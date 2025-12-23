O lístečku a kovaném ouředníkovi...

List stromu, který závanem větru skončil v ústech, ovšem spustil nečekaný sled událostí. Místo úsměvu přišla pokuta a příběh, který připomíná, že absurdita někdy roste i na stromech.

Suchá zpráva Novinek, která si ale z mnoha důvodů zaslouží pár dalších řádků. Skrývá v sobě totiž tolik absurdity, že by i pan Kafka o tom snad sám napsal román.

Vyšší stupeň absurdity: Když systém požírá vlastní hlavu

Představme si to v celé její transcendentální obludnosti. Dědeček s chodítkem na procházce u jezírka spočine na lavičce a při jednom těžkém nádechu mu do úst vklouzne lístek stromu. Přirozenou reakcí se z něj obratem stává suchý projektil. Součást koruny městské zeleně je registrována na katastrální území 042 a najednou dopadne na předem nevyhrazené místo, na trávník. Pár už jich tam nejspíš bude...

A v tom okamžiku se stane něco monumentálně kafkovského : přírodní objekt, jehož jedinou ambicí je stát se humusem, je zákonem č. 555/2005 Sb. překvalifikován na „odpad skupiny III-B, nepřiměřeně znečišťující veřejný prostor“. Dědeček je navíc ostražitými stážníky přistižen. A systém, tento velkolepý, sebevědomý stroj na vytváření řádu, spustí svůj dokonalý, sebe-požírající mechanismus.

1. Absurdita zoologická: Člověk jako nepřirozená jednotka

Strážník,vybavený digitálním diářem paragrafů a svým pocitem nadřazenosti, sepisuje protokol. Dědeček je zde klasifikován jako „pachatel“. List jako „nástroj přečinu“. Akt vyplivnutí, fyziologická banalita stará jako lidstvo samo, je přeznačen na „protispolečenské jednání“. Zde stojí člověk, tvor, který denně vypustí z těla miliardy odumřelých kožních buněk, a je obžalován za navrácení jednoho jediného listu do ekosystému. Je trestán za to, že se nechová jako hermeticky uzavřená továrna, což je vlastně jediný ideál, který byrokratický systém pro živého tvora má.

2. Absurdita byrokraticko-botanická: Žaloba přírody proti sama sobě

Nejvýsostnější absurdita však vypukne v okamžiku,kdy dojde na úřední jednání. Systém, který se vztyčil na obranu „čistoty“, musí nyní definovat, co to vlastně čistota je. Zástupce města, možná s kyticí řezaných květin na stole (řezaných = legálně usmrcených pro okrasu), horlí proti „biologickému nepořádku“. List je jako důkazní předmět A označen číslem a uložen do plastového sáčku – čímž je přerušena jeho přirozená cesta k rozkladu a je převeden do stavu věčné byrokratické konzervace. Musí prostě přijít smrtelně vážná evaluce, zda list z lípy č. 17 je větším znečištěním než, řekněme, holubí trus (přirozený) nebo psí exkrement (také přirozený, ale s přílohou vyhlášky). Systém je nucen vytvořit hierarchii přírodních prohřešků, čímž se z ouředníka stává cosi mezi jeho blahorodím a šílencem, který katalogizuje déšť podle tvaru kapek.

3. Vrchol: Systém, který se bojí svého vlastního stínu (a listí) a lidiček především...

A zde přichází ta nejčistší,nejhutnější absurdita. Když je politik nebo úředník konfrontován s dotazem, proč nelze přece jen použít zdravý rozum a strážníka vybavit pravidlem „list, peříčko, pampeliška – přimhouřit oko“, odpoví s tváří člověka, který právě objevil konečnou pravdu:

My přece nemůžeme řešit každý individuální odstín přestupku!“

Tato věta je geniálním sebe-vražedným mechanismem. Je to dobrovolné přijetí vlastní idiocie jako nejvyššího principu. Systém přiznává: „Ano, jsme tak hloupí, že nedokážeme rozeznat list od igelitu. A abychom tuto svou hloupost nikdy nemuseli napravovat, zakážeme si o ní vůbec přemýšlet.“ Je to jako by si lékař přiznal, že nedokáže rozeznat zlomenou ruku od vyrážky, a proto na všechno předepíše amputaci. Uniformita se stává alibistickým náboženstvím. Každý „individuální odstín“ – tedy každá stopa života, kontextu, jedinečnosti – je zde vnímán jako nepřítel, jako hereze, která ohrožuje celý křehký systém byrokratického myšlení.

Dědeček tak není pokutován za list. Je pokutován za připomenutí, že svět je složitý. Je pokutován za to, že svým malým, nevědomým činem narušil iluzi, že realitu lze natlačit do tabulek. Systém, v záchvatu pomatené sebeobrany, musí potrestat vše, co jeho tabulkám uniká. A protože list, vítr, náhoda a lidská nepozornost unikají vždy, systém se odsuzuje k věčné, zuřivé a naprosto zbytečné válce proti skutečnosti samotné.

Apokalypsa jako administrativní postup

Tak tedy stojíme na konci: Dědeček zaplatí pokutu. List, nyní důkazní předmět A, shnije v archivu mezi spisy o přestavbě kanalizace. A systém se zapotí při sepisování nové, ještě dokonalejší vyhlášky, která by konečně dokázala definovat, kam až sahá právo větru foukat listí na chodník, a kde už začíná trestný čin. Je to absurdita tak dokonalá, že přestává být vtipná a stává se ontologickým stavem. Je to svět, ve kterém příroda dostává pokutu za to, že si dovolila existovat. A my všichni, kteří se smějeme dědečkovi, jsme jen dočasně nepotrestaní pachatelé, čekající na svůj list, svůj moment, kdy i náš nejnevinnější výdech bude klasifikován jako nelegální emise. To je vyšší absurdita. Není to selhání systému. Je to jeho dokonalé, šílené vítězství.

Absurdita novinářská

A korunu tomu všemu nasadí přepisující novinář (nebo že by AIčko?) Tomu dědovi totiž podle české verze bylo 68, jenže podle verze anglické 86...

Ještě, že by se něco podobného u nás nestalo :)

Autor: Milan Hausner | úterý 23.12.2025 9:00 | karma článku: 0 | přečteno: 42x

Milan Hausner

  • Počet článků 239
  • Celková karma 8,49
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

