Nostalgie na jatkách: jak AI proměnila Toma, Jerryho i Vlka v digitální kadavery
Nejnovější zvěrstvo, co se šíří sítěmi a sbírá miliony zhlédnutí, jako by je někdo platil, je trend, kdy AI a renderovací software berou poctivou 2D animaci a práskají na ni 3D plastovou vrstvu, která má být prý „vylepšení“.
Čtete správně. Desítky let řemesla, tisíce hodin ruční kresby, cit pro timing, který se nedá naprogramovat: tohle všechno teď jde pod nůž nějakého algoritmu, co neví, co dělá, a nikoho to nezajímá, protože to generuje kliky.
Výsledek je zvrácenost. Ne metaforicky – doslova.
Mrkněte, co udělali s Vlkem a Zajícem. Geniální anarchistická groteska, postavená na absurditě a přesném komediálním rytmu, se změnila v hyperrealistický plastový exponát, co vypadá, jako by ho někdo vytáhl z formaldehydu.
Tom s Jerrym a Vlk se Zajícem v tomhle podání nejsou hrdinové dětství: jsou to digitální zplozenci , co utekli z castingu na béčkový horor za pět dolarů. Z Vlka udělali vybíleného kyber-hipstera s vapkou místo cígy, ze Zajíce plyšového robota, co vypadl z kontejneru za čínským e-shopem. Takových najdete v každém hračkářství pár určitě. Na tohle fakt musí mít člověk buď nulový vkus, nebo nulové svědomí; nejspíš obojí. Pružný, přehnaný, živý pohyb kreslené animace se proměnil v gumovou, mrtvolnou simulaci něčeho, co bylo kdysi vtipné, ale teď je z toho prostě klip.
A ten „zázrak“ nám má co dokazovat? Že software umí přežvýkat cokoliv a vyplivnout to jako kašovitou náhražku? Gratuluju. Otázka zní jinak: proč to sakra někdo pustil ven a proč si to lidi pouštějí dobrovolně?
Brát dokonalé řemeslo a měnit ho v syntetickou hmotu bez duše není pokrok; je to vandalismus s marketingovým rozpočtem.
- Schopnost něco vygenerovat nemá nic společného s tím, jestli to má cenu.
- Jestli tohle má být budoucnost adaptací klasiky, tak snad jediné, co zbývá přát, je, ať těm digitálním řezníkům někdo vytrhne kabel ze zdi – a rovnou jim vystavit moderní certifikátv 3D ... jako patent na blbost.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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