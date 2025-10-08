O iránském Bivojovi a moderních gerojích bez kance, zato s kanclem
Írán před dvanácti tisíci lety. Skupina lovců a sběračů se sešla na společném tábořišti v pohoří Zagros. Nepřišli jen tak na kus řeči. Přišli na megašichtu. A ne na ledajakou. Archeologové jsou nadšeni, protože tato slavnost má všechny známky prvního doloženého firemního teambuildingu v dějinách lidstva.
Potřeba pořádat takovéto flámy mohla být tím hlavním hnacím motorem, proč jsme vyměnili strastiplný (a dost nejistý) život nomádů za dřinu na poli. Člověk si řekne – kdo by se nechtěl usadit, když to znamená pravidelný přísun jídla na větší párty? „Hele, lidi, kdybychom si tu vypěstovali pšenku a ochočili kozy, mohli bychom mít takovouhle sešlost každý rok!“ A lidé, omámení představou pravidelného přísunu pečeně a místního kvasu, řekli: „Proč ne?“.
A teď to srovnejme s dneškem.
Tehdy: BYOB (Přines si svého kance)
Na íránské slavnosti byl koncept jednoduchý. Aby člověk ukázal, že je frajer a že do kolektivu patří, přinesl to nejlepší, co měl. A protože žili v rozlehlém regionu, každý přinesl specialitu ze svého koutu světa. „Hele, já jsem šel přes tři hory, přinesl jsem tohoto parádního kance z údolí, kde rostou ty nejlepší bobule!“ Byla to gastronomická přehlídka s geografickou symbolikou. Investoval se do toho obrovské úsilí – ulovit, naporcovat, dopravit. Byl to důkaz schopností a zároveň dar komunitě. Hrdost a spolupráce v jednom. A na tábořišti jich našli devatenáct!
Dneska: BYOD (Bring Your Own Device)
Dnešní firemní“slavnosti“ vypadají tak, že dostanete pozvánku na Zoom. Téma: „Virtual Coffee Break na prohloubení týmové dynamiky.“ Pravidla: Připojte se včas, mějte zapnutou kameru (povinně!), připravte si jednu veselou historku z home office a hlavně – přineste si vlastní zařízení.
A tím začíná ta pravá hrůza. Místo geografické symboliky řešíte, jestli máte dostatečně bezpečný antivirus, abyste neinfikoval celou korporátní síť. Místo pýchy nad uloveným kancem cítíte úzkost, jestli jste si nezapomněl aktualizovat VPN klienta. Vaším „přínosem“ není maso, které nasytí, ale stabilní internetové připojení, které neumře v půlce sdílení obrazovky.
- Tehdy: „Podívej se na tu nádhernou kůži toho kance! Ten musel pocházet z vysokohorských lesů!“
- Dneska: „Podívej se na tu ultra HD webkameru s automatickým ostřením! To musí být z oddělení IT, mají nejlepší budget!“
Místo pocitu společenství při rozdělování masa zažíváme kolektivní úlevu, když se všichni úspěšně připojí do konferenční místnosti a nikdo neříká „Já tě neslyším, máš vypnutý mikrofon!“ po dobu pěti minut. Což se mi dnes stalo opakovaně. Popravdě, stejně slyší. Když ne já, tak v koutku sedící Vydra (otter.ai) určitě. Ta pak v tichosti odplave do svého doupěte, odkud všechno co slyšela, pošle po vlnách dál.
Od společné hostiny k individuálnímu strachu
Lidstvo vynaložilo neuvěřitelné úsilí, aby přešlo od příležitostných hostin k usedlému zemědělství, průmyslu a digitální revoluci. A kam jsme to dotáhli? Z pocitu „Jsme jedna velká rodina, která se sešla nad párem kanců,“ jsme se propracovali k pocitu „Jsme soubor izolovaných ikonek na obrazovce, které se modlí, aby jim nespadl wifi signál.“
Slavnost v íránských horách byla investicí do společenských vazeb. Dnešní virtuální setkání je často jen povinným bodem v kalendáři, který testuje naši technologickou odolnost a trpělivost. Z „Přines si svého kance“ jsme se propadli k „Přines si vlastní zařízení a proboha, hlavně s ním nesmíš způsobit bezpečnostní incident.“
Místo kance přinášíme screenshoty. Místo bobulí – emotikony. Místo potu z lovu – stres z nefunkčního mikrofonu.
A tak si říkám – nebyli ti lovci a sběrači se svou jednoduchou, ale šťavnatou hostinou vlastně o kus dál než my?
Milan Hausner
Lídr v petřínském zrcadlovém bludišti
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.