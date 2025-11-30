O krysách a lidech
Pro mnohé zní tato vize jako konečný cíl lidského pokroku. Ale co když je tato utopie cestou do pekel? Právě na tuto otázku před půlstoletím odpověděl znepokojivý experiment s myšmi, který dodnes rezonuje – zvláště v éře explozivního rozvoje umělé inteligence.
Universe 25
V letech 1968 až 1972 vytvořil americký etolog John B. Calhoun ve svých laboratořích to, čemu říkal „Myší ráj“. Projekt nazval Universe 25 – pětadvacátý vesmír v sérii jeho pokusů. Byl to dokonalý prostor: obrovská nádrž rozdělená na „bytové jednotky“ s hnízdy, neomezeným množstvím jídla, vody a steliva. Chyběli zde predátoři, nemoci byly minimalizovány. Jediné, co bylo limitováno, byl fyzický prostor, který byl dimenzován tak, aby nakonec pojal maximálně kolem 3800 myší, aniž by docházelo k fyzické tísni.
Zpočátku se osmičce zakladatelů dařilo báječně. Populace exponenciálně rostla, zdvojnásobovala se každých 55 dní. Myši si vytvářely sociální vazby, strukturovaly si teritoria a žily zdánlivě idylickým životem. Toto byla fáze A* – fáze zrodu a zvykání si.
Zlom: Když zmizí všechno „tření“ (čili moderně řečeno stress)
Kritický zlom nastal kolem 600. myši. Ráj se začal měnit. Přestože fyzických zdrojů bylo stále dost, ty sociální a behaviorální došly. Calhoun popsal několik znepokojivých jevů:
- Ztráta sociálních rolí: Samci, kteří dříve bránili svá teritoria a samice, ztratili motivaci. Stáhli se, přestali bojovat, pářit se, nebo naopak projevovali nesmyslné a hyperagresivní chování. Calhoun je nazval krásní samci: izolovaní, narcističtí, věnující se pouze vlastní péči, zcela lhostejní k okolí.
- Kolaps mateřského chování: Samice začaly ztrácet zájem o péči o mláďata. Často je vyhazovaly z hnízd nebo na ně útočily. Míra úmrtnosti mláďat dosáhla děsivých 90 %.
- Spirálová smrt společnosti: Populace dosáhla vrcholu kolem 2200 jedinců – daleko pod teoretickou kapacitou. Poté začal nevyhnutelný kolaps. Ztráta sociálních vazeb, identity a smysluplného chování vedla k behaviorální smrti“. Myši přestaly být myšmi v sociálním smyslu. Ztratily schopnost pářit se, vychovávat potomky nebo komunikovat. Generace narozené v přelidněném ráji neznaly nic jiného než chaos a apatii.
Do roku 1972 byla poslední mláďata narozena a populace byla odsouzena k zániku. Vesmír 25 zkolaboval ne proto, že by došlo jídlo, ale protože došel smysl.
Metafora pro lidskou společnost: Od myší k lidem
Calhounův experiment se okamžitě stal senzací. V době vrcholících obav z přelidnění planety byl chápán jako děsivá metafora. Ukázal, že blahobyt sám o sobě nestačí. Že pro zdravou společnost je klíčové tření“ – výzvy, které je třeba překonat, role, které je třeba naplnit, a smysl, který je třeba hledat.
Kritici samozřejmě namítají, že lidé nejsou myši. Máme kulturu, umění, vědu, náboženství a složité instituce, které nám pomáhají vytvářet smysl i v podmínkách materiálního nadbytku. To je pravda. Ale síla této metafory nespočívá v přímém ztotožnění, ale ve varování před psychologickými a sociálními riziky, která s sebou život bez výzev nese.
AI jako náš „Universe 25“: Utopie nicnedělání
A nyní se přesuňme do současnosti. Umělá inteligence se rýsuje jako náš vlastní „Calhounův experimentátor“. Slibuje nám vytvoření světa s minimem „tření“:
- Automatizace práce: AI převezme nudné, opakující se i komplexní úkoly. Mnozí sní o světě, kde lidé nebudou muset pracovat.
- Personalizovaný blahobyt: Algoritmy nám budou doručovat jídlo, zábavu a informace na míru, aniž bychom o ně museli žádat.
- Řešení komplexních problémů: Od změny klimatu po vývoj léků: AI nám může pomoci překonat existenční výzvy.
Tato vize je nesmírně lákavá. Ale Universe 25 nás nutí ptát se: Co budeme dělat, až AI vyřeší všechny naše problémy?
Očekávaný konec by mohl následovat podobný scénář:
- Fáze blahobytu a úpadku motivace: Stejně jako myši s neomezeným jídlem bychom i my mohli ztratit motivaci k učení, riskování a budování kariéry. K čemu se stát inženýrem, když AI navrhne vše lépe? K čemu se učit cizí jazyky, když překladač bude dokonalý? Hrozí masová profesní apatie.
- Eroze sociálních vazeb: Pokud budou naše sociální potřeby uspokojovány prostřednictvím hyperpersonalizovaných AI asistentů a virtuálních světů, reálné mezilidské vztahy – se všemi svými konflikty a nepříjemnostmi – mohou zakrnět. Mohli bychom se stát společností „krásných samců“: izolovaných jedinců, upřených do obrazovek.
- Krize smyslu: Lidská identita je z velké části postavena na tom, co děláme, jaké výzvy překonáváme a jak přispíváme své komunitě. V ráji řízeném AI, kde je veškerá činnost volitelným koníčkem a nikoli nutností, hrozí existenciální prázdnota. Co bude naším smyslem, když všechno zvládne stroj?
Už dneska se škola řídí heslem: Proč bych si něco pamatoval, když vím,kde je to uloženo. Místo Komenského máme krásné americké slovo edutainment... škola je přípravou nové společnosti. Pedagogika bez určité míry stresu je prostě jedním slovem – totální kravina. Je mi úplně jedno, jak mně odsoudí všichni ti láskyplní pedagogové, které nedají na žáčka dopustit a i obyčejná dvojka je známkou neúnosného stressu.
Nepřipustit konec Vesmíru 26
Experiment Universe 25 není předpovědí, ale varováním v laboratorním experimentu. Ukazuje, že
- samotný blahobyt je pouhou polovinou rovnice lidského štěstí.
- Tou druhou polovinou je výzva, účel a autentické spojení s ostatními.
Naším úkolem v éře AI není slepě směřovat k utopii nicnedělání, ale aktivně formovat svět, kde AI slouží jako nástroj k odstranění nudné dřiny, nikoli jako náhrada za lidskou snahu a tvořivost.
Musíme zajistit, aby technologie osvobozovala lidského ducha,ne aby ho umlčela. Musíme cíleně vytvářet „stress“, které nás posouvá – vzdělávání, umění, dobrodružství, komunitní službu.
Pokud se z experimentu nepoučíme, naše budoucnost s AI takřka jistě skončí v apatii a kolapsu. Může být naopak příležitostí povznést se k tomu nejlepšímu, co v nás je – ale pouze za předpokladu, že si budeme pamatovat:
Skutečný ráj není místo bez problémů, ale místo, kde má naše snaha smysl.
Souhrn projektu
S úctou k Jorge Charlin
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
