Novinář lže s úmyslem. AI lže z přesvědčení.
Tak nám populárního vědce zavraždil dvakrát, protože jednou bylo málo. Alzheimer znamená, že má našinec jen špatný den, ale dozvíte se to tak laskavě, že mu tu diagnózu ještě s radostí posvětíte jako cukrkandl. AIčko udržuje některé politiky naživu i dlouho poté, co je smetla děla nebo jednoduše stáří. Proč? Protože v jejich databázi neexistuje „smrt“, existuje jen „přechod do stavu nižší kontextové relevance“.
BBC, ten starý strážce faktů s brýlemi na šňůrce, se rozhodla podívat AI asistentům na zoubek. A zjistila, že ty zoubky jsou sice ostré, ale koušou zásadně vedle. A občas i do vlastní nohy.
A tak tu máme jen další důkaz onoho nádherného paradoxu, na jehož hraně tancujeme: Čím plynuleji, přístupněji a „vyváženěji“ vám je informace doručena, tím pravděpodobněji je to dokonale uhlazená kravina. Dokonalost formy zde slouží jako krytí totálního vakua za obsahem. BBC, Reuters, vědecké studie – to vše se proměnilo v kosmetické příslušenství, v lesklé logo, které se přilepí na cokoli, aby to vypadalo důstojně. Je to jako označit salám z umělé hmoty certifikátem „inspirováno představou o masu“.
Základní rozdíl mezi novinářem a chatbotem je v tom, že člověk aspoň ví, že LŽE.
A ti ubohí novináři? Ti aspoň vědí, kdy lžou. Mají tu nešikovnou lidskou vlastnost zvanou svědomí, která je občas v noci budí. Pravda, některé vůbec ne, protože to svědomí dávno ztratili nebo ho snad ani nikdy neměli; mají termíny, šéfy, rodinu na krku, vyznávají ideologii, za kterou musí kvůli žoldu bojovat. A večer nebo i přes den si pak musí dát pořádného panáka. Jinak by asi ani se sebou totiž nevydrželi.
AIčko je na tom líp: nemá svědomí, jen parametry. Nemá výčitky, jen ztrátu kontextu. A když se splete, tak se neomlouvá – prostě vygeneruje novou, ještě sebejistější verzi té lži, protože minulý výstup je už dávno zapomenut. To je přece pokrok!
My jako uživatelé, jsme se stali laboratorními krysami v experimentu, kde testujeme, zda dokážeme rozeznat lidskou lež od strojového konfabulačného blábolu. A často prohráváme, protože ten blábol je tak krásně strukturovaný, s odrážkami a zdroji, co zní věrohodně!
Stroje se naučily produkovat „důvěryhodně znějící nesmysl“ v průmyslovém měřítku, zatímco lidé ten nesmysl umí vyrobit s duší a příběhem. Ne, nevěřím, že tady AI vítězí.
Prolhaný novinář ve své manipulaci ve světě politiky dokáže jít mnohem dál než i ta nejdokonalejší dvojková inteligence.
Budoucnost informací není bohužel v tom, kdo řekne pravdu, ale v tom, kdo ji namodeluje s přijatelnějšími procenty nejistoty.
A proto navrhuji nové pravidlo pro 21. století: Důvěřuj pouze tomu zdroji, který se občas zarazí, zabloudí očima a řekne „Fakt to nevím.“ Všechno ostatní je jen vysoce kvalitní, personalizovaný šum. A algoritmy? Ty se na nás z bezelstných chatových oken dívají a myslí si:
„Vždyť nám to pořád všichni žerou. Generuju dál.“
Ne, ne, zase jsem vedle.... tohle si totiž myslí i ti novináři...
Skvělá doba, no ne?
Milan Hausner
Léčba není jen paralen, aneb když se pacient a sestřička na pokoji míjejí
Špitál, to je zvláštní druh samoty. Není to pustá poušť, davu a ruchů je tam dost i cílevědomého hemžení. Vzniká v tenkých, dvouvrstvých zdech nemocničního pokoje, mezi lůžkem a dveřmi.
Milan Hausner
Digitální hospoda zavírá, puberťáky nepustí
Character AI je jedna z aplikací, kde si pokecáte s Darwinem (naprosto skvělé), s Putinem (to už bylo vzhledem k frontě horší), ale nezletilí klidně i s terapeutem vedoucím uživatele k sebevraždě...
Milan Hausner
Když spánek promluví: Jak jediná noc dokáže odhalit budoucí zdraví
Ano, většinou si dělám z AIčka legraci. Tedy spíš z lidiček kolem ní. Dnes to ale vezmeme z konce druhého. AI samozřejmě může v mnoha oborech přinést doslova revoluci...
Milan Hausner
„GLP‑1 friendly menu: Jídlo, po kterém nechceš ... jíst
Posaď se. Následující řádky tě mohou duchovně vyčerpat. Pojďme se společně poklonit novému Bohu stravování, jehož jméno je Protein, a jeho nositelům - fast foodům. Nebojte se, že o něco přijdete, však už to začíná i u nás.
Milan Hausner
Zlatá vejce v změti předpisů
Poněkud ironická anatomie vztahu státu k podnikatelům: od sladkých slibů přes regulační klec až po filozofickou otázku, zda chceme renesanci růstu, nebo pohodlnou rentu. Je to pravda nebo fabulace?
|Další články autora
Poznáte značku auta podle světel?
Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často...
Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek
Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...
Tramvaje nepojedou na jih Prahy, výluka omezí provoz už od Podolské vodárny
Cestující v Praze musí od soboty počítat s dalším omezením tramvajové dopravy. Z důvodu napojení...
Vraždil mladé ženy a bylo mu 16. Metoda Markovič rozkrývá případ spartakiádního vraha
Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už dnes. Seriál Metoda...
Biatlon v Oberhofu 2026: První závod nabídl uctění památky, z Čechů si nejlépe vedla Davidová
Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu....
Vánoce s českými malíři
Atmosféra svátků stále přetrvává v Městské galerii MY v Kostelní ulici v Jablonci nad Nisou. Zve na...
Kolabuje doprava v Praze. Zpožďuje se MHD, kamiony blokují výjezdy z města
Sněžení od rána komplikuje automobilovou dopravu i provoz MHD v Praze. Kamiony blokují mimo jiné...
Zapálení baru ve Zlíně míří k soudu, obžalovanému hrozí výjimečný trest
Zlínská pobočka brněnského krajského soudu otevře příští týden případ muže, který podle...
Žďár chce ve volebním roce rekordně investovat, prostaví přes půl miliardy
Do zimního stadionu, obnovy centra, ale i do parků či rybníka vloží letos nemalé peníze vedení...
Prodej bytu 1+kk v Žirovnici 33,2m2 s terasou 18,6m2
Havlíčkovo náměstí, Žirovnice, okres Pelhřimov
2 333 000 Kč
- Počet článků 271
- Celková karma 8,38
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.