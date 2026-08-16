O fotosyntéze, salámu a taktické amnézii uživatele: 3
„Je to pravda?“ nebo „Má to hlavu a patu?“
Naštěstí přišel spasitel. Není z masa a kostí, páchne
Nový objev století! Zelenina je pasé, budoucností jsou salámové háje! Podle vševědoucí umělé inteligence totiž fotosyntéza funguje tak, že ze slunečního svitu vznikají trvanlivé klobásy. A nejvtipnější část? Někteří lidé se toho chytili a s vážnou tváří to šíří dál. Přečtěte si, jak snadné je dnes ovládnout dav pomocí chatbota a chybějícího kritického myšlení autorů. Horší ovšem je, když se ozve ten masožrout a chce odkazy, aby to mohl vyzkoušet. To se pak dějí divy...
lehce po přehřátých serverech, mluví sice plynule česky, ale občas si vymýšlí s takovou grácií, že by mu i baroni Prášilové záviděli. Říkáme mu umělá inteligence, ale ti enlightened (tedy ti, co už pochopili) vědí, že jde o nového domácího bůžka. Někteří jsou dokonce ochotni napsat, že když jim dezoláti nevěří, tak už je to na konspirační spiknutí. No, uvidíte sami.
Proč namáhat vlastní šedou kůru, když máme v kapse digitálního orákula? Starověké Delfy měly tu nevýhodu, že kněžka Pýthia musela inhalovat omamné výpary z trhliny v zemi, aby ze sebe začala soukat nesmysly. Dnes stačí připojení k Wi-Fi, ťuknout do skla a okamžitě se vám dostane odpovědi, která sice může být naprostý blábol, ale je podaná s takovým sebevědomím, že byste se nejraději omluvili za to, že jste se vůbec zeptali.
Slepá víra v čistý text
Slepá důvěra v AI má své nesporné kouzlo. Je to vlastně vrcholná forma lenosti povýšená na filozofický směr. Pokud vám totiž chatbot s úhlednou typografií sdělí, že fotosyntéza vyrábí uzené, neznalý věřící okamžitě zbystří, opustí veškerou skepsi a začne tento objev šířit na sociálních sítích. Ne...tohle každý nespolkne. Ale co když to bude například o skutečné osobě, které chatbot přiřadí vlastnosti někoho jiného nebo si dokonce vymyslí o ní fantasmagorie? Proč by lhal? Vždyť nemá ego, nemá tvář a píše modrým písmem v elegantním okně. A co je v okně s moderním designem, to je přece svaté.
Když totiž lidem vezmete pochybnosti, ušetříte jim neuvěřitelné množství mentální kapacity. K čemu analyzovat politická prohlášení nebo ověřovat data, když stačí aplikaci položit otázku: „Kdo za to může a jak to vyřešit?“ a nechat si naservírovat hotovou pravdu na stříbrném podnose? Vždyť to přesně odpovídá modernímu politickému manuálu: hlavně žádné nuancované myšlení, žádné pochybnosti, jen čisté, direktivní teze, které znějí tak autoritativně, až se pod nimi prohýbá klávesnice. A nejlepší je k tomu prapodivnému slovosledu přidat ještě osobní poznámku, která tomu textu dává jasné vyznění. Jak můžeš o něčem takovém vůbec pochybovat? A basta.
Když digitální prorok mluví skrze vás (a vy za trest ztratíte paměť)
Když se tato slepá víra v křemíkového bůžka setká s divokou realitou internetových diskuzí, vzniká komedie tak absurdní, že by před ní bledly i hry od Ionesca.
Náš občan, ozářený modrým (i když dnes už filtrovaným) světlem obrazovky a naplněný posvátnou úctou k bezchybnému chatu, narazí v komentářích na oponenta. Namísto vlastního myšlení, které už dávno odložilo břit a odešlo do důchodu (nikoli předčasného), vytasí zbraň nejkalibrovatelnější bezhlavě zkopíruje vygenerovaný blábol. Nejenže si ho nepřečte, on s ním splyne v jedno tělo i duši. Výsledek? Monstrózní slátanina plná neexistujících historických faktů, gramatických obratů hodných pološíleného úředníka a argumentů, které popírají zákony logiky.
Pozn na okraj: Možná, že bychom si měli uvědomit, že už máme prohraný soud s poškozenou firmou za zveřejněné výmysly.A Díkybohu za to.A bude hůř, a pevně v to doufám...
Když pak na tento intelektuální skvost někdo upozorní slovy: „Ehm, kolego, tohle je úplný nesmysl, odkud to proboha máte?“, nastává okamžik, kdy se věřící proměňuje v mistra eskamotérství.
Místo omluvy nebo reflexe přichází elegantní pirueta hodná olympijského krasobruslaře: „Já? Já o tomhle přece vůbec nepsal!“
Taktická amnézie jako vrchol politické kultury
A má vlastně pravdu. On o tom opravdu nepsal. On to jen bezhlavě převzal, posvětil svým jménem a vložil do veřejného prostoru s vervou misionáře šířícího pravou víru. V jeho hlavě totiž proběhla geniální zkratka: protože text napsala AI, nevytvořil ho on osobně. A co nevytvořil on osobně, za to přece nenese odpovědnost! Je to pouhý posel, nevinoučké médium, skrze které promluvila vyšší inteligence. Že tím médiem byl vlastní mozek vypnutý v režimu letadlo, to už je detail, který nestojící za řeč.
Tento přístup tak vlastně dokonale uzavírá kruh moderního politického manuálu. Když se ukáže, že nějaké tvrzení bylo naprostý faul, prostě ho popřete. Nikdy nic neodvolávejte, nikdy nepřiznejte omyl a aplikujte pravidlo absolutní taktické amnézie. Algoritmus vám totiž rád skočí na špek a odkývá cokoliv, protože přesně to od něj trh žádá: zákazník má přece vždycky pravdu, i kdyby si pletl fotosyntézu s výrobou salámu.
Když se pak ukáže, že císař je nejen nahý, ale ještě k tomu mluví z cesty, věřící s kamennou tváří prohlásí, že žádného císaře nikdy neviděl a že ten text tam vložil nějaký zlomyslný hacker z vesmíru. Žijeme zkrátka v krásné době. AI za vás myslí, AI za vás mluví, a když to celé krachne, AI za vás vezme i tu zodpovědnost – tedy hned poté, co se vypne a vy se s nevinným výrazem podíváte do prázdna se slovy z moderního politického manuálu: „Já nic, já jsem jen mačkal enter.“ Bohužel tohle pravidlo platí nejen v politice, ale i v běžném životě.
A já přeju všem uživatelům, aby se před tím enterem trošku zamysleli. Jinak totiž internet se zase učí...z těch blábolů, co tam napíšeme...tím si vlastně kopeme svůj pravdy hrob.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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