O digitálních stachanovcích a školském pravěku
A pak možná přijde doba, kdy rodič přestane škole vysvětlovat budoucnost a škola přestane rodiči vysvětlovat minulost. Kdy tabulka v aplikaci a poznámka v žákovské knížce začnou vyprávět stejný příběh. Kdy se digitální nadšení potká se zdravým rozumem někde na půli cesty a obě strany s překvapením zjistí, že jim vlastně šlo o totéž dítě.
Když je rodina modernější než NPI pod vlivem LLM (neplést s LSD)
Existují totiž rodiny, kde by i ministr pro digitalizaci vypadal jako zarytý zpátečník s kusem dřevěného uhlí v ruce.
Zatímco škola v podhůří se snaží zoufale udržet krok s dobou tím, že zakáže dětem chytré telefony a jednou za pololetí slavnostně zapne interaktivní tabuli (která ovšem zrovna stávkuje, protože nemá aktualizovaný certifikát), doma v obýváku mezitím běží plnohodnotný datový klastr. Rodiče v této hyper-progresivní domácnosti nejsou o krok napřed před školou. Jsou napřed před časoprostorem.
Třídní schůzka z ptačí perspektivy kyberprostoru
Představme si opačnou scénu na téže podzimní rodičovské schůzce. Učitelka přírodopisu s kapkou potu na čele právě vysvětluje, že letos s dětmi na pozemku vysadí tři záhony ředkviček.
Vtom se zvedne rodič z naší kybernetické domácí buňky. S přezíravým úsměvem technokratického boha se zeptá: „A paní učitelko, vy ty ředkvičky sázíte ručně podle babiččiných rad, nebo máte v reálném čase napojenou satelitní telemetrii na analýzu půdní vlhkosti skrze multimodální LLM model? Protože pokud neoptimalizujete fotosyntézu pomocí generativních promptů, tak ty děti připravujete rovnou na dráhu středověkého nevolníka. Toho, co bude okopávat brambory motykou. A to naše Klaudie dělat nebude.“
Učitelka oněmí. Vybaví si, že ve sborovně mají jednu tiskárnu z roku 2012, která tiskne pouze černě, a má chuť vyskočit z okna. Její pedagogický optimismus se v tu ránu vypaří. Vždyť tento rodič už doma pro osmiletého syna implementoval osobního AI mentora, který mu každé ráno u snídaně diktuje kvantovou fyziku v mandarínštině, zatímco chlapec si čistí zuby sonickým kartáčkem s integrovaným API rozhraním.
Domácnost jako start-up inkubátor
Zatímco v běžné rodině se řeší, jestli má dítě hotové úkoly z vlastivědy, v této technologické špičce probíhají rodinné porady formou agile sprintů.
Nedělní oběd se nevaří podle babiččina receptu, ale prochází přísnou promptovou optimalizací. Když dítě řekne „mám hlad“, rodiče mu nepodají talíř s polévkou, nýbrž ho vyzvou, aby lépe zformulovalo svůj požadavek, specifikovalo nutriční vektory a definovalo cílovou skupinu strávníků. Pes v této domácnosti neštěká jen tak pro radost: jeho štěkot je analyzován pomocí lokálního neuronového filtru, který vyhodnocuje míru jeho emocionálního stresu a okamžitě odesílá hlášení do rodinné cloudové aplikace.
Škola je pro takové dítě šokem. Vrací se z ní s hlubokou depresí, protože zjistilo, že paní učitelka na matematiku stále počítá příklady na tabuli křídou a netuší, co je to rekurzivní agentní workflow. Dítě pak doma úpěnlivě prosí: „Mami, prosím, řekni paní ředitelce, ať nám sem koupí cluster s deseti tisíci GPU, jinak v té třetí třídě totálně zblbneme.“
Tajný život kybernetického disidenta
I v té nejprogresivnější rodině však občas dojde na vzpouru. Co dělá dítě, které je od kojeneckého věku krmeno datovými proudy, syntetickým hlasem a prediktivní analýzou každého jeho kroku, když se chce tajně vzbouřit?
Uteče do podzemí. Respektive do staré garáže, kde otec kdysi schoval nefunkční psací stroj Consul a krabici zažloutlých Foglarovek. Tedy mezi jiným materiálem, který ale před dítkem schová tak jako tak.
- Tam, daleko od bdělého oka domácích algoritmů a všudypřítomných kamer, potají píše tužkou na papír příběhy o pirátech.
- Nikdo mu do toho nemluví, žádný copilot mu neopravuje gramatiku, žádný systém nevyhodnocuje jeho emocionální konistenci.
- Je to jeho poslední svobodný ostrov neefektivity. Čistý, analogový, neproduktivní chaos.
Kdo vyhraje tenhle závod?
Zatímco jedni se snaží vrátit dobu do stádia, kdy největší hrozbou byla zaseknutá disketa, druzí žijí v permanentním opojení zítřejším dnem, kde lidský mozek slouží už jen jako záložní zdroj pro případ výpadku proudu.
Pravda jako obvykle leží kdesi uprostřed, mezi zbloudilým bitem a popsanou stránkou sešitu. Možná, že největší moudrost dneška nespočívá ani v hysterickém zákazu technologií, ani v jejich uctívání jako božstva.
Možná je to schopnost občas ten tablet vypnout, podívat se z okna a zjistit, že nejlepší algoritmus na světě je stále ještě zdravý selský rozum, který občas udělá chybu – a právě díky tomu ví, že je naživu
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Pohled z budoucnosti
Historikové vzdělávání dodnes vedou spory o to, co přesně způsobilo Velké sblížení roku 2048. Někteří tvrdí, že šlo o sérii legislativních změn, jiní o technologický pokrok. Převládá však názor, že šlo o náhodu. Toho roku totiž školy přestaly považovat rodiče za problém k řízení a rodiče přestali považovat školy za protivníka k poražení.
Následoval vývoj, který byl komentátory označen za zcela nereálný. Učitelé připustili, že dítě existuje i po skončení vyučování. Rodiče na oplátku uznali, že výuka nezačíná až ve chvíli, kdy mají na něco odlišný názor. Vznikla nová forma komunikace, v níž se neposílaly obžaloby, návody ani seznamy viníků, ale informace. Školy přestaly rodičům vysvětlovat, proč nechápou vzdělávání, a rodiče přestali školám vysvětlovat, proč nechápou děti. Několik let trvalo, než si obě strany zvykly, že každá z nich vidí část skutečnosti, kterou ta druhá nevidí.
Největší šok však přišel s takzvanou Digitální dohodou. Po desetiletích kulturních válek mezi nekritickými obdivovateli technologií a jejich zásadovými odpůrci došlo k nečekanému objevu: digitální svět není ani spása, ani katastrofa. Je pouze prostředí. Děti se v něm učily žít stejně samozřejmě, jako se kdysi učily přecházet ulici. Škola učila orientaci, rodiče odpovědnost. Nikdo už nemusel předstírat, že zákaz vyřeší všechno, ani že aplikace nahradí vztahy.
Poslední záznam o starém systému pochází z roku 2047. Popisuje dobu, kdy se rodiče a školy pravidelně scházeli na schůzkách, jejichž skutečným účelem bylo potvrdit si vzájemnou nedůvěru.
Dnes se tento dokument ukazuje žákům v hodinách dějepisu společně s dalšími kuriozitami minulosti. Vedle faxů, plastových laminovacích fólií a přesvědčení, že dítě musí být nuceno vybrat si mezi světem školy a světem rodiny.
PS dobová poznámka:
Takto povzbudivý závěr mohl napsat snad jen Arthur C. Clarke v mimořádně optimistickém období svého života. Následné pátrání se proto zaměřilo na jiného autora science fiction, který by stejný text četl jako tragický příběh o promarněné příležitosti a zároveň jako návrh společnosti, jež bohužel nikdy nevznikla, nevzniká a nikdy vznikat nebude.
Grok
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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