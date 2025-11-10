O podivuhodném genovém přenosu a Freudově zoufalství

V naší malebné obci, kde se rodinná tajemství předávají vzduchem jako vůně podzimního listí, existuje podivuhodný fenomén genového přenosu, nad nímž by zůstal stát i sám Freud s otevřenou pusou a poznámkovým blokem.

Jde o schopnost balit chlapy, která se dědí z generace na generaci s železnou pravidelností, a to i přes to, že některé členky rodu spolu oficiálně nemluví. Nemůže tedy jít o čistě sdílenou zkušenost, jak by se nás mnozí psychologové snažili přesvědčit. Kdepak, i tahle vlastnost leží v genech. Viďte, Ondřeji...

  • Geny, co balí chlapy – bez návodu, bez slov
  •  Freud by ztratil iluze. Marie ne.
  • Rodinné ticho jemuž flirtovací instinkt žije dál...

Babička Marie, žena, která by Freudovi nabourala celou teorii oidipovského komplexu pouhým zamáváním kapesníčkem, je žijící legendou. Její dcera Jana zdědila nejen matčiny oči, ale i její schopnost přivádět muže k šílenství pouhým zavrtěním hlavy. A pak je tu Anička, vnučka, která s babičkou oficiálně nemluví od té doby, co se máma s dcerou rozkmotřily.

Zvlášní je, že ty lovecké geny jsou tam přesto jasně patrné. Genetici by z toho měli radost - sociologové a psychologové už méně. Dodnes nevíme, na kterém chromozomu tato zázračná schopnost leží. Možná je ukrytá někde mezi genem pro vybíravost v jídle a schopností nikdy nenajít v ledničce mléko a pořád zapomínat klíče. Jedno je jisté - tato genetická informace je odolnější než ranní kocovina po oslavě narozenin.

„To by zajímalo Freuda,“ mumlá sousedka při pozorování Aniččina flirtování před univerzitou v nedaleké metropoli. A má pravdu. Freud, který vymyslel celé teorie o sexualitě na základě pár neurotických Vídeňáků, by u nás přišel o iluze. Tady nejde o žádné podvědomí, nevědomí, oidipovské komplexy nebo přenos z matky na dceru. Tady jde o čistou genetiku, která si hravě poradí i s tím, když se členky rodiny navzájem nemohou vystát.

Když babička Marie pozoruje z okna Aničku, jak mluví ze sličnými šviháky, má v očích zvláštní mix hrdosti a nostalgie. Hrdosti, protože ta holka to umí. Nostalgie, protože to umí přesně jako ona, a přitom spolu nemluví. Je to jako pozorovat vlastní genetické dědictví v akci, aniž byste k tomu měli jakýkoli přímý vliv.

Třídenní akvizice nového nápadníka probíhá u Aničky se stejnou bravurou jako kdysi u babičky. Den první: nenápadné olizování rtů. Den druhý: náhodné setkání u cukrárny. Den třetí: společná večeře. Návod, který nikdy nebyl sepsán, ale který koluje v krvi s urputností, jež by zasloužila Nobelovu cenu.

A tak tu stojíme před záhadou, nad kterou by zůstal rozum stát nejen Freudovi, ale i celému týmu genetiků z Harvardu. Jak je možné, že se rodinné umění předává bez slov, přes generace, dokonce i přes hradby nepřátelství, a nikdo neví, na kterém chromozomu ten zatracený gen leží?

Možná je to tím, že některé věci jsou silnější než hádky. Silnější než urážky. Silnější než léta ticha. A možná je to tím, že v naší vesnici je láska k mužskému pokolení prostě silnější než všechny spory a všechny vědecké teorie dohromady.

A tak zatímco babička s vnučkou nevymění ani pohled, jejich srdce bijí v stejném rytmu loveckého instinktu. A to, milí přátelé, je větší zázrak než všechny Freudovy teorie a genetické mapy světa. Zůstává jen otázka: Který chromozom to vlastně je? A bude někdy objeven? To si nechme na příští generaci - ta to možná bude umět ještě lépe.

Autor: Milan Hausner | pondělí 10.11.2025 13:00 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Milan Hausner

  • Počet článků 164
  • Celková karma 8,67
  • Průměrná čtenost 204x
Občas si Vás, milé čtenáře, dovolím oslovit s nějakým tím blogem, teď už i mimo školství.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

