O nároku, ambici a podivuhodné představě, že skromnost je sabotáž
U všech? Ani náhodou. U té hlasité menšiny, která si plete přežití určitého počtu zim s automatickým udělením doktorátu z neomylnosti.
Najednou tu máme hesla: „máme nárok“, „zasloužíme si“, „já už něco pamatuju, tak mi netvrďte, že Země je kulatá,“ „já o tom napsal knihu.“ A člověk, který je skromný? Ten je vyloženě podezřelý. Jako by skromnost byla znakem slaboduchosti, ne moudrosti. Pokud dnes neřvete, že vám svět něco dluží, zřejmě nevíte, jak se žije.
Tady je ale potřeba to celé upřesnit. Když hlasitá menšina opakuje totéž dostatečně dlouho a dostatečně sebevědomě, začne to vypadat, jako by mluvila za většinu. Vzniká dojem, že „senioři jako takoví“ mají nárok. Jenže to je jen klasický majoritní klam. Většina lidí normálně žije, jen ta křičící menšina si myslí, že s úderem pětašedesáti let dostala do schránky dekret na absolutní pravdu. A právě toto zobecnění je nebezpečné — protože menšina, která umí křičet, zpravidla dřív nebo později nastolí novou normu.
Tahle kultura nároku má jeden ústřední, až dojemně sjednocující rys: kdo si neřekne o víc, je problém. A přesně tenhle rys se zrcadlí i v úplně jiné situaci — v profesním světě. Senioři se v tomhle členění nijak neliší totiž od zbytku populace.
Někteří lidé si z nespokojenosti opravdu udělali koníčka. Ve třiceti křičí, že mají málo, ve čtyřiceti, že jim to nikdo neocenil, v padesáti, že svět je nespravedlivý, a v sedmdesáti, že mladí jsou drzí. Řev se stává jejich hudbou monotónní, ale vytrvalou. A co je nejhorší? Oni si myslí, že je to hlas moudrosti. Jenže moudrost neřve. Moudrost se směje, mlčí, nebo si dá kafe.
Nespokojený řev je jen ozvěna dávného ega, které se nikdy nenaučilo šeptat.
Když jsem nedávno s jistou mírou vyrovnanosti poznamenal, že jsem se v minulosti zrovna nebil do krve o lepší plat, současný pan ředitel jedné školy málem omdlel. Ne nad tím, že jsem měl jiné priority. Ne nad tím, že jsem byl prostě spokojený a nepotřeboval jsem víc. Ale nad tím, že jsem tím prý „podrážel nohy ostatním“.
Ano, myslel to doslova. Tím, že jsem nechtěl víc peněz, jsem se stal třídním nepřítelem číslo jedna. Odborářskou noční můrou. Sabotérem. V tu chvíli se oba světy dokonale spojily: kultura nároku u hlasité menšiny na poště a kultura nároku ve sborovně. Stejná logika, jen jiný terén. Kdo nechce víc, škodí těm, kteří chtějí všechno.
Ambice v mzdovém výměru
Ředitelova reakce předpokládá naprosto fascinující rovnici: ambice = prachy. Prý, kdo neslintá po bonusech, nemá ambici. A kdo nemá ambici, je prašivá ovce, která kazí tržní průměr stádu.
Jenže ambice opravdu není jednotná metrika schválená ministerstvem. Ambice se neměří tím, kolikrát dokážete bouchnout pěstí do stolu v ředitelně nebo jak vysoko vás vynesl korporátní žebříček. Ambice se měří tím, co člověk chce od života.
Někdo chce kariéru a pocit moci. Někdo chce klid, aby si mohl přečíst knihu. Někdo chce čas na to, aby se nemusel hroutit z nedělního večera. Někdo chce smysl. A někdo chce prostě jen tvořit, aniž by musel soutěžit o to, kdo má vyšší ... tarifní třídu. Nikdo nemá právo tvrdit, že jedna ambice je „správná“ a ta druhá představuje zradu pracujícího lidu.
Proč skromnost tak provokuje
Stejně jako u oné hlasité menšiny neomylných: skromnost není slabost. Není to nedostatek průbojnosti ani projev odevzdanosti. A už vůbec to není útok na ty, kteří mají nárok jako svůj životní styl.
Jenže pro lidi žijící v kultuře nároku je vaše skromnost urážkou. Pokud jste spokojení s tím, co máte, nastavujete jim nevědomky zrcadlo, ve kterém vidí svou vlastní neukojitelnost. A to strašně bolí. Proto z vás musí udělat sabotéra. Vždyť jak by k tomu přišli, aby se oni nervovali o každou stovku, zatímco vy si dovolíte ten drzý luxus být v klidu?
Skromnost nevyžaduje, netlačí a neškemrá. A právě proto je tak neuvěřitelně provokativní.
Je až poeticky absurdní, že právě ve školách: institucích, které mají děti učit ušlechtilým hodnotám, solidaritě a tomu, že „peníze nejsou všechno“ se často nejvíc tlačí na to, aby každý „chtěl víc“. Jako by učitel, který si neřekne o vyšší plat, automaticky devalvoval hodnotu práce všech ostatních v okruhu padesáti kilometrů.
Ale to je omyl, který se zrodil z přesvědčení, že jsme všichni na trhu. Hodnota vaší práce se neurčuje podle toho, jak hystericky si o ni řeknete na personálním. Určuje se podle toho, co reálně děláte a jak to děláte.
Priority nejsou kolektivní smlouva
Ředitel mi vlastně řekl: „Tvoje priority jsou defektní, protože nepomáhají mé peněžence.“ Jenže priority nejsou kolektivní dokument, který se hlasuje na schůzi. Priority jsou osobní mapa. A člověk, který si vybere rovnováhu, není méně ambiciózní — jen má zkrátka ambici, která se nedá zdanit.
Původní úvaha o seniorech a jejich „nárokové moudrosti“ se tu s profesním světem protíná v jediném bodě:
- nárok se stal měřítkem hodnoty člověka.
- Ale nárok opravdu není moudrost. Nárok není charakter.
- A hrabivost maskovaná za kolektivní solidaritu už vůbec není ctnost.
Hlasitá menšina, ať už sedí u doktora v čekárně nebo v ředitelně, nemá právo definovat většinu. Když se z chování křičící části udělá pravda o celku, vzniká toxická kultura, ve které je vnitřní klid podezřelý a spokojenost se rovná velezradě. Skromnost ale není sabotáž.
Skromnost je volba nedat se vtáhnout do hry, kterou hrát nechcete. A to je nakonec ten největší projev svobody, který můžete udělat.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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