O domácích ludditech a digitálních prorocích I.
Jak zakázat umělou inteligenci a neskončit v kazajce část I.
Když se v otázce umělé inteligence střetnou dva absolutní extrémy, obvykle z toho nevznikne syntéza moudrosti, ale čistá tragikomedie. Na jedné straně stojí digitální stachanovci, kteří by i vaření bábovky podřídili multimodálním neuronovým sítím, na druhé ludditští puristé bránící papírový sešit jako poslední relikvii lidskosti. V tomhle boji dvou světů, kde škola netuší, jestli má žáky programovat, nebo před nimi schovávat tablety, se pak odehrává ten největší paradox: zatímco dospělí válčí o to, zda mozek nahradit čipem, nebo čip zakázat klackem, děti si pod lavicí potají budují vlastní svět, kde občas ještě platí, že nejlepší myšlenka je ta, kterou si člověk vyrobí sám v hlavě.
Hlavní třecí plocha však vzniká tam, kde se tyto dva světy musí fyzicky protnout. Škola se pod tíhou modernizace proměnila v průchoďák plný přihlašovacích údajů, cloudu a povinných platforem, které do domácnosti proudí jako zamořená řeka. Rodina však toto vnější digitální impérium vnímá jako trojského koně a hrozbu pro svou uzavřenou kmenovou strukturu. Každý školní tablet je tak rodiči okamžitě odzbrojen a uzamčen v trezoru, zatímco dítěti nezbývá než se učit žonglovat mezi dvěma naprosto odlišnými realitami: tou školní, kde je povinnost generovat odpovědi na pokyn algoritmu, a tou domácí, kde je dogma předstírat, že digitální svět vůbec neexistuje, a spoléhat se pouze na sílu vlastního intelektu a zažloutlé encyklopedie. Anebo je to obráceně? část I.
Z ministrových úst, přes tabulky krajských úřadů až po poslední sborovnu v podhůří se šíří jediná svatá pravda: kdo dnes nepromptuje, zítra kopá kanály. Nebo, což vyjde nastejno, stává se neproduktivním článkem společnosti, který si omylem maže chleba máslem bez předchozí algoritmické analýzy trhu s mléčnými výrobky.
Zatímco však státní aparát buduje digitální ráj pro zítřek, v některých domácnostech se potichu a za zatmavenými záclonami odehrává pravý opak. Rodina se rozhodla vzít osud do vlastních rukou, vytáhnout vytahané šuplíky s papírovými bloky a vyhlásit AI přísný domácí domácí arrest. Přísnější, než jaký předepisuje školní řád, ministerské šablony a evropské dotace dohromady. Však všichni ve školách takové matky (někdy i otce) znáte.
Odmítání se stalo metodou. Ne názorem, ne prostředkem k hledání lepší cesty, ale cílem samo o sobě. Cokoli bylo běžné, osvědčené nebo sdílené většinou, neslo automaticky známku podezření. Školní jídelna nebyla místem, kde se děti najedly, ale symbolem uniformity. Zavedené pedagogické postupy nebyly výsledkem zkušeností, nýbrž důkazem spiknutí. Každé pravidlo bylo útokem na svobodu a každá instituce důkazem selhání společnosti. Výsledkem nebylo kritické myšlení, ale zrcadlové dogma: zatímco konformní člověk souhlasí se vším, profesionální odpůrce nesouhlasí s ničím.
Stejný princip platil pro digitální svět. Technologie nebyly posuzovány podle toho, zda pomáhají nebo škodí, ale podle toho, že existují. Elektronická komunikace byla odlidštění, online služby kontrola a digitální nástroje hrozba. Z odporu k některým problémům moderní doby se postupně stal odpor k době samotné. Vznikl paradoxní druh revolty, který nebojoval za změnu světa, ale za právo ignorovat jeho existenci. Zatímco společnost řešila, jak nové technologie používat rozumně, tato filozofie se soustředila na mnohem ambicióznější úkol: předstírat, že je stále rok 1987 a že realita jednou pochopí svou chybu.
Výsledek? Vzniká fascinující sociální laboratoř, kde se střetává dvacáté prvotní století s osvědčeným středověkem.
Ministerstvo blahobytu versus kuchyňský stůl
Představme si onu idylickou scénu na podzimní rodičovské schůzce.
Učitelka informatiky s tváří mučednice a tabletem v ruce líčí, jak jejich škola skvěle implementovala umělou inteligenci do výuky přírodních věd. Šesťáci prý pomocí generativních modelů modelují ekosystém amazonského pralesa, zatímco deváťáci si od neuronových sítí nechávají psát reflexe na Karla Čapka, aby ušetřili čas na důležitější činnosti:– například na civění do mobilu o přestávce.
Vtom se přihlásí rodič z naší přísné domácí buňky. S kamennou tváří a výrazem inkvizitora, který právě odhalil kacířský spis, oznámí: „U nás doma se AI používá maximálně tak k zapnutí pračky, a i to podezřívavě sledujeme, jestli ždímá podle křesťanských mravů. Žádné generování domácích úkolů, žádné konverzace s robotem. Dítě píše perem. Do sešitů. Na papír, který ještě voní po stromu.“
V sborovně nastane hrobové ticho. Chudák učitelka neví, jestli má rodiče nahlásit na sociálku kvůli zanedbání přípravy na průmyslovou revoluci číslo pět, nebo ho tiše požádat o autogram. Vždyť přece všichni vědí, že dítě bez biometrického skenu a personalizovaného algoritmu je v dnešní době asi tak životaschopné jako mamut v tropickém skleníku.
Tajný život školního disidenta
Zákaz je ovšem matkou vynalézavosti. Dítě v takovém přísném domácím skleníku nezahořkne, ani z něj nevyroste asketický mnich. Naopak. Stává se z něj ostřílený digitální disident a tajný agent studené technologické války.
Zatímco ve škole musí povinně vykazovat digitální gramotnost a předstírat, že bez AI nedá ani ránu, doma se mění v podzemního odbojáře. Pod peřinou, osvětleno slabým svitem baterky z mobilu, jenž byl zabaven již v sedm večer, probíhají pašerácké operace. Za pár bonbonů nebo žvýkaček přeposílá spolužákům zakázané odpovědi, zatímco oknem do pokoje doléhá tiché hučení domácího kotle, který na rozdíl od dětí žádné chytré algoritmy k topení nepotřebuje.
V hodinách informatiky pak toto dítě působí jako zjevení. Zatímco ostatní slepě důvěřují halucinujícím generátorům, ono jedináček s podezřívavým pohledem zkoumá, zda v tom přece jen není nějaký podvod. Vždyť táta doma říkal, že nejlepší procesor je ten mezi ušima – a když se zadře, aspoň z něj neteče lithiová baterie.
Kdo koho vlastně zachrání?
Můžeme se samozřejmě ptát, kam tahle domácí prohibice vede. Skončí dítě v osmnácti letech na Úřadu práce v sekci sběračů starého papíru, nebo z něj vyroste jediný člověk v okrese, který dokáže napsat souvislou, gramaticky správnou větu bez toho, aby mu ji našeptávalo korporátní datové centrum v kalifornské Indii?
Pravda leží, jak už to tak bývá, kdesi uprostřed: nejlépe vytištěná na zažloutlém papíře. Zákaz sám o sobě ještě nikdy nic nevyřešil, pokud ho nedoprovází to podstatné: obyčejný lidský rozhovor, kniha s otisky prstů na rozích stránek a schopnost podívat se z okna ven, kde zrovna nebliká žádná notifikace.
Až tedy zase jednou nějaký vizionář v televizi prohlásí, že bez umělé inteligence naše děti zahynou na úbytě, vzpomeňme si na ty tiché kuchyně, kde se ještě pořád míchá polévka bez asistence robota.
Možná, že ti největší rebelové dneška nejsou ti, kdo AI zběsile pouštějí do každého koutu dětského pokoje, ale ti, kdo mají odvahu říct:
„Počkej chvíli, teď budeme chvíli chytří my sami. Až moc věcí za nás totiž vyřeší někdo, kdo nemá ani tušení, jak chutná domácí bábovka.“
Pokračování příště...
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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