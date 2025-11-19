O mlčenlivém blogerovi a kognitivní disonanci

Když autor nepřipustí diskuzi, umím z mnoha důvodu pochopit. O dost složitěji ale chápu otevřenou diskuzi, která se zvrhne při věčném protiargumentu v osočování oponenta a nakonec vede ke útěku nositele myšlenky do online ticha.

Mohlo by se zdát, že veřejná diskuse stojí na pevných základech. Psalo se, četlo, argumentovalo, oponovalo. Byla to aréna myšlenek, kde i ti nejzarytější protivníci respektovali jistá pravidla zapojení. Dnes však stojíme před zvláštním fenoménem: autorem, který otevírá pro něj důležitá témata, ale když na něj dorazí vážná otázka, odvrátí pohled. Když přijde druhá, obviní tazatele  přinejmenším ze zaujatosti. Při třetí už jen mlčí. Co se to stalo s naší schopností vést dialog?

Pandořina skříňka s nalepeným šklebem

Představme si scénář, který se dennodenně odehrává v online prostoru. Autor publikuje kultivovaný, text o něčem pro něj  skutečně podstatném – řekněme o genderové identitě a sociální nerovnosti. Text je dokonale vyladěný, že se zdá být imunní vůči kritice. Není v něm přímá urážka, jen lehce pohrdavý tón vůči "těm druhým" ukrytý za vrstvou intelektuální elegance.

Pak přijde čtenář. Nikoli troll, ale člověk, který text vzal vážně. Položí konkrétní otázku. Čeká. Nic. V lepším případě dostane lajk od jiného čtenáře, ale od autora – ticho. O týden později stejný autor píše na podobné téma znovu. Tentýž čtenář se ptá znovu, tentokrát s odkazem na předchozí neodpovězenou otázku. A zde nastává okamžik pravdy: autor neodpoví na otázku, ale napadne tazatele. Není to otevřený útok, spíše osobní narážka na to, že "někteří lidé prostě nechápou" (ve smyslu nechápou mne), nebo přijde uštěpačný "prostě odsudek.

Tím se role obrátily. Ten, kdo hledal porozumění při totálně jiném názoru, ale který jen s autorem diskutoval, se stal problémem. A najednou z věcného problému je prostě tragikomedie.

Když glanc narazí na realitu

Zde se odhaluje zásadní paradox. Slušný, ale osobně vyhraněný autor buduje svou image na kultivovanosti a intelektuální vytříbenosti. Jeho texty se lesknou jako leštěný nábytek - každá věta na svém místě, každá metafora promyšlená. Tento "glanc" je jeho ochranným štítem i měnou jeho symbolického kapitálu.

Ale když přijde věcný argument, který nelze odmávnout ironií nebo jednoduše odmítnout, to už je jiná. Autor se ocitá na tenkém ledě. Přiznat nejistotu nebo ochotu revidovat postoj by znamenalo riskovat svou pečlivě budovanou image genderove předurčenosti. A tak volí ústup do mlčenlivé nadřazenosti.

Právě v těchto okamžicích se ukazuje, zda je kultura autora skutečná, nebo jen fasádní. Skutečně kultivovaný myslitel ví, že největší síla spočívá v ochotě nechat se zpochybnit. Fasádní intelektuál se naopak brání - a jeho obrana odhaluje, že za lesklým povrchem se skrývá křehké ego, které potřebuje ochrany více než samotná pravda.

Estetika přesvědčení bez substance odpovědnosti

Co se to děje? Nejde o obyčejnou zbabělost nebo lenost. Jde o hlubší posun v chápání role autora. Pro tohoto "mlčenlivého autora" není psaní vstupem do dialogu, ale performancí. Je to monolog na dobře osvětleném jevišti, kde jakékoli vyrušení z hlediště není chápáno jako příspěvek k ději, ale jako narušení představení.

Takový autor žije v iluzi, že zveřejněním myšlenky splnil svou povinnost. Že implicitní smlouva mezi autorem a čtenářem končí poslední větou článku. Zapomíná, že skutečný intelektuální závazek teprve začíná v momentě, kdy někdo řekne: "Nerozumím. Můžeš to vysvětlit?"

Kultivovanost se tak stává obranným štítem. Autor může kdykoli ustoupit za její hradbu a prohlásit: "Vždyť já jsem pouze kultivovaně popsal svůj vyhraněný postoj.“ Proč koneckonců ne?  Mlčením ale diskredituje nejen konkrétního tazatele, ale samotný princip nesouhlasu. Nesouhlas je pak prezentován jako nedostatek nadhledu oponenta, jako jeho neschopnost chápat jednoznačnou pravdu, tu svou.

Tragédie vytěsňování – kognitivní disonance

A pak je tu ona podivná amnézie. Autor "zapomíná", co napsal jinde. "Zapomíná" na své předchozí názory, na své dřívější výroky. Toto není obyčejné zapomínání – je to strategické vytěsnění. Každá nová esej, každý nový článek existuje ve vakuu, bez historické zátěže, bez povinnosti být konzistentní.

Tento autor kopá jámu nevědomky svým povrchním přístupem k závažným tématům. Když však má do této jámy sám padnout – tedy když má čelit důsledkům svých myšlenek – raději do ní strčí diskutéra a obviní ho z osobních pohnutek. "Podívejte se," říká implicitně, "jak je tento člověk agresivní, jak ničí naši kultivovanou diskusi."

Kam kráčíme?

Tento fenomén předznamenává budoucnost veřejné diskuse, která sice vypadá kultivovaně, ale postrádá duši. Je to budoucnost, kde forma triumfuje nad obsahem, kde elegance vyhrává nad pravdou, kde se dogmatismus skrývá za dokonalou stylistickou fasádou.

Nejhorší na tom všem je, že tato "kultivovaná prázdnota" je infekční. Čtenáři se začínají bát ptát, aby nebyli označeni za ty, kdo "kazí blogovací zábavu". Diskuse se mění v galerii, kde lidé obdivují zarámované texty, ale už se neodvažují na ně sáhnout, podrobovat je zkoumání, riskovat, že by je mohli poškrábat. Kam by to celé mohlo vést, raději nedomýšlet...

Skutečná kultura diskuse však nikdy nebyla o nepoškrábaných površích. Byla o odvaze nechat své myšlenky podrobit zkoušce ohněm. O ochotě přiznat chybu. O pokoře před složitostí světa. Autor, který mlčí na oprávněné dotazy, není kultivovaný – je to jen bázlivý strážce vlastního pomníku.

Možná je na čase přestat obdivovat tyto dokonalé pomníky a začít znovu stavět živé, hlučné, někdy i neuspořádané fórum, kde se lidé nebojí ptát a autoři se nebojí odpovídat. Kde jáma, kterou jeden vykopal, se stane společným dílem, které druzí pomohou přeměnit na základy nového porozumění.

Autor: Milan Hausner | středa 19.11.2025 17:43 | karma článku: 0 | přečteno: 49x

