O pokroku, jízdence na konečnou a věčné důvěře v Homo sapiens
Vážení diskutéři (dovolte mi tuto poznámku adresovanou nejen vám, ale všem, kdo věří, že člověk je od přírody moudrý a dobrý), děkuji za vaše postřehy.
Jsou temné, ale v této temnotě je podivná jasnozřivost. Dignitas, Exit, znějí skoro jako cestovní kanceláře. A v jistém smyslu jimi jsou. Jen místo Bali či Kanárů nabízejí terminus. Konečnou stanici s vyhlídkou na věčné ticho. Za poměrně vysokou cenu, jak správně podotýká jeden z bloggerů. Zlatá éra turismu smrti.
Ale buďme féroví. Počátky byly ušlechtilé. Metastázy, amyotrofická laterální skleróza, bolest, která by roztrhala i kamennou sochu. Soucit byl výchozím bodem. Nikdo rozumný by neodmítl pomoc člověku, který se doslova rozpadá zaživa a žádá o jediné, důstojné ukončení utrpení. To byl první humanitární krok.
Jenže, milý pane, pokrok se skutečně nedá zastavit. A lidská vynalézavost v rozšiřování definic je bezedná. Z „nesnesitelného fyzického utrpení“ se stala „ztráta smyslu života“. A to je přesně ten moment, kdy by každý, kdo četl byť jen jedinou knížku o dějinách 20. století, měl zpozornět. Ztráta smyslu je totiž diagnóza subjektivní, nespolehlivá, a hlavně nakažlivá ve společnosti, která se učí počítat lidi jako náklady. A tady se dostáváme k jádru věci.
Ekonomické potíže. Stárnutí populace. Důchodové systémy v třísnivém křeči. A víte co? To není sci-fi. Je to logické vyústění cesty, na kterou jsme nastoupili s takovou grácií a politickou korektností. Není třeba žádného zlého diktátora v černém plášti. Stačí obyčejné referendum.
Představte si tu kampaň:
- Jste unaveni? Máte po osmdesátce, bolí vás klouby, vaše děti na vás nemají čas a stát na vás už nechce doplácet? Nechcete být přítěží? Řešení je jednoduché. Povinná jízdenka na konečnou? Nenechte se mýlit! Není to povinnost. Je to možnost, kterou společnost vítá. Se slevou, samozřejmě. Pro důchodce. Jako senior máte výhodu. Uvolněte místo mladým. Buďte hrdinní! Ukončete to s grácií a bez zbytečných výdajů. Hlasujte pro důstojné stáří(čti: krátké stáří).
A lidé to odhlasují. Protože lidé se bojí dvou věcí: bolesti a zbytečnosti. Společnost jim podsouvá, že stáří nemocného člověka je obojí. A najednou máte „eutanazii z povinnosti“ maskovanou jako „právo na smrt“.
Zmínili jste Německo počátku 30. let. A to je nepříjemný, ale zcela přesný severák v zádech. Nikdo, ale absolutně nikdo z vzdělané vrstvy nepovažoval za možné, že by se v zemi Goetha a Schillera vraždili epileptici a mentálně postižení. A pak se přišlo na to, že „život nehodný života“ je velmi pružná kategorie. Začíná u nevyléčitelně nemocných, pokračuje přes „přítěže“ a končí u „politicky nežádoucích“. Cesta od Aktion T4 k Osvětimi byla krátká a dlážděná nejlepšími úmysly ušetřit trpící, ušetřit peníze, uklidit společnost.
Namítáte, že existuje v lidský rozum, ano já v něj pořád věřím. Věřím v něj hluboce, naivně, téměř nábožensky. Stejně jako věřím, že příští týden vyhraju v loterii a že když přestanu koukat na zprávy, přestanou existovat války. Lidský rozum je totiž nejúžasnější sebeklam, jaký kdy evoluce vyrobila. Umožní vám současně chránit svou umírající babičku a současně podepsat petici za to, aby se její soused „mohl důstojně rozhodnout“, protože už nemá radost z pletí záhonků.
Rozum nám říká: „Podívej, to je logické. Ušetříme bolest, peníze, místo.“ Ale zapomíná dodat: „A taky zrušíme posvátnost lidského života a nahradíme ji tabulkou nákladů a užitku.“ Rozum nevidí ten proradný posun od smím zemřít k měl bys zemřít a pak k co tu ještě děláš?
Za pár let, až si osmdesátiletý diabetik s počínající demencí bude prohlížet nabídku „Podzimní slevy na asistovaný odchod, uvolněte byt pro mladou rodinu!“, vzpomeneme si na dnešní humanitní nadšence z Beneluxu a Švýcarska. A ti nadšenci s klidným svědomím řeknou: „Vždyť je to jeho svobodná volba. My mu jen nabízíme.“
Ano. Stejně jako vlk nabízí beránkovi kratší cestu přes řeku.
Vaše otázka „Věříte vy opravdu v lidský rozum?“ má jedinou poctivou odpověď: Věřím, že je dokonale schopen dovést nás kamsi na okraj propasti, sepsat o tom dvacet studií, uspořádat mezinárodní konferenci a pak spokojeně vykročit do prázdna s pocitem, že dělá pokrok. A ten pokrok, jak známo, nejde zastavit. Zvlášť když má za sebou raketový pohon ekonomické efektivity a potichu odhlasované referendum.
Nechme to ale teď raději být. My se zatím můžeme jen potichu smát, než nám také někdo milosrdně a se slevou prodá jízdenku na konečnou. Protože Smetanova „Má vlast“ se taky může hrát jako background music v čekárně u eutanazního poradce.
Ještě jednou prosím přijměte poděkování za pár myšlenek. Tentokrát moc růžové a ani vtipné nejsou, bohužel.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.