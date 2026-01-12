O Smolíčkovi a home office

Tak po letech růstu home office, tu máme zbrusu nový fenomén: jmenuje se týmová synergie v kanceláři ...panečku, to jsou změny!

Rok 2026 je tu a s ním i prý nový firemní trend, který nikdo nechtěl, nikdo nepotřeboval, ale všichni ho dostanou. Ano, mluvíme o povinném návratu do kanceláře – té moderní verzi středověkého trestu, kde místo okovů máme open space a místo biče Teams meeting v 8:00.

Firmy to samozřejmě prodávají jako „synergii“, „kreativní energii“ a „návrat lidského kontaktu“. Přeloženo do běžné řeči:

„Nevidíme vás, takže nekecejte, že pracujete.“

Zaměstnanci mezitím přemýšlejí, jak elegantně vyskočit z jedoucího vlaku, aniž by si zlomili kariéru. Protože když vám někdo řekne, že máte být pět dní v týdnu v kanceláři, je to jako kdyby vám oznámil, že od zítřka budete žít podle otevírací doby budovy. A budova se neptá, jestli máte děti, psa, život nebo duši, zájmy, potřebu kávy v tolik a tolik...

Brána do pekla přes kancelářskou židli

Všechno to začíná nevinně. „Jen jeden den týdně, prý kvůli týmu.“ To už znaly Jezinky ve Smolíčkovi. „Denní teambuilding.“ A pak bum ...najednou jste tam pět dní, sedíte v kóji, vedle vás někdo žvýká, a stejně máte meeting přes videohovor, protože kolega z vedlejšího stolu je zrovna doma. Synergie jak řemen. Plastový? Ovšem.

Když už máme kamery všude venku, proč je nemít všude vevnitř? Přesně tak vypadá praktická realizace tohoto fenoménu. Některé firmy už instalují turnikety, čtečky, senzory a možná i detektory pohybu, aby se ujistily, že jste opravdu přišli. Protože nic neříká „vážíme si vás“ jako technologie, která vás sleduje víc než vaše vlastní manželka.

Prostě máme sledovací systémy: důvěra je přežitek

Seniora či našince z doby minulé by ani ve snu nenapadlo, že by někdy nešel do práce. Home office? To pro něj bývalo sci‑fi stejného typu jako teleportace nebo platební karta bez PINu. Kdyby mu nekdo řekl, že má pracovat z domova, jen by si odfrkl, popadl aktovku z roku 1987 a vyrazil do kanclu, protože „kancl je tam, kde je pracovní moralka“. A když mu kolegové vysvětlí, že se to dneska dělá přes Teamsy, jen se pobaveně usměje a poznamená, že on má radši „ten opravdovej kontakt“ – tím myslí frontu na kafe a dvacetiminutovej rozhovor o tom, jak to dneska „zas nikdo nechce delat“.

Dnes už do kanclu ovšem chodí jen ti nejodvážnější; takoví ti hrdinové, co se nebojí klimatizace nastavené na teplotu „arktická liška“, ani kolegy, který si ohřívá rybu v mikrovlnce. Zbytek lidstva pochopil, že kancelář je vlastně taková úniková místnost, jen bez možnosti úniku: open‑space šum, tři meetingy o ničem, ergonomická židle, která ergonomická není, a šéf, který tvrdí, že „osobní přítomnost podporuje kreativitu“, zatímco sám pracuje z chalupy.

A tak se není co divit, že mnozí raději volí home office – místo, kde si člověk může v klidu pracovat, zatímco pere prádlo, vaří oběd, hlídá děti, opravuje kotel a předstírá, že má stabilní internet. Prostě ideální pracovní prostředí moderního člověka.

Skutečné náklady návratu do kanceláře

Ne, není to benzín. Není to ani čas. Je to psychická energie, kterou spálíte na to, abyste si znovu přenastavili život podle budovy, která si žje svým životem.

️A tak tu máme prý nové heslo: Když musím osobně do práce, tak do ní chodit nebudu... (dodávám..radši si dojdu pro dávky). To jsou taky vlastně homeoffice, ne?

Rok 2026 bude rokem, kdy se práce na dálku stane filtrem.
Ne filtrem na Instagramu, který vám vyhladí pleť.
Filtrem, který vám vyhladí nervy – protože když firma řekne „pět dní v kanceláři“, lidé odpoví:
„Tak to ne, kamaráde, ani náhodou.“ A odejdou.
Na volnou nohu. Do vlastního projektu. Do lesa. Kamkoli, kde není turniket.

Budoucnost práce není o tom, kde sedíte.
Je o tom, jestli vám někdo věří.
A pokud ne – tak proč byste tam chodil, no ne?

Autor: Milan Hausner | pondělí 12.1.2026 12:53 | karma článku: 3,94 | přečteno: 56x

Milan Hausner

  • Počet článků 280
  • Celková karma 8,49
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

