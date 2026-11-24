Nové volby jsou dřív než archeologické vykopávky
Když člen ODS a platformy ČESKO.plus Ondřej Šimíček reagoval na výtku, že politik by se neměl svou prací zviditelňovat, a poznamenal, že takový názor svědčí o nepochopení základů politické práce a komunikace, trefil jádro problému. [novinky.cz]
Protože co přesně si někteří představují?
Že ideální politik ráno vstane, vyřeší dopravu, školství, energetiku, bezpečnost, možná zachrání pár mostů a jednu nemocnici, a pak se okamžitě vrátí do sklepa, aby o tom náhodou nikdo nevěděl?
V české politice se občas objevuje zvláštní romantická představa, že viditelný politik je automaticky narcis a neviditelný politik státník. Přitom ve skutečnosti bývá neviditelný politik často jen... neviditelný politik.
Pokud ministr dopravy otevře dálnici, občan má právo vědět, kdo za projektem stojí. Pokud starosta prosadí investici, není projevem ješitnosti, když o ní informuje. Tomu se neříká sebeprezentace. Tomu se říká skládání účtů veřejnosti.
Je fascinující sledovat, jak část politické debaty předstírá, že komunikace je cosi podezřelého. Jako by politik měl být ideálně kombinací mnicha, tajného agenta a lesního skřítka. Pracovat nesmírně usilovně, ale zanechávat po sobě jen nepatrné stopy, podobně jako jelen v ranní rose.
Zvlášť komické je to v době sociálních sítí. Politik dnes soupeří nejen s oponenty, ale i s influencery, youtubery, streamery, celebritami, algoritmy a videi s kočkami. A někdo mu s vážnou tváří doporučuje, aby byl méně vidět.
To je podobné, jako kdyby fotbalovému týmu trenér oznámil:
„Hlavně nestřílejte na bránu. Mohlo by to vypadat, že chcete vyhrát.“ O tom by Sparta mohla vyprávět.
Nebo kdyby obchodník dostal radu: „Neříkejte lidem o svém produktu. Mohli byste budit dojem, že ho chcete prodat.“
Politika bez komunikace neexistuje. Demokratická politika už vůbec ne. Demokracie totiž není soutěž tajných spolků, ale veřejný zápas o důvěru občanů. A důvěru nelze získat šeptáním do polštáře.
Je samozřejmě rozdíl mezi informováním veřejnosti a narcistním divadlem. Jenže zaměňovat každou veřejnou prezentaci výsledků za samoúčelnou propagaci je intelektuálně stejně přesné jako tvrdit, že každý, kdo drží volant, je závodník formule 1.
Možná právě proto mají dnes úspěch politici, kteří dokážou svou práci vysvětlit, pojmenovat a předvést. Voliči totiž nejsou telepati. Nechodí večer spát s napojením na centrální databázi ministerských úspěchů.
Pokud tedy někdo tvrdí, že politik se nemá zviditelňovat svou prací, pak navrhuje zvláštní model veřejné správy: dělejte něco, ale hlavně o tom nemluvte. Stavte, ale neukazujte. Rozhodujte, ale nevysvětlujte.
To není recept na dobrou politiku. To je recept na dokonalou anonymitu.
A anonymita je možná skvělá vlastnost bankovního účtu ve Švýcarsku. U politika je to většinou jen elegantnější název pro bezvýznamnost.
Pokud chce ODS dál žít, musí se proměnit. A pan Kupka by si to měl uvědomit dřív, než bude pozdě...což už je možná i teď.
Existují chvíle, kdy si politik může dovolit mlčet. Když vede. Když určuje agendu. Když má trumfy v ruce a ostatní reagují na něj. Tehdy může působit velkoryse, státnicky, téměř aristokraticky. Generál na kopci nemusí mávat praporem, protože ho všichni vidí.
Jenže problém nastává ve chvíli, kdy esa drží někdo jiný. Když mediální prostor ovládají konkurenti, nová hnutí, influenceři a křiklouni všeho druhu. V takové situaci není skromnost ctností. Je to forma dobrovolné politické euthanasie.
Schovat se do kouta a utěšovat se představou, že dobrá práce se přece prosadí sama, je podobné jako otevřít restauraci doprostřed náměstí a pak si zakázat vyvěsit název podniku. Možná vaříte nejlépe ve městě. Jenže hosté chodí tam, o čem vědí.
Politika není soutěž v sebeutajování. Je to soutěž o důvěru veřejnosti. A důvěra nevzniká tím, že politik sedí v koutě a čeká, až si ho někdo všimne. V koutě si vás totiž zpravidla nikdo nevšimne. A co je horší, po čase si ani nikdo nevzpomene, že jste tam vůbec byli.
Být zalezlý v koutě ve chvíli, kdy soupeři obsazují hřiště, není projev pokory. Je to strategie, jak v tom koutě nakonec také zahynout. Politicky samozřejmě. I když při pohledu na některé volební výsledky je rozdíl mezi politickou a biologickou existencí občas už jen technického rázu.
Někteří politici dnes připomínají středověké mnichy opisující rukopisy v klášteře. Jsou přesvědčeni, že kvalita jejich práce bude jednou objevena a doceněna. Možná ano.
Jenže volby se většinou konají dřív než archeologické vykopávky.
Milan Hausner
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