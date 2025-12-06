O Jindřichovi na Bali -IV.
HENRY: Finanční akrobacie na laně přinejmenším ze sysalu
High Earner, Not Rich Yet – nová společenská třída, jejíž erb tvoří latte art v jednom šálku a výpověď z nájmu v druhém. Vyděláváme tolik, že si můžeme dovolit bio snídani každý den, ale tak málo, že na vlastní bydlení bychom potřebovali zázračnou investici do kryptoměny, o které jsme slyšeli v podcastu, ale byli jsme příliš zaneprázdnění optimalizací svého spánkového cyklu na to, abychom do toho šli.
Studijní půjčka? Ta visí nad hlavou jako moderní Damoklův meč, jen místo ostří je tu PDF splátkového kalendáře s přátelskými připomínkami. Ale co: aspoň máme hezké fotky z mikrodovolené na Bali, kde jsme „objevovali sami sebe“ (čti: pili kokosové mléko ekologickým brčkem a celou dobu dumali, jak ten obsah zmonetizovat, aniž bychom vypadali jako prodejci balastu).
Finanční žonglování mezi dluhy za vzdělání (které nás mělo osvobodit) a výdaji za životní styl (který má demonstrovat naši svobodu) je další nový olympijský sport nebo náboženství.
Jsme osobními otroky představy, že si musíme „zasloužit mikrodůchod“ – což je jako říct, že si musíte zasloužit nádech mezi jednotlivými ranami boxerského zápasu.
HENRY je člověk, který má plat jako malý podnik, ale účetní bilanci jako student. Jeho peněženka je VIP, ale jeho spořicí účet je introvert. Vydělává na dovolenou v Karibiku, ale končí na víkendovém pobytu v IKEA. Jeho největší investice? Prémiové předplatné na aplikaci, která mu připomíná, že není bohatý.
Mikrodůchody: Útěk před vlastními ambicemi, dokumentovaný pro Story (tohle musím napsat anglicky, česky ta příšernost snad nemá synonymum)
„Potřebuju si odpočinout od toho, jak moc odpočívám,“ říká generace, která z relaxace udělala výkonnostní disciplínu. Mikrodůchod není nic jiného než psychologické kličkování pauza na nabrání dechu před další fází sebeoptimalizace.
Jste týden v horách, ale místo poslouchání ptáků se věnujete „digitální detoxikaci“, kterou pečlivě dokumentujete pro pozdější edukativní vlákno na Twitteru s názvem „7 lekcí, které mě naučil týden offline (s tím offline je to poněkud metaforické, protože jak bych pak ten tweet sdílel). Odpočinek se stal produktem, který také musí splňovat určité metriky úspěšnosti:
- počet přečtených knih (audioknihy se počítají, ale srážejí se body), ty knihy jsou zrecenzovány nějakým AIčkem
- délka meditace (doložená aplikací),
- kvalita fotek pro důkaz, že jste opravdu odpočívali autenticky.
A tak je to teď skoro vždycky... dnes ráno jsem prošel dvacet příspěvků, k auře se z nich vrací rovných 15. S tím, už holt fakt nic nenaděláme.
Chtěl jsem sem přidat odkazy nad podcast a dva články, ale milí čtenáři, udělat to nemůžu, protože ty články jsou o té poradenské auře, jak..strategicky investovat peníze...a jsme tam kde jsme začali...
A na Jindřišky to platí ovšem taky :) Copilot
Milan Hausner
Křižovatka lidstva: Odvaha, chamtivost a závod o inteligenci, který by nás mohl pohřbít
Ocitáme se uprostřed největšího technologického experimentu v historii lidstva, který však není řízen vědeckou zvědavostí, ale ekonomickým imperativem srovnatelným s Midasovým dotykem.
Milan Hausner
Patří vaše podobizna ještě vám? Kdo ví?
Jste si jisti, že vaše tvář patří jen vám? V digitálním bazaru ji kdosi směňuje za „ochranu“ – a prodává avatarům jako outfit. Biometrie se mění v komoditu, souhlas v algoritmický obchod, identita v datový bod.
Milan Hausner
Zákazem do zářné budoucnosti vzdělávání v době AI
Diskuze o zákazu mobilů je vedena s chvályhodným cílem mezi dvěma nesmiřitelnými tábory. A tak se pokusím obě strany alespoň trochu rozesmát jednou vizí, byť z doby dávno neminulé.
Milan Hausner
Aura: umění strategické autenticity - III.
V době totální falše pěstujeme autenticitu jako geneticky modifikovanou plodinu – vypadá divoce, ale sklízí se v podobě lajků, sponzoringu a mikrodůchodu.
Milan Hausner
Colombem v digitálním životě? II
„Když se obraz stane iluzí a zpráva řetězovým trikem... Když perfektní video budí větší podezření než amatérský záběr... Přichází doba, kdy každý z nás musí být detektivem. A otázka zní: dokážeme ještě věřit tomu, co vidíme?
|Další články autora
- Počet článků 212
- Celková karma 8,75
- Průměrná čtenost 207x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.