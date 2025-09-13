Noví proroci: O tom, jak se ze sítí, stala největší církev s nejdražšími odpustky
Vyměnilo gotické katedrály za glass-and-steel kanceláře, liturgické knihy za PowerPoint prezentace (dneska jdeme ještě díl) a hříchy proti Duchu Svatému za prohřešky proti produktivitě. Jeho novým chrámem je LinkedIn, nekonečná digitální loď, jejíž modlitebny jsou plné věřícími v business v každém písmenku. Usedají ne do lavic, ale před monitory, aby naslouchali kázání nových proroků. Těm, kteří nám místo spasení duše slibují spasení kariéry – a kteří za něj, stejně jako jejich středověcí předchůdci, rádi zaúčtují.
Tito moderní kazatelé, naši staří známí Vykupitelé zkázy, nehrozí ohnivým peklem. To by bylo málo a marketingově nezvládnuté. Jejich apokalypsa je daleko rafinovanější, personalizovaná a pro moderního, výkonem posedlého člověka děsivější: peklo vyhoření, očistec „tichého odchodu“ a věčné zatracení v „digitální demenci“. A hříchy? To není cizoložství (což už vlastně dneska ani hřích není, že?) nebo lakota. To je nedostatek zapojení, špatný osobní image, nízká produktivita a hlavně – nedostatečná investice do sebe sama. Je to vlastně prosté a geniální: udělat z nedostatku spotřeby morální provinění.
Je fascinující sledovat, jak dokonale a nevědomky noví evangelisté převzali strukturu starých náboženství, aniž by opustili jazyk venture kapitálu a scrum metodologie:
- Kázání a apokalypsa: Každý jejich post je kázáním. Začíná se zvoláním „Šokující zjištění!“ nebo „Toto vás ve škole nenaučili!“, což je dokonalý sekulární ekvivalent „Slyšte slovo Boží!“. Následuje barvitý a děsivý popis pekla, které stihne nevěřící – ty, kdo zaspali dobu, nepracují na svém „mindsetu“ a nedržejí krok s algoritmy. A celé to vrcholí pozváním na cestu spásy, která je vždy úzká a lemovaná placenými produkty.
- Sebevědomí: Typickým znakem novodobých kazatelů je jejich téměř absolutní asertivita, tedy sebevědomí, nikoli sebeuvědomění. Pokud máte pochybnosti o úměrnosti navrženého výroku, je to jen a jen vaše chyba, za kterou musíte zaplatit. Když ne finančním odpustkem za kurz, tak aspoň odsudkem za vaše nízké sebevědomí. Zrovna jsem to takhle nedávno schytal, prý bych dnes nemohl být dobrým učitelem /nemůžu prý vychovávat moderního občana se zdravým sebevědomím, když ho nemám přebujelé sám/ protože jsem si nikdy nijak silně neříkal o vyšší plat a spíše hledal cesty, jak si peníze vydělat.
- Odpustky a ekonomika spásy: Katolická církev prodávala listiny, které vám odpuštěním hříchů zkracovaly čas v očistci. Leccos kvůli tomu prožil i Jan Hus. Naši noví kazatelé provozují stejný model. Prodávají online kurzy, e-booky, mastermindy a 1-on-1 konzultace, které vám mají odpuštěním hříchu nízké produktivity nebo špatné životní strategie zkrátit cestu na vrchol korporátního ráje. Cena? Často 299, 599 nebo 1499 Kč nebo USD. ANI renesanční papežové nebyli takhle drazí. Ekonimika spasení, kdy se osvícení stává službou.
- Sekta a kmenová identita: Každé náboženství potřebuje „vyvolené“, potřebuje „my“ a „oni“. A tak vykupitelé neprodávají jen rady, prodávají příslušnost ke kmeni. Jejich následovníci se označují hashtagy jako #dreamteam, #change-makers nebo #thefutureofwork. Vytvářejí uzavřené Slack kanály a Telegram skupiny jako nové kláštery, kde si vyměňují posvátné texty ( screenshoty z podcastů guruů). Ti, kdo pochybují o jejich frameworku, jsou bez milosti exkomunikováni – zablokováni a označeni za „negativní“, „toxické“ nebo „lidi s chudým myšlením“. Kritický rozum je zde tím nejtěžším hříchem, herezí, která se trestá okamžitým vyloučením ze společenství spásy.
- Zázraky a svědectví: Každý kazatel potřebuje svůj zázrak. Zázračné uzdravení, zjevení. Na LinkedInu jsou to příběhy o transformaci a „life-changing“ momentech. „Ještě před rokem jsem byl v depresi, měl dluhy a vydělával 30 tisíc. Pak jsem objevil tento systém a dnes mám pasivní příjem 300 tisíc měsíčně a pracuji z Bali!“ Tato svědectví, osvědčená metodika všech sekt, jsou moderními verzí zázračných uzdravení – obvykle nedoložená, anonymizovaná, ale nesmírně účinná na věřící, kteří touží po zázraku vlastním. A tak nám vznikají moderní seznamy světců.
- A co je jejich ráj? Není to místo s plné krásných odalisek. Je to docela vágní, abstraktní stav zvaný „work-life balance“, „duševní zdraví“ a „finanční svoboda“. Stav, který je vždy tam za obzorem, až po dokončení dalšího kurzu, až po přečtení další knihy, až po zaplacení další konzultace. Je to stejně nedosažitelné jako rajská blaženost, a tedy stejně výnosné pro ty, kdo jeho dosažení slibují. Je to účelová neurčitost – cíl je nastaven tak, aby k němu nevedla žádná konečná cesta, pouze nekonečná spotřeba rad.
Nejgeniálnější na tom všem je, že tito kazatelé nevolají k odříkání se světa. Naopak! Volají k jeho totálnímu podrobení. Jejich náboženství není únikem z materialismu, je to kult materialismu sám, obalený do hávu pseudoduchovna a „osobního rozvoje“. Modlíte se k penězům a úspěchu, ale říkáte tomu „meditace o abundanci“. Uctíváte svůj vlastní brand, ale říkáte tomu „nalezení autentického já“. Je to konsumní spiritualita, kde se Bůh jmenuje ROI (Return on Investment).
Příště, až na něj narazíte, pozorujte jej s novou, antropologickou úctou. Není to jen pouhý podvodník. Je to dokonalý produkt tisíciletého vývoje náboženských instinktů člověka, který narazil na neoliberální kapitalismus. Prodává nám přesně to, co jsme si vždy kupovali: naději, že existuje jednoduché řešení, že někdo ví lépe než my, a že stačí zaplatit, abychom se vyhnuli bolesti a nejistotě. Jen místo „haleluja“ říkáme „mindset“, místo „amen“ napíšeme „Skvělý post! Díky za inspiraci!“ a místo desátku posíláme platbu přes digitální peněženku.
Je to ta nejstarší story na světě, pouze s aktualizovaným designem. A jako vždy, nejvíce se bohatne na prodávání map k pokladu, který neexistuje.
Milan Hausner
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.