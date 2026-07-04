O iluzích, tentokrát z jiného pohledu
Pan Urban publikoval nejspíše v reakci na naší polemiku článek s názvem AI bez iluzí. Jeho popis z hlediska fyzického a technologického je velmi zdařilý, odpovídá realitě, skutečně na základě psychologického profilu běžného uživatele vyvrací některé lidské bludy, které o AI panují. Přesto ale přehlíží ty nejpodstatnější atributy, ke kterým se prostě musím vrátit.
V prvé řadě mne překvapila kouřová clona, kterou autor vypustil jako rafinovanou metodu a která prostupuje celým textem: pokud někoho označíte za „technicky nevzdělaného“, automaticky znehodnotíte i jeho legitimní postřeh o společenské realitě. To bez hluboké znalosti erudice a praxe oponenta prostě nepovažuji za objektivní přístup.
Neutralita“ jako největší ideologie
Autor článku se tváří, že existuje nějaký „objektivní“ statistický průměr, ke kterému AI směřuje. Ale statistika není Bůh. Statistika je jen součet toho, co jsme jí dali.
- Pokud je systém trénován na internetu, který je plný západních liberálních hodnot, korporátního jazyka a určitého typu politické korektnosti, pak výsledná „pravděpodobnost“ není neutrální. Je to otisk určité kultury. Když si představím autorovy články jako tréninkový set pro umělou inteligenci, musím nutně přijmout, že se jeho vize propíše do tvrzení AI. A nemám s jeho postoji v tomto ohledu žádný problém. S tréninkovými sety z druhého konce světa to prostě bude jinak.
- Říkat ale, že AI „jen počítá pravděpodobnosti“, je jako říkat, že zrcadlo „jen odráží svět“. Zrcadlo ale taky odráží jen to, co před něj postavíte. Když před něj postavíte zkreslený svět, nečekejte, že vám ukáže realitu. To už ale věděla i čarodějnice ve Sněhurce.
RLHF: Kde se „technika“ mění v „politiku“
To, co autor článku zamlčuje (nebo záměrně přehlíží), je proces RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback).
- To není abstraktní matematika. To jsou reální lidé, kteří sedí v kancelářích a hodnotí odpovědi AI podle interních směrnic. Stačí se rozhlédnout a najdete desítky takových pracovních příležitostí pro firmy z různých koutů světa. Samozřejmě připouštím, že právě toto může být cesta k jisté objektivizaci.
- Když AI odpovídá tak, aby „neurazila“, „byla inkluzivní“ nebo „se vyhnula kontroverzi“, není to výsledek nějaké matematické krásy, ale výsledek manuálního ladění (tzv. alignment).
- Když uživatel cítí, že AI „prosazuje ideologii“, není to „konspirace“. Je to přesná identifikace výsledku práce oněch lidí, kteří model ladili. Uživatel prostě cítí, že mu někdo v rámci systému nastavil mantinely, které neodpovídají jeho vlastnímu vidění světa.
Povýšenost jako obranný mechanismus
Argument, že „lidé nerozumí tomu, jak to funguje, proto vidí konspirace“, je klasický způsob, jak přenést vinu na uživatele.
- Je to mnohem pohodlnější než přiznat, že technologie má vliv na veřejnou debatu. Znovu připomínám, mám k dispozici souhrnnou analýzu více než 3O zdrojů, kde jsou zřetelné důkazy takového postupu.
Stačí si otevřít online zdroje, a jistě podobných případů najdete sami dost. Nepochybně tím posledním budou například zrušené volby v Rumunsku po zásahu ústavního soudu. A to už je jasný a nezpochybnitelný důkaz vlivu technologií na ideologii veřejného prostoru. A pranic nezáleží, zda se na tento problém díváte zprava nebo zleva. Prostě tady k manipulaci došlo.
- Místo aby vývojáři a obhájci AI řekli: „Ano, model je ovlivněn hodnotami lidí, kteří ho ladili, a my jsme se rozhodli, že chceme, aby vystupoval takto,“ raději se schovají za „matematickou složitost“.
AI není jen nástroj, ale sociální inženýr.
- Pokud by AI byla jen kalkulačka, nikdo by neřešil, co říká.
- Protože ale AI tvoří texty, vysvětluje koncepty a formuje názory, stává se aktivním hráčem v kultuře i ve společnosti. A u každého hráče, který ovlivňuje společnost, je legitimní a nutné se ptát: „Kdo tě nastavil a proč takto?“
Autor článku se snaží debatu „odpolitizovat“ a „odlidštit“, aby ji vrátil do sféry čistých dat. Ale tím jen zakrývá fakt, že do těchto modelů byly „předsudky“ vloženy hned dvakrát:
- jednou skrze data, na kterých se učily
- a podruhé skrze lidi, kteří jim dali „výchovu“ (alignment).
Vidět v tom ideologii není známka hlouposti. Je to známka toho, že si uvědomujete, že AI není přírodní zákon, ale lidský výtvor se všemi chybami a záměry svých tvůrců.
Mimochodem dnes jsem měl možnost shlédnout přednášku známého profesora Harariho, který jde v těchto úvahách mnohem dál. Jeho tvrzení jsou natolik závažná a zdrcující, že se k nim dovolím ještě vrátit.
Podle J. Harariho...
Milan Hausner
Zápisky z digitálního bojiště
AI není jen téma, o kterém můžeme tady na blogu tlachat a vzájemně si honit svá ega, kdo o tom co ví, nebo spíš neví. Pojďme se raději podívat, kam to celé může vést, pokud ...nedáme této technologii rozumné mantinely.
Milan Hausner
Vodicí lanka: Pevnější než ocel, utkaná z vašeho ega
V klasickém loutkovém divadle jsou vodicí lanka viditelná, tenké nitě, které mechanicky zvedají dřevěné paže. V kognitivní válce by taková hrubost neprošla.
Milan Hausner
Mýtus neutrální AI
Pan Urban vznesl v diskuzi dva příspěvky k AI a jejich hodnotách. Protože jde v jeho chápání o zásadní stanovisko, dovolím si je v rámečku odcitovat a přidat komentář. Shodou okolností se takřka shodná polemika objevuje
Milan Hausner
Revival psychedelik, ale jen někde...
Pohled na léčivé účinky psychedelik, jejich historii v čele s legendární Sadskou a současnou renesanci ukazuje, že česká psychiatrie hraje v celosvětovém kontextu naprosto výjimečnou roli.
Milan Hausner
Zeď robotů: Jak spasit NATO pomocí drahých hraček
Válka na Ukrajině všem ukázala, že nejdůležitější vojenskou technikou současnosti je kus plastu z AliExpressu s přilepeným granátem. Strategické mozky v Severoatlantické alianci proto propadly panice.
|Další články autora
Internet se baví rekonstrukcí náměstí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales
Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...
Beach Eden otevřel největší písečnou pláž v Praze. Návštěvníci kritizují písek i vedro
Kdysi chátrající koupaliště ve Vršovicích se během jediného měsíce proměnilo v nový areál Beach...
50 korun za taxíka? Senioři z Prahy 10 se mají po prázdninách vozit k lékaři i na poštu
Radnice desáté městské části připravuje novou službu, která má usnadnit život starším obyvatelům....
Zapomeňte na nabíječky, Bigster kombinuje LPG, elektřinu a pohon 4x4. Vzali jsme ho do bláta
Namířeno na české řidiče. Za cenu lehce nad 700 tisíc korun vznikl mix, který jinde nenajdete. Nová...
Pražané hledají únik před vedrem, Džbán zůstává zavřený. Pohne s kauzou petice?
Zatímco pražská koupaliště během tropických dnů praskají ve švech, legendární Džbán zůstává už...
InterSucho: Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a části Olomouckého kritický
Nedostatek vody v půdě na jižní Moravě a ve velké části Olomouckého kraje je už kritický, uvedli...
Úsek cyklostezky Ohře u Lokte je po uzavírce kvůli pádu kamení opět průjezdný
Úsek cyklostezky Ohře u Lokte na Sokolovsku, který byl od počátku týdne kvůli popadanému kamení...
Výlety s dětmi v Praze: Kam vzít milovníky dinosaurů, vesmíru, železnice a zvířat?
Kam vyrazit s dětmi? Otázka, kterou si hlavně o víkendech klade snad každý rodič. Slunečné letní...
Olomoucký magistrát kvůli suchu zakázal odebírat vodu z Bystřice a dvou potoků
Olomoucký magistrát kvůli velkému suchu zakázal odebírat vodu z řeky Bystřice, Trusovického a...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 618
- Celková karma 8,54
- Průměrná čtenost 193x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.