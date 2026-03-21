O škole, dveřích a oknech
Autorka si bere za téma dětské suicidální chování ve škole a používá ho jako kladivo na oblíbené téma: povinnou školní docházku.
- Falešná kauzalita jako základ argumentu
Celá konstrukce stojí na jedné jediné logické chybě: post hoc, ergo propter hoc. Dítě vyskočilo z okna školy → dítě muselo být ve škole → škola je povinná → za skok může povinná docházka.
Tento řetězec je sice jednoduchý a emotivní, ale věcně neudržitelný. Suicidální chování u dětí má komplexní příčiny: psychiatrická onemocnění (deprese, úzkostné poruchy), trauma, šikanu, selhání rodinného zázemí, krizi identity, často i kombinaci těchto faktorů. Redukovat to na jednu institucionální podmínku „musí tam chodit“ je buď hluboká neznalost, nebo zjednodušující manipulace.
- Falešná analogie s kroužky
„Slyšeli jste někdy o dítěti, které by vyskočilo z okna na kroužku robotiky?“ Tato otázka je rétoricky podpásová. Děti samozřejmě nespáchají sebevraždu na kroužku robotiky ne proto, že by kroužek nebyl povinný, ale proto, že:
- na kroužek nechodí děti, které jsou v dlouhodobé psychické krizi,
- kroužek netrvá šest hodin denně, pět dní v týdnu,
- kroužek není prostředím, kde se dítě pohybuje v heterogenní a často anonymní skupině vrstevníků,
- kroužek není místem, kde se odevzdávají výkony k hodnocení,
- kroužek není spojen s autoritou, která má zákonnou moc dítě sankcionovat.
- nebo nikdo v případě tragické události tak docela nerozlišuje, co se zrovna ve škole dělo...
Srovnávat volnočasový kroužek se školou jako institucí je tedy kategoriální nepřesnost, pokud ne nesmysl.
- Mytologizace „dobrovolnosti“ a „cesty ven“
Text tvrdí, že dítě nemá „reálnou cestu ven“. To je polopravda, která ignoruje existující mechanismy: dítě může změnit třídu, změnit školu, přejít na individuální vzdělávání (v ČR od roku 2004, dnes poměrně rozšířené, i když ne úplně jednoduché), může být uvolněno z vyučování na doporučení pedagogicko-psychologické poradny, v krajním případě může být umístěno do diagnostického ústavu, což je sice radikální, ale pořád existující cesta.
Neříkám, že tyto cesty jsou vždy snadné nebo dostupné. Ale tvrdit, že „neexistují“, je nepravda. A tvrdit, že jejich neexistence je příčinou skoků z oken, je nejen nepravda, ale i nebezpečné zjednodušení, které přesouvá pozornost od skutečné pomoci k ideologickému zrušení systému. A zavedení jiného, kde není zcela zřejmé, jak by se podobné incidenty řešily, by tyto situace řešilo jak?
- Manipulace s emocemi místo analýzy
Text pracuje s osnovou: šok → pobouření → ticho. Pak říká: „ale skoro nikdo neotevře tu nejnepříjemnější otázku“. Tohle je klasický tah konspirační rétoriky: všichni se bojí říct pravdu, jen já mám odvahu. Jenže ta „nepříjemná otázka“ není odvážná: je to past na jednoduché odpovědi.
Když se podíváme na skutečné kauzy dětí, které vyskočily z oken škol, v drtivé většině šlo o dlouhodobou šikanu, psychické onemocnění, selhání dohledu, někdy i kombinaci. Nikdy to nebyla povinná docházka sama o sobě. Autorka ovšem tyto faktory odbude jednou větou: „I když ho někdo šikanuje.“ A pak z nich udělá pouhou položku ve výčtu důvodů, proč by dítě mělo mít právo nechodit. To je docela cynické...
Každý takový neš’tastný případ vyžaduje pečlivou kauzální analýzu, z ní je možno vyvozovat nějaké závěry a opatření. Neuvědomuji si, že by jsem se za svůj profesní život a ani v praxi mého otce psychiatra někdy setkal s tím, že reálným důvodem byla vlastní povinná školní docházka, i když se příčina takového chování odvozovala od toho, co se ve třídě dělo.
Závěr bez odpovědnosti
Text končí: „Neříkám, že povinná docházka vždycky zabíjí. Tvrdím, že někdy vytváří situace, ze kterých dítě nevidí jinou cestu ven než skokem z okna.“ Tohle je typické plátkování: říct něco, co zní umírněně, ale zároveň podržet celou předchozí konstrukci.
Problém je, že pokud tato věta má být pravdivá, musela by existovat empirická evidence, že děti, které nejsou v povinné docházce (např. domácí vzdělávání), v těchto situacích nejsou. Autorka to naznačuje: „kupodivu o nich neslyšíme v podobných zprávách“. To je ovšem argument z neznalosti. Neslyšíme proto, že:
- jejich počet je zanedbatelný,
- jejich krize se neodehrávají ve školním prostředí, a tedy nekončí skokem ze školního okna (mohou končit jinde),
- v tisku najdete i příklady z této komunity
- a hlavně – žádná systematická data neexistují. Autorka neposkytuje jediný zdroj, jediné číslo, jedinou studii. Jen dojmy a rétoriku.
Co text skutečně říká (mezi řádky)
Tento blogový příspěvek není o dětech, které trpí. Je o zpochybnění povinné školní docházky jako principu. Celá řada článků pana Jana Sedláka v minulém měsíci nabídla celou řadu reálných argumentů, se kterými lze souhlasit, s argumentem v dnešním blogu však nikoli. Tragédie jednotlivých dětí je zde užita jako prostředek k sysatémovému odmítnutí bez jakéhokoli řešení. To je nejen eticky sporné, ale i kontraproduktivní: protože skutečná ochrana dětí by vyžadovala posílení školních psychologů, krizové intervence, programů proti šikaně, lepší podpory pro děti s psychickými problémy. Autorka to však odmítá jako „řešení detailů“ a chce jít „ke kořenu“. Tím kořenem je podle něj povinnost sama.
Pokud by se tento návrh realizoval, měli bychom děti, které se už dnes ocitají na okraji systému, úplně mimo systém bez dohledu, bez povinnosti být v bezpečném prostředí, bez kontaktu s institucemi, které jako jediné mají šanci závažné problémy odhalit.
Je možné být kritický k podobě školství, k jeho neflexibilitě, k selháním jednotlivých škol i systému jako celku. Jsem jedním z těch, kteří se ke stávajícímu modelu škosltví vyjadřují víc než kriticky. Je možné a dokonce nutné: mluvit o tom, že děti mají mít bezpečné prostředí a že když ho škola nezajistí, stát selhává. Ale dělat z povinné školní docházky viníka dětských sebevražd je nebezpečný precedens. Precedens, který místo pomoci nabízí ideologii. A který místo soucitu s konkrétními dětmi a jejich rodinami nabízí laciné bodové skóre v kulturní válce o vzdělávání.
Tento text není odvážný. Je jen hlasitý. A hlasitost není totéž co pravda. Konec konců minulé diskuze o karmě a pravdě to jen dokazují.
Milan Hausner
Světlo a stín: co 81 000 lidí skutečně chce od umělé inteligence
Když se řekne „umělá inteligence“, většina z nás si vybaví buď Terminátora nebo vševědoucího digitálního komorníka se sametovým hlasem Scarlett Johansson. Jenže...ono je to v praxi docela jinak...
Milan Hausner
Jeevesovy nové šaty...když forma dotváří obsah...
Čeština je gramaticky složitá, to je pravda. Je to jazyk, který má víc pádů než průměrný bruslař na prvním tréninku a víc výjimek než ministerstvo financí.
Milan Hausner
Od mičudy...k řečništi...přes jedno pivko
Fotbalový tým se hroutí na hřišti, politik roste na pódiu jako kvásek v teple a prostý člověk padá do stínu za stadionem. Triptych, který ukazuje, že vítězství není otázkou dovedností, ale správného osvětlení.
Milan Hausner
Od nevěry k obstipaci
Konečně pořádná „psychologie“ z dílny copywriterky jednoho z hojně čtených portálů, který dostal za úkol natáhnout text mezi dvacet reklamních bloků na letenky a podlahy. Tohle není publicistika, to je odvoz suti...
Milan Hausner
Jak vaše hejty formují vašeho budoucího šéfa
Když mi bylo deset, učitelé říkali, ať si dávám pozor, co píšu do sešitu, protože to jednou může číst paní ředitelka. Když mi bylo patnáct, říkali, ať si dávám pozor, co píšu na zeď, protože to jednou uvidí budoucí zaměstnavatel.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.