O mlčenlivém blogerovi a kognitivní disonanci
Mohlo by se zdát, že veřejná diskuse stojí na pevných základech. Psalo se, četlo, argumentovalo, oponovalo. Byla to aréna myšlenek, kde i ti nejzarytější protivníci respektovali jistá pravidla zapojení. Dnes však stojíme před zvláštním fenoménem: autorem, který otevírá pro něj důležitá témata, ale když na něj dorazí vážná otázka, odvrátí pohled. Když přijde druhá, obviní tazatele přinejmenším ze zaujatosti. Při třetí už jen mlčí. Co se to stalo s naší schopností vést dialog?
Pandořina skříňka s nalepeným šklebem
Představme si scénář, který se dennodenně odehrává v online prostoru. Autor publikuje kultivovaný, text o něčem pro něj skutečně podstatném – řekněme o genderové identitě a sociální nerovnosti. Text je dokonale vyladěný, že se zdá být imunní vůči kritice. Není v něm přímá urážka, jen lehce pohrdavý tón vůči "těm druhým" ukrytý za vrstvou intelektuální elegance.
Pak přijde čtenář. Nikoli troll, ale člověk, který text vzal vážně. Položí konkrétní otázku. Čeká. Nic. V lepším případě dostane lajk od jiného čtenáře, ale od autora – ticho. O týden později stejný autor píše na podobné téma znovu. Tentýž čtenář se ptá znovu, tentokrát s odkazem na předchozí neodpovězenou otázku. A zde nastává okamžik pravdy: autor neodpoví na otázku, ale napadne tazatele. Není to otevřený útok, spíše osobní narážka na to, že "někteří lidé prostě nechápou" (ve smyslu nechápou mne), nebo přijde uštěpačný "prostě odsudek.
Tím se role obrátily. Ten, kdo hledal porozumění při totálně jiném názoru, ale který jen s autorem diskutoval, se stal problémem. A najednou z věcného problému je prostě tragikomedie.
Když glanc narazí na realitu
Zde se odhaluje zásadní paradox. Slušný, ale osobně vyhraněný autor buduje svou image na kultivovanosti a intelektuální vytříbenosti. Jeho texty se lesknou jako leštěný nábytek - každá věta na svém místě, každá metafora promyšlená. Tento "glanc" je jeho ochranným štítem i měnou jeho symbolického kapitálu.
Ale když přijde věcný argument, který nelze odmávnout ironií nebo jednoduše odmítnout, to už je jiná. Autor se ocitá na tenkém ledě. Přiznat nejistotu nebo ochotu revidovat postoj by znamenalo riskovat svou pečlivě budovanou image genderove předurčenosti. A tak volí ústup do mlčenlivé nadřazenosti.
Právě v těchto okamžicích se ukazuje, zda je kultura autora skutečná, nebo jen fasádní. Skutečně kultivovaný myslitel ví, že největší síla spočívá v ochotě nechat se zpochybnit. Fasádní intelektuál se naopak brání - a jeho obrana odhaluje, že za lesklým povrchem se skrývá křehké ego, které potřebuje ochrany více než samotná pravda.
Estetika přesvědčení bez substance odpovědnosti
Co se to děje? Nejde o obyčejnou zbabělost nebo lenost. Jde o hlubší posun v chápání role autora. Pro tohoto "mlčenlivého autora" není psaní vstupem do dialogu, ale performancí. Je to monolog na dobře osvětleném jevišti, kde jakékoli vyrušení z hlediště není chápáno jako příspěvek k ději, ale jako narušení představení.
Takový autor žije v iluzi, že zveřejněním myšlenky splnil svou povinnost. Že implicitní smlouva mezi autorem a čtenářem končí poslední větou článku. Zapomíná, že skutečný intelektuální závazek teprve začíná v momentě, kdy někdo řekne: "Nerozumím. Můžeš to vysvětlit?"
Kultivovanost se tak stává obranným štítem. Autor může kdykoli ustoupit za její hradbu a prohlásit: "Vždyť já jsem pouze kultivovaně popsal svůj vyhraněný postoj.“ Proč koneckonců ne? Mlčením ale diskredituje nejen konkrétního tazatele, ale samotný princip nesouhlasu. Nesouhlas je pak prezentován jako nedostatek nadhledu oponenta, jako jeho neschopnost chápat jednoznačnou pravdu, tu svou.
Tragédie vytěsňování – kognitivní disonance
A pak je tu ona podivná amnézie. Autor "zapomíná", co napsal jinde. "Zapomíná" na své předchozí názory, na své dřívější výroky. Toto není obyčejné zapomínání – je to strategické vytěsnění. Každá nová esej, každý nový článek existuje ve vakuu, bez historické zátěže, bez povinnosti být konzistentní.
Tento autor kopá jámu nevědomky svým povrchním přístupem k závažným tématům. Když však má do této jámy sám padnout – tedy když má čelit důsledkům svých myšlenek – raději do ní strčí diskutéra a obviní ho z osobních pohnutek. "Podívejte se," říká implicitně, "jak je tento člověk agresivní, jak ničí naši kultivovanou diskusi."
Kam kráčíme?
Tento fenomén předznamenává budoucnost veřejné diskuse, která sice vypadá kultivovaně, ale postrádá duši. Je to budoucnost, kde forma triumfuje nad obsahem, kde elegance vyhrává nad pravdou, kde se dogmatismus skrývá za dokonalou stylistickou fasádou.
Nejhorší na tom všem je, že tato "kultivovaná prázdnota" je infekční. Čtenáři se začínají bát ptát, aby nebyli označeni za ty, kdo "kazí blogovací zábavu". Diskuse se mění v galerii, kde lidé obdivují zarámované texty, ale už se neodvažují na ně sáhnout, podrobovat je zkoumání, riskovat, že by je mohli poškrábat. Kam by to celé mohlo vést, raději nedomýšlet...
Skutečná kultura diskuse však nikdy nebyla o nepoškrábaných površích. Byla o odvaze nechat své myšlenky podrobit zkoušce ohněm. O ochotě přiznat chybu. O pokoře před složitostí světa. Autor, který mlčí na oprávněné dotazy, není kultivovaný – je to jen bázlivý strážce vlastního pomníku.
Možná je na čase přestat obdivovat tyto dokonalé pomníky a začít znovu stavět živé, hlučné, někdy i neuspořádané fórum, kde se lidé nebojí ptát a autoři se nebojí odpovídat. Kde jáma, kterou jeden vykopal, se stane společným dílem, které druzí pomohou přeměnit na základy nového porozumění.
Sladká data v hořké realitě
GDPR, tahle zkratka byla dlouho strašákem, dnes už tomu tolik není. Koukněme se na tuto společenskou vymoženost s nadhledem v malém seriálu. A zvláště to platí v souvislosti s...vlastním zdravotním stavem.
Temu a krokodýl: Paradox plyše a byznysu
Dnes vyšel článek o nekalých obchodních praktikách TEMU. Musím s článkem v jádru souhlasit, přesto mne ale vede k napsání této prosté lidské úvahy vycházející z mých právě živých pocitů...
Intestinální diverze pod dohledem prezidentského pluku
Když se střevní revoluce odehraje přímo na Rudém náměstí... Jeden zoufalý turista, tři vojáci s kalašnikovem a neotřelý eskortní zážitek v dějinách výměnných pobytů.(Díky, paní Hertlová za inspiraci).
Digitální smrt v dětském pokoji
Tento okamžitý článek nevznikl kvůli klikům. Zrodil se ze smutku, žalu a vzteku nad virálním videem, které proměnilo dětskou bolest v veřejnou podívanou. Není to satira. Je to varování.
Mozek na tužku ... upgrade zdarma
„Zapomeňte na aplikace. Největší upgrade mozku držíte právě v ruce.“ „Každé písmeno je klik pro mozek – a tužka je jeho nejlepší trenér.“ „Nevyhazujte tužky. Jsou to nejlevnější mozkové implantáty na světě.“
- Počet článků 178
- Celková karma 9,10
- Průměrná čtenost 204x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.