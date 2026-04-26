Novorozenec online dřív než offline
Začalo to fotkou z porodnice.
Ještě mokré, ještě takové pomačkané, ještě ani pořádně nedýchající ... a už je online. Sedm lajků během první minuty. Čtrnáct během pěti. Babička sdílí dál bez optání. Teta přidala srdíčko s hvězdičkou. A tak to jede dál. A algoritmus si to poznamenal. Tiše, efektivně, bez fanfár. Jako každý dobrý účetní. Gratulujeme. Právě jste otevřeli účet, který vaše dítě nezruší. A vlastně ani vy ne.
Trimestry v přímém přenosu.
Ale ono to vlastně začalo ještě mnohem dřív. Protože digitální stopa mileniální matky nezačíná porodem. Začíná těhotenským testem. Nebo vlastně ještě v dávné minulosti: začíná hledáním. „Jak poznat ovulaci.“ „Zpoždění menstruace příčiny.“ „Těhotenský test kdy nejdříve.“ Tohle všechno Google ví a jak rád poradí. A co ví Google, ví i dvanáct reklamních sítí, pět datových brokerů a jeden startup, který vám za tři týdny začne posílat newsletter o prenatálních vitamínech, ačkoliv jste se nikde na nic nepřihlásili.
Pak přijde pozitivní test a s ním neodolatelný impuls sdílet. Fotka tyčinky na Instagramu: ano, té tyčinky, na kterou jste před dvěma minutami čůrali s hashtagy #mimibude #jsmenadšení #cestaživotem. Algoritmus si spokojeně brouká. Právě jste mu dobrovolně a s radostí v srdci předali jednu z nejcennějších datových informací, které o člověku lze mít: reprodukční status a přibližné datum porodu. Geolokace závisti těch druhých.
Od této chvíle vás bude virtuál krmit kojeneckými postýlkami, organickými plenami, pojištěním pro celou rodinu a po čase kurzy pro předškolní děti, kroužky angličtiny a ortodontisty ve vašem okolí. Ne proto, že vás má rád. Ale proto, že ví, kde jste. A kam půjdete dál. Co budete potřebovat. A co jde zpeněžit.
Sharing (abych byl světový) jako mateřská povinnost.
Mileniálka s dítětem se nefotí proto, že by byla narcis. Fotí, protože jinak jako by ona a ani dítko vlastně nebylo. Protože paměť je nespolehlivá, zato instagram ten ví skoro všechno. Babička je daleko a stories jsou blízko. Protože první zuby, první krůčky, první kaše s mrkví, to přece musí vidět VŠICHNI. Je to láska. Čistá, upřímná, nefalšovaná láska, která se jen náhodou děje na platformě vlastněné korporací s obratem ve stovkách miliard.
A tak vzniká archiv. Systematický, chronologický, nevědomky dokonalý. Obličej dítěte ve třech měsících, v šesti, v roce. Školka, první den, první sukně či kalhoty, jmenovka na tašce: moment, to je trochu moc, ale kdo by to řešil. Narozeninový dort se svíčkami: věk dítěte přesně identifikován. Hřiště a geolokace zapnuta, název hřiště v komentáři od kamarádky. Nemoc doma: „ležíme, chudáček má horečku“ zdravotní stav dítěte, datum, pravidelnost nemocí.
Systémy pro rozpoznávání obličejů se trénují na veřejně dostupných fotografiích. Jen tak, pro zajímavost.
Algoritmus ví, že jste unavená. A využije to. Jsou dvě hodiny v noci. Dítě nespí. Vy také ne. Telefon svítí jako maják v tmavém pokoji a vy scrollujete, protože co jiného. Algoritmus to ví: zná vaše noční hodiny, ví, že jste online ve dvě, ve tři, ve čtyři. Ví, že jste zranitelná. Unavená. Že vaše rozhodovací centrum mozkové kůry právě funguje na záložní baterii.
A tak vám ukáže reklamu na tabletky, které zaručeně pomohou. Na kurz spánkového poradenství. Na bylinkový čaj pro kojící matky. Na předplatné aplikace, která sleduje spánek dítěte a posílá data... kam? No, do cloudu. Samozřejmě. Vše bezpečně uloženo. Někde.
Nakoupíte? Samozřejmě nakoupíte. Ne proto, že jste hloupá. Ale proto, že jste člověk ve stavu vyčerpání a před vámi stojí stroj navržený týmem behaviorálních psychologů, jehož jedinou funkcí je přimět vás kliknout. A on to umí lépe než vy v tomto stavu umíte odolat.
Dítě jako obsah.
Někde mezi druhým a třetím rokem se stane něco nenápadného. Dítě přestane být jen dítě a stane se obsahem. Ne záměrně. Ne cynicky. Ale organicky, přirozeně, protože fotky dítěte mají větší dosah než fotky jídla. Protože vtipná historka o tom, co dítě řeklo v obchodě, dostane dvě stě lajků, zatímco vaše vlastní myšlenka o politice dostane jedenáct, z toho sedm od příbuzných a ty čtyři další si budou ukazovat na čelo. Algoritmus vás naučil, co funguje. A vy to dobře víte. Jako každý rozumný člověk v systému, který odměňuje určité chování a ignoruje jiné. Dítě se mezitím stává influencerem bez smlouvy, bez honoráře a bez možnosti odmítnout. Protože mu jsou tři roky a neví, co je internet. Ale internet ví, kdo je ono.
Ale zkuste se na chvíli zastavit a zamyslet: máte někde na internetu fotografie, které o vás rozhodl zveřejnit někdo jiný, bez vašeho vědomí?
Většina z nás pochopitelně takovou zkušenost nemá. Naše dětské fotografie jsou v leptu, v albu, v krabici na půdě. Dosah: babička a strýc Karel. Dosah fotek a videí vašeho dítěte: potenciálně neomezený, trvalý, nevratný.
A systém? Systém je jen zrcadlo. To píšu pořád dokola.
Bylo by pohodlné vinit Facebook. Vinit Instagram, Google, datové brokery, reklamní sítě a startup, který prodává data pojišťovnám. A oni jsou vinni, svým způsobem. Jen těží maximum při minimálním odporu z vaší strany. Jsou v tom dobří. Jsou v tom skvělí. Jsou v tom lepší než kdokoliv, koho jste kdy potkali.
Ale systém nefotí vaše dítě. To děláte vy.Systém nesdílí polohu hřiště. To děláte vy.Systém nevytváří chronologický vizuální archiv obličeje vašeho dítěte dostupný komukoli s internetem. To děláte vy
S láskou. S dobrými úmysly. S hashtagy. , Systém jen čeká. Trpělivě. Jako každý dobrý účetní.
PS: Až mu jednou bude osmnáct, existuje nenulová pravděpodobnost, že si náhončí na prvním pohovoru najde fotku, na které mu jsou tři roky a jí špagety rukama. Existuje také pravděpodobnost, že někde v databázi sedí obličej ve věku šesti měsíců, pečlivě zaindexovaný, přiřazený k jménu, adrese, zdravotní historii a prediktivnímu skóre pojistného rizika.
Ne, nebudeme si nic nalhávat.
Nešlo o to dítě. Šlo o lajky. O pocit, že já máma někam patřím. O důkaz, že jsme byli dobří rodiče: viditelně, měřitelně, s dosahem.
To dítko byl jen... obsah. My jsme byli tvůrci. Algoritmus byl jediný, kdo z toho něco měl.
Krásné stories to ale byly. Opravdu.
Milan Hausner
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.