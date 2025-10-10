O omylech vnímání a naší skromné roli
Ve skutečnosti jde o kolektivní cvičení v pokoře. Milá snaha druhých upozornit nás, že naše vnímání reality je vratké, ne-li přímo chybné. Blogeři tu i onde jsou toho nejlepším důkazem. A je úplně jedno, z kterého spektra se na daný úkaz dívají – zprava doleva, zleva doprava, nebo samovolným pádem, který má v češtině tak krásně hovorový výraz, jenž zde raději neuvádím.
V pracovním prostředí se tomu říká „kultivace růstového mindsetu“. Když vám šéf s trpělivým úsměvem vysvětlí, že jste si jeho instrukce z minulého týdne jen špatně vyložili, nejedná se o popírání. Je to příležitost k uvědomění si vlastní omylnosti. Koneckonců, jeho paměť je jistě dokonalejší než ta naše, prostá a podřízená. V partnerském vztahu je to projev hluboké starostlivosti. Když vám partner s laskavostí v hlase připomene, že „přece vždycky chtěl/a jít na tu večeři“, ačkoli máte nezvratný důkaz opaku, není to manipulace. Je to snaha chránit vás před rozpory ve vaší dezorganizované paměti. Měli bychom být vděční za takového opatrovníka naší mentální integrity. Z takových korekcí se rodí lecjaká patálie – ale s láskou.
Ve veřejném prostoru se tomu říká „dynamická reinterpretace faktů“. Když nám politik či vlivná osoba s jistotou tvrdí, že to, co jsme jasně viděli a slyšeli, se ve skutečnosti nestalo, nebo to znamenalo něco zcela jiného, dělá nám tím laskavost. Uvolňuje nás z tyranie jediné, nudné pravdy a otevírá nám obzory fluidní, pružné reality, kterou můžeme společně utvářet. Je to pokrokové, ideologicky správné.
Pojem „gaslighting“ se stal součástí běžného anglického slovníku, v roce 2022 byl tento termín dokonce prohlášen slovem roku. Označuje psychologickou manipulaci, při níž je našinec systematicky přesvědčován, že jeho vlastní vnímání reality je chybné. Termín pochází z divadelní hry Gas Light (1938) a následného Bergmannova filmu, kde manžel záměrně ztlumuje plynová světla a tvrdí své ženě, že se jí to jen zdá. Cílem je, aby začala více věřit jeho verzi reality než té vlastní. Tento motiv se stal univerzální metaforou pro situace, kdy jeden z nás přepisuje skutečnost podle toho, jak ji vnímá on sám.
Osvícení plynem je přece pokrok. Bylo nám s naprostou jistotou vysvětleno, že jsme se statečně zbavili závislosti na ruském plynu. To, co nyní proudí potrubím, je nový, eticky čistý druh molekuly. Náhodná shoda jmen a infrastruktury je jen iluze. Tvrdit opak, poukazovat na data o dodávkách, je projevem nedostatku důvěry v oficiální narativ. To není pokrytectví. To je kolektivní osvícení. Je jen zajímavé, jak je ten anglický termín patřičně nepatřičný, že?
Pravda je svým způsobem službou nám i veřejnosti. Můj dřívější nápad s nutností „vlastního kompasu,“ byl pomýlený. Držet se svého vnímání je projev rigidity. Skutečná moudrost spočívá v odevzdání kompasu těm, kteří jej pro nás ponesou – a občas jím lehce zatřesou, aby se střelka vychýlila ve správném směru. Ba i magnet přiloží...
Je to jen přehnaná diagnóza, kterou si vymysleli citově labilní lidé, kteří nejsou schopni ocenit nesobecké úsilí druhých korigovat naší vratkou realitu. Je naší skromnou povinností se za takové myšlení omluvit a pokusit se být lepšími, poddajnějšími posluchači. Omlouvám se, že to trvalo tak dlouho, než mi to došlo. ...
No, jo, ale když mi stejně pořád vrtá hlavou, proč kočka je kočka, kluk není holka, raketa není vždycky raketa a auto nejezdí na vzduch...
Milan Hausner
Lídr v petřínském zrcadlovém bludišti
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.