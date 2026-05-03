O psí věrnosti, ledniční zradě a filozofické moci piva

Každý, kdo sdílí domácnost se psem, zná železný zákon noci: jakmile se zvednete z postele, pes – ještě před chvílí mrtvý k světu – otevře oči a přepne do režimu noční hlídky.

(Esej z kuchyně, psího pelíšku a manželské ložnice)

Nejste pán. Nejste přítel. Jste jen podezřelý element, který se chystá narušit rovnováhu tmy a ticha. Cesta k lednici se mění v operaci pod dohledem ostražitého generála. Je vyslán inspekční tým.. Každý krok je monitorován. A když sáhnete na kliku chladničky, pes ví, že začíná rozhodující operace..

Lednice jako zradné úložiště

Vytáhnete guláš, sýr nebo, proboha, prošlý párek. Pes neštěká, ale jeho oči říkají: „Ty spíš na paměťové pěně, já na hadru z Decathlonu, a ty si tady v noci dáváš něco, co se mnou nesdílíš? To není lednice. To je zrada našeho vztahu.“ Psí morální kompas je neúplatný. Symbolem nočního žraní je pro něj lednička, a ta je prostě hřích. Nafoukne se, odvrátí hlavu, odfrkne. V překladu: „Dej si ten párek, Štěpáne. Ale až ráno budeš hledat ponožku, víš, kde mě najdeš.“ Pes řeší jídlo, ne princip. Až do chvíle, kdy…

Pivo – filozofický symbol nočního splínu

Sáhnete po pivu, vínu nebo panáku a pes ztichne. Úplně. Žádná uraženost, žádné divadlo, žádné panáčkování a prosebné oči. Jen krátké zachvění čenichu a tichá akceptace. Pirueta na místě a návrat pod peřinu k paničce.

Proč? Protože alkohol je pro psa něco jako lidský rituál, do kterého se neplete. Nechápe vaše slzy u romantického filmu, nechápe ani noční potřebu pozvednout sklenici. Ale respektuje to. Alkohol vás v jeho očích pasuje z nočního žrouta na nočního filosofa. A filosofy pes neřeší. To je pod jeho důstojnost.

A co na to choť?

A tady se svět obrací naruby. Pes se urazí u jídla. Choť u alkoholu.

Choť mlčí, když si dáte sýr. Ale otevřete třetí pivo a začnete mluvit o rekonstrukci koupelny – je po klidu. Sice až tom ranním, ale je po něm. Pes naopak u sýru zuří, ale u piva vás nechá být. Alkohol tedy vyvolává opačné reakce u dvou tvorů, kteří s vámi sdílejí domácnost. A právě v tom je skrytý noční paradox. „Tys v noci zase chlastal, jo?“

A tak tam stojíte – lahváč v jedné ruce, párek v druhé. Pes vás soudí za párek, choť za pivo. Opravdové dilema. Existuje jen volba, koho naštvete míň. Alkohol není lék, jen krycí manévr, který vás vyseká z jedné křivdy a okamžitě hodí do druhé. Ať si z lednice vytáhnete cokoliv, stejně skončíte u okna: pes vám funí na nohu, choť ráno pronese své „Ty jsi zase něco pil,“ a vy víte, že jediný, kdo z toho měl skutečný užitek, je pes – protože vám ten párek mezitím sežral. Malé domácí win‑win.

Pes není mazlíček. Je to podlézavý morální arbitr. Jídlo je hřích, alkohol je neviditelný. A právě proto je pes nejspolehlivější spojenec nočního pijáka. Alkohol vás činí neproklepnutelnými pro psí radar; je to průkaz filosofa.

Až si příště otevřete lednici a ucítíte ten známý pohled, sáhněte raději po lahvi než po salámu. Pes se odvrátí s respektem. Choť spí dál. A vy pochopíte, že pravý lék na žravost se neprodává v lékárně. Máte ho ve dvou podobách. Předně se chladí v lednici. A vrčí jen tehdy, když si pro něj jdete s buřtíkem.

Autor: Milan Hausner | neděle 3.5.2026 15:09

Milan Hausner

  • Počet článků 492
  • Celková karma 8,67
  • Průměrná čtenost 203x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

