O podivuhodném genovém přenosu a Freudově zoufalství
Jde o schopnost balit chlapy, která se dědí z generace na generaci s železnou pravidelností, a to i přes to, že některé členky rodu spolu oficiálně nemluví. Nemůže tedy jít o čistě sdílenou zkušenost, jak by se nás mnozí psychologové snažili přesvědčit. Kdepak, i tahle vlastnost leží v genech. Viďte, Ondřeji...
Babička Marie, žena, která by Freudovi nabourala celou teorii oidipovského komplexu pouhým zamáváním kapesníčkem, je žijící legendou. Její dcera Jana zdědila nejen matčiny oči, ale i její schopnost přivádět muže k šílenství pouhým zavrtěním hlavy. A pak je tu Anička, vnučka, která s babičkou oficiálně nemluví od té doby, co se máma s dcerou rozkmotřily.
Zvlášní je, že ty lovecké geny jsou tam přesto jasně patrné. Genetici by z toho měli radost - sociologové a psychologové už méně. Dodnes nevíme, na kterém chromozomu tato zázračná schopnost leží. Možná je ukrytá někde mezi genem pro vybíravost v jídle a schopností nikdy nenajít v ledničce mléko a pořád zapomínat klíče. Jedno je jisté - tato genetická informace je odolnější než ranní kocovina po oslavě narozenin.
„To by zajímalo Freuda,“ mumlá sousedka při pozorování Aniččina flirtování před univerzitou v nedaleké metropoli. A má pravdu. Freud, který vymyslel celé teorie o sexualitě na základě pár neurotických Vídeňáků, by u nás přišel o iluze. Tady nejde o žádné podvědomí, nevědomí, oidipovské komplexy nebo přenos z matky na dceru. Tady jde o čistou genetiku, která si hravě poradí i s tím, když se členky rodiny navzájem nemohou vystát.
Když babička Marie pozoruje z okna Aničku, jak mluví ze sličnými šviháky, má v očích zvláštní mix hrdosti a nostalgie. Hrdosti, protože ta holka to umí. Nostalgie, protože to umí přesně jako ona, a přitom spolu nemluví. Je to jako pozorovat vlastní genetické dědictví v akci, aniž byste k tomu měli jakýkoli přímý vliv.
Třídenní akvizice nového nápadníka probíhá u Aničky se stejnou bravurou jako kdysi u babičky. Den první: nenápadné olizování rtů. Den druhý: náhodné setkání u cukrárny. Den třetí: společná večeře. Návod, který nikdy nebyl sepsán, ale který koluje v krvi s urputností, jež by zasloužila Nobelovu cenu.
A tak tu stojíme před záhadou, nad kterou by zůstal rozum stát nejen Freudovi, ale i celému týmu genetiků z Harvardu. Jak je možné, že se rodinné umění předává bez slov, přes generace, dokonce i přes hradby nepřátelství, a nikdo neví, na kterém chromozomu ten zatracený gen leží?
Možná je to tím, že některé věci jsou silnější než hádky. Silnější než urážky. Silnější než léta ticha. A možná je to tím, že v naší vesnici je láska k mužskému pokolení prostě silnější než všechny spory a všechny vědecké teorie dohromady.
A tak zatímco babička s vnučkou nevymění ani pohled, jejich srdce bijí v stejném rytmu loveckého instinktu. A to, milí přátelé, je větší zázrak než všechny Freudovy teorie a genetické mapy světa. Zůstává jen otázka: Který chromozom to vlastně je? A bude někdy objeven? To si nechme na příští generaci - ta to možná bude umět ještě lépe.
Milan Hausner
Právo první volby a stín „práva první noci“
Právo první noci dostalo v době umělé inteligence mnohem větší význam, než by se našinci zdálo. Vždyť přeci máme svobodnou volbu, a tou je právě AI a její pomoc. Tak zní mnohé rady marketérů...Vážně je tomu tak?
Milan Hausner
Rande po padesátce aneb strategie společenského úprku
Rande po padesátce aneb Když láska vypadá jako evakuační plán Je to jasná věc, že láska kvete v každém věku. Jen to občas ale vypadá jako evakuační plán, jak podle příručky.
Milan Hausner
„Nejsem závistivý, jen spravedlivě rozhořčený“
„Závist je čistě českým fenoménem.“ Tato věta, často pronesená s hořkým úsměvem, rezonuje českými hospodami i salóny. Je snadné ji přijmout jako neměnnou pravdu, ale ...
Milan Hausner
Čumák se zkrabatil. Jasné znamení...
Kdykoli něco napíšu, běžím nejdřív za paní domácí, aby předešla společenským lapsům, politické nekorektnosti a přidala něco z ženského vtipu. Tentokrát se do toho ale připletla další ženská...
Milan Hausner
Aurora borealis sponsored by...
S radostí, vážený čtenáři, usedám do svého virtuálního křesla, abych Ti, obdarován Tvou pozorností, předal esej – onen „sváteční dárek“, jehož se nám od velkorysé společnosti Meta dostává.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video
Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod...
Češka dostala v Rusku v nepřítomnosti 13 let za účast v bojích na Ukrajině
Ruský soud v nepřítomnosti uložil Češce třináct let vězení za účast v bojích na straně Ukrajiny....
Padaly kufry, lidé krváceli. Srážka vlaků na Slovensku mohla snadno skončit tragičtěji
Cestující ze dvou vlaků, které se srazily v neděli večer nedaleko Bratislavy, popsali chvíle hrůzy....
Dvě nehody na novém obchvatu u Rokycan nedělilo ani 24 hodin, šest hospitalizovaných
Na novém obchvatu Oseku a Litohlav na Rokycansku, který je otevřený měsíc, se v rozmezí ani ne...
Vyhrajte pobyty v exotice za 400 tisíc korun. K iDNES Premium ve slevě za 690 Kč
Láká vás orientální Istanbul, prosluněná Malta, luxusní Dubaj nebo exotický Mauricius? Všechny tyto...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 164
- Celková karma 8,67
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.