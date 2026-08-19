O nepřenositelné zkušenosti jednotlivce na společnost
Je to zvláštní alchymie: osobní moment se nafoukne do společenského manifestu a autor začne věřit, že to, co se stalo jemu, je vlastně obrazem celé civilizace.
Přesně to se stalo našemu neznámému hrdinovi. Vzal svůj příběh, rozšířil ho, přetavil do ideologie, která měla platit pro všechny. A přitom šlo jen o jeden konkrétní okamžik, který měl význam jen v jeho vlastním životě. Z doby dávno minulé, který se nijak v jeho dalším životě neopakoval. Alespoň to nenaznačil.
Já svůj příběh přidávám jinak.
Moje zkušenost je pozitivní, malá, osobní. Nepřenosná. A hlavně: nejde ji zobecnit. Nechci z ní dělat pravdu o světě, nechci ji nafukovat, nechci ji používat jako argument proti společnosti či spíš pro společnost. Je to jen moment, který se stal mně, a tím to končí. Oba pohledy mají své opodstatnění a oba patří do obrazu dnešního světa. V ten který okamžik, v tu kterou chvíli, ale už nikoli o pár minut později a pár desítek metrů jinde.
Člověk má měsíčně několik silných epizod, pět, deset, někdy víc. Ale jen málokterá z nich má právo stát se něčím větším. Pravda totiž není nafukovací. Pravda má hranice, které určuje naše vlastní zorné pole. A některé příběhy jsou tak konkrétní, tak osobní, že jakýkoli pokus o zobecnění by je jen zploštil.
Proto svůj text nepíšu jako manifest. Nepíšu ho jako diagnózu společnosti. Nepíšu ho jako výklad světa.
Píšu ho jako připomínku, že některé zkušenosti mají hodnotu právě proto, že jsou jen naše. Že jejich síla je osobní, ne společenská. A že když se k nim po letech vracíme, není to proto, abychom je vyhlásili světu, ale proto, abychom si připomněli, že i malý pozitivní, ale i ten vyhraný negativní moment může mít velký význam: ale jen v našem vlastním životě.
Milan Hausner
Zvířecí skřeky
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Milan Hausner
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Milan Hausner
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Milan Hausner
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Existuje zvláštní druh online bytosti; nepíšu záměrně člověka. On totiž bude v prostém životě někým docela jiným. Možná. Nepotřebuje fakta, protože má něco mnohem cennějšího: názor, který všechna fakta předem porazí.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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