politology, analytiky, tiskové mluvčí, sociální sítě a přímé přenosy.
Milan Hausner
Baterka na vlajku
Pan Jakab doplnil k mému minulému postu zásadní poznámku. Zjednodušil jsem text opravdu příliš. Jak ale souvisí intelekt s kmenovým příslušenstvím? Podívejme se na tento fenomén trochu zblízka.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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