O nárazníku, který se sám narovnal
Bylo jednou jedno obyčejné dopoledne, jakých už jsem měl za sebou hezkých pár stovek. Zaparkoval jsem postarší auto před nákupním centrem, rychle popadl seznam a vyrazil pro rohlíky, mléko a pilulky na všechno možné i nemožné. Když jsem vyjížděl, prostě jsem se nekoukl, dveře druhého vozu a můj nárazník doznaly majetkové újmy. Po nezbytných papírech přišla na řadu likvidace toho mého nárazníku; žádná velká díra to nebyla, ale prostě promáčklina ano. Auto už má toho za sebou docela dost. Cítil jsem se bezradně. Nešlo o luxus, ale přece o důstojnost.
Nastalo usilovné hledání karosáren v okolí, a pak široko daleko. S nabídnuté ceny se mi protáčely bulvy...
Po té internetové pouti (tentokrát bez AI) jsem zabloudil do malé vesničky, o které možná nikdo nikdy neslyšel. Prý tam je pan Novák, poradil mi přítel.
Pana Nováka nějak doma nebylo a cestou zpátky jsem docela náhodou zastavil u domku se zahradou, kde běžela míchačka a starší muž opravoval vjezd do garáže. Proč jsem tam zastavil, vážně nevím. Osud tomu tak chtěl...
Na plotě visela cedulka ... karosárna. Ne, ten starší muž nebyl moderní hipster z LinkedInu, co opraví cokoli už jen modrým z nebe. Při pohledu na můj vůz působil docela pobaveně.
„Mám promáčklý nárazník,“ vyjekl jsem překvapením. Muž se narovnal a utřel si ruce do montérek. „Karoserie už nedělám… Teda – aspoň ne na objednávku. Jsem už důchodu. Ale ukažte.“
Opustil svou rozdělanou stavbu a přistoupil k autu. Promáčklina byla zřejmá – a pro neznalého našince pěkná díra do rodinného rozpočtu. Mistr svého řemesla karosářského se jen zasmál. „To chce jen trochu tepla a trpělivosti. Počkejte chvilku.“
Z dílny přinesl horkovzdušnou pistoli, pár hadrů – a začal kouzlit. Pro mne, který žárovkám, co nesvítí, domlouvá, to byl učiněný zázrak. Mluvil s tím plastem, hladil ho teplem a trpělivým tlakem. A za pár minut byl nárazník zase rovný. Téměř jako nový.
„Kolik vám dlužím?“ zeptal jsem se s očima vyvalenýma na kraj hlavy. Věděl jsem, že nárazníky mohou být za dvacet tisíc.
Opravář se jen pousmál a dodal zase se zřejmou radostí: „Nic. To je v pohodě… S tím přelakováním mi sem ale nejezděte, teď už dělám jen pro radost… a pro lidi, co umějí poděkovat.“
Bylo to opravdové pohlazení v drsném kapitalismu, ve kterém každý brečí, jak má málo, že potřebuje dotaci anebo aspoň zdražit. Doba ubrečeného kapitalismu je tou pravou definicí dnešní doby.
Po opravdu dlouhé době jsem sám na sobě prožil prosté lidské teplo – otisk toho, co dělá člověka člověkem. Nejspíš to bude tím, že potkání se s klasickými řemesly je přesně ten okamžik, který vrací víru – v dobré ruce, dobrý úmysl a hlavně … v lidi.
A to ve světě umělé inteligence, kde sice auta lítají a z narcistického blba se během chvilky stane génius, fakt nenajdete!!!
Milan Hausner
Zářné zítřky ve školách 2 = možná, že už zítra.
Tak jsem se kochal nad tou nejzářnější budoucností škol, jen ta bestie červík vrtá v mé hlavě a houká na mne, že vzdělávání je především o lidských vztazích, empatii a schopnosti inspirovat.
Milan Hausner
Skepse a racionalita = nejde to dohromady
Sociologické průzkumy dnes vládnou všem tiskovým plátkům. Sice ty volební, ale i k AI možná mají co říct...
Milan Hausner
Paradox tkaniček a super mozku světa
A přesto, uprostřed tohoto technologického AI orgasmu přichází... tkanička. Dva kusy textilu, které nás dokáží dostat do kolen rychleji než stav kreditky, co jsme ji půjčili manželce
Milan Hausner
AI gramotnost jen ve 4 heslech
V posledních dnech se tady na síti objevilo několik definic digitální gramotnosti z různých pohledů. Všechny zvolené koncepty mají něco do sebe, UNESCO, i ten poslední švýcarské provenience.
Milan Hausner
Na pískovišti, v hospodě a na radnici = RUD pro školy
Toto zdánlivě odtažité téma se týká všech rodičů školou povinných, proto si dovolím i zde uvést pár poznámek, které reagují na celou řadu diskuzních příspěvků a v zásadě považují převod RUD na zřizovatele málem za zločin.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace
Energetici začnou od října nově zapojovat do distribuční soustavy v Česku samostatně stojící...
Autobus prudce zabrzdil a cestující prolétl sklem. Sedadla jsou bezpečná, tvrdí DPP
Živou diskuzi vyvolal na Facebooku příspěvek bývalého zpravodaje Českého rozhlasu Miroslava...
V areálu bývalé liberecké textilky našli mrtvolu. Kriminalisté zjišťují příčinu smrti
V areálu bývalé liberecké Textilany byl dnes nalezen mrtvý člověk. Oznámení o těle už obdržela také...
Msta za zprávy třináctileté kamarádce? Školáci brutálně zmlátili muže v lese
Jihomoravská policie prověřuje otřesný případ, který se podle zveřejněného videa odehrál v jednom z...
Otestujte přírodní doplněk collalloc MIND a zvládněte náročné dny bez kofeinu
Kolotoč každodenních povinností se někdy točí příliš rychle. Víme, že zvládat práci, děti i sebe je výzva, proto hledáme testerky pro collalloc...
- Počet článků 22
- Celková karma 7,07
- Průměrná čtenost 282x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.