Novoroční přání pro ty, co už dávno vědí, že to nebude lepší, ale stejně to zkusí“
Přišel čas na naše každoroční, kolektivně naplánované sezení a výroční zadumání nad vlastním životem. A protože standardní blahopřání jsou jako předinstalovaný bloatware či slop, zabírají místo a nikdo je nechce – pokusme se o hlubší, absurdnější, a přitom upřímný výplach mé hlavy do té vaší.
Milý uživateli časoprostoru, kolego i kolegyně v existenci, a i vy všichni ostatní
Přeji ti, aby tvůj nadcházející rok nebyl jen o planém tlachání v marketingovém sloganu, který vyprchá rychleji než vůně silvestrovského šumivého vína. Přeji ti, abys dokázal svůj vnitřní OS přepnout z neustálého módu přežití do stavu myšlenkového obohacování. Ať můžeš svůj životní příběh vnímat ne jako lineární, nudný spreadsheet, ale jako bohatě rozvětvený open-world, kde má i ta nejhloupější cesta do obchodu pro vajíčka potenciál stát se nezapomenutelnou epizodou plnou nečekaných setkání a bizarních zápletek.
Přeji ti neomezenou radost z maličkostí. Aby ti obyčejný šálek čaje přinesl stejný pocit jako nejnovější update tvého telefonu. Aby tvé ranní probuzení nebylo brutálním zvoněním budíku, ale jemným, pozvolným mrknutím do nového dne, doprovázeným tichým, optimistickým soundtrackem tvé oblíbené hudby.
Přeji ti odvahu k pravidelným debugging sessions vlastní duše. Schopnost identifikovat ty škodlivé procesy na pozadí: staré křivdy, zbytečné obavy, toxická přesvědčení – a elegantně je prostě vypnout, aby ti nežraly drahocennou kognitivní paměť. A hlavně, přeji ti administratorská privilegia k vlastnímu životu. Aby sis mohl sám nastavovat oprávnění, určovat, kdo a co má přístup do tvého vnitřního světa, a mít možnost kdykoli provést restart svých denních návyků.
Přeji ti, abys měl dost vnitřní paměti na to, ukládat si ty krásné, křehké paměťové záznamy: úsměv cizího člověka v tramvaji, vůni prvního jarního deště, pocit naprostého souznění s kusem hudby. A zároveň dost síly na to, pravidelně vymazávat hněv a dočasné soubory pomíjivých strastí.
Přeji ti, aby tvé social interface bylo autentické a chráněné kvalitním firewallem proti energetickým a ekologickým upírům a negativistickým spammerům. Ať jsou tvé IRL stabilní (reálné sociální vazby), s vysokou emoční jistotou, a nepadají jako špatná Wi-Fi při důležitém online hovoru.
A v neposlední řadě ti přeji chápavé přijetí občasného zhroucení systému. Protože i to je součástí programu. Den, kdy se vše zdá zamrzlý, nic nejde podle plánu a ty máš pocit, že jsi kompletně dole; vždyť i to je jen signál, že je čas na reboot. Na hluboký nádech, šálek čaje a jednoduché konstatování: „Error 404: Fucks to give not found.“ A pak pokračovat dál.
Nechť je rok 2026 tvým nejlepším. Plný zajímavých testů, poučných prožitků a překvapivých velikonočních vajíček.
A pamatuj: V tom podivném světě nemáš konkurenci. Všichni jsme jen krásně s ním nekompatibilní, máme svou vlastní exkluzivitu na cestě tím globálním vesmírným hardwarem.
S přáním klidného připojení, stabilního připojení k sobě samým a minimálně kritických errorů.
Váš věrný, lehce po ránu neprobuzený blogger
Milan Hausner
Suppportni svou manželku II.
Jazyková džungle 2025: mezi „gender priority success“ a „OMG GREAT“ se ztrácí čeština i trpělivost. Profesor s flipchartem bojuje o gramatiku, zatímco mladík v mikině lajkuje park — v každé době.
Milan Hausner
Čeština v tavícím kotlíku - kdyby rozum povznášel (alespoň někdy) - část I.
Žijeme ve zlatém věku slov. Slova jsou všude, tryskají z obrazovek, valí se v notifikacích, šumí z reproduktorů v kavárnách. Máme jich tolik, že jimi třikrát vyplníme vesmír. A přesto, paradoxně, nikdy jsm neřekli míň.
Milan Hausner
AI trendy na prahu roku 2026
Co se děje a proč by vás to mělo zajímat. A je toho věru dost... Zveřejněná trendová zpráva předkládá vizi budoucího světa z více pohledů.
Milan Hausner
Jak jsem se málem stal astronautem
Tak jsem si zas přečetl, jaký že je člověk bloud, když nepíše své životopisy a motivační dopisy s pomocí chatbota... Ach...jak dojemný příběh mezi vánoční...úžasné příležitosti na vás s Aičkem v hlavě už čekají...
Milan Hausner
AI tygr nebo rak poustevník?
Evropa právě zažívá největší technologické rozcestí od vynálezu parního stroje. Na jednu stranu vede cesta k umělé inteligenci, ovšem vydlážděná grafickými kartami a chlazená obrovským množstvím energie.
- Počet článků 251
- Celková karma 8,16
- Průměrná čtenost 201x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.