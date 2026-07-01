Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nostalgie na jatkách: jak AI proměnila Toma, Jerryho i Vlka v digitální kadavery

Svět se definitivně zbláznil a technologický pokrok v tom jede s plným nasazením, bez kapky vkusu, bez špetky studu. Zato na vlně hype a všeobecného sdílení.

Nejnovější zvěrstvo, co se šíří sítěmi a sbírá miliony zhlédnutí, jako by je někdo platil, je trend, kdy AI a renderovací software berou poctivou 2D animaci a práskají na ni 3D plastovou vrstvu, která má být prý „vylepšení“.

Čtete správně. Desítky let řemesla, tisíce hodin ruční kresby, cit pro timing, který se nedá naprogramovat: tohle všechno teď jde pod nůž nějakého algoritmu, co neví, co dělá, a nikoho to nezajímá, protože to generuje kliky.

Výsledek je zvrácenost. Ne metaforicky – doslova.

Mrkněte, co udělali s Vlkem a Zajícem. Geniální anarchistická groteska, postavená na absurditě a přesném komediálním rytmu, se změnila v hyperrealistický plastový exponát, co vypadá, jako by ho někdo vytáhl z formaldehydu.

Tom s Jerrym a Vlk se Zajícem v tomhle podání nejsou hrdinové dětství: jsou to digitální zplozenci , co utekli z castingu na béčkový horor za pět dolarů. Z Vlka udělali vybíleného kyber-hipstera s vapkou místo cígy, ze Zajíce plyšového robota, co vypadl z kontejneru za čínským e-shopem. Takových najdete v každém hračkářství pár určitě. Na tohle fakt musí mít člověk buď nulový vkus, nebo nulové svědomí; nejspíš obojí. Pružný, přehnaný, živý pohyb kreslené animace se proměnil v gumovou, mrtvolnou simulaci něčeho, co bylo kdysi vtipné, ale teď je z toho prostě klip.

A ten „zázrak“ nám má co dokazovat? Že software umí přežvýkat cokoliv a vyplivnout to jako kašovitou náhražku? Gratuluju. Otázka zní jinak: proč to sakra někdo pustil ven a proč si to lidi pouštějí dobrovolně?

Brát dokonalé řemeslo a měnit ho v syntetickou hmotu bez duše není pokrok; je to vandalismus s marketingovým rozpočtem.

  • Schopnost něco vygenerovat nemá nic společného s tím, jestli to má cenu.
      • Jestli tohle má být budoucnost adaptací klasiky, tak snad jediné, co zbývá přát, je, ať těm digitálním řezníkům někdo vytrhne kabel ze zdi – a rovnou jim vystavit moderní certifikátv 3D ... jako patent na blbost.
Autor: Milan Hausner | středa 1.7.2026 8:53 | karma článku: 0 | přečteno: 21x

Další články autora

Milan Hausner

Loutkovodiči a objektivita na baterky

Objektivita je marketingový pojem pro chudé a pravda je komodita, kterou si kupujete v balíčku s předplatným: nejlépe ročním, s automatickým obnovením.

1.7.2026 v 10:00 | Karma: 0 | Přečteno: 27x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Odysea od velké fritézy

Na počátku bylo Teplo a bezbřehá hladina vodního Elementu, jež měla přinést spásu unaveným tělům. Poutníci rozvinuli svá pestrobarevná rouna na pažitu a na okamžik uvěřili, že nalezli klid.

30.6.2026 v 9:10 | Karma: 5,64 | Přečteno: 117x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Na přeskáčku

Když se řekne „intelektuální výkon“, většina lidí si představí zpoceného studenta nad hromadou skript nebo úředníka, který s lupou v ruce zkoumá legislativní kličky. Omyl.

30.6.2026 v 8:06 | Karma: 3,80 | Přečteno: 99x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Syndrom meruňky a vosího hnízda

Pan Hlinka v diskuzi vznesl zajímavé srovnání vysazení meruňky a roje vos. Protože trefil hřebík na hlavičku, přidávám pár glos.

30.6.2026 v 0:00 | Karma: 7,20 | Přečteno: 165x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Na zubní kaz s AIčkem

To už vážně nejde vymyslet. To je prostě skutečnost. Když se nad tou absurditou zamyslíme víc do hloubky, ten „chytrý“ kartáček je vlastně dokonalým pomníkem současného technologického pozérství.

29.6.2026 v 9:13 | Karma: 8,51 | Přečteno: 148x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
26. června 2026  14:53

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...

Kalimera! Otestujte své znalosti o cestování, památkách i letních hitech

Chorvatsko
vydáno 25. června 2026

Máme pro vás letní kvíz. Slibujeme, že se při něm nezpotíte tak jako venku! Prověří, jak dobře...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín
25. června 2026  10:53

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...

Internet se baví rekonstrukcí za půl miliardy. Lidé na Jiřáku navrhují bazén nebo prales

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad
29. června 2026  9:23

Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, kterému dominuje modernistický kostel Nejsvětějšího Srdce Páně,...

Polovinu Čechů stresuje odlet na dovolenou. Pražské letiště proto spouští novou pomoc

Letiště Praha očekává, že během letní sezony odbaví 11,9 milionů cestujících...
25. června 2026  14:16,  aktualizováno  26. 6. 9:02

Odjezd na dovolenou s sebou přirozeně nese řadu obav a stresových momentů. Stihnu to včas? Mám...

V červnu na silnicích v Pardubickém kraji zemřeli čtyři lidé, loni dvě osoby

ilustrační snímek
1. července 2026  8:39,  aktualizováno  8:51

V červnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Pardubickém kraji čtyři lidé, o dva více...

V červnu na silnicích ve Zlínském kraji zemřel jeden člověk, o tři méně než loni

ilustrační snímek
1. července 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

V červnu zemřel při dopravních nehodách ve Zlínském kraji jeden člověk, o tři méně než ve stejném...

Nejstarší pražská rozhledna není na Petříně. Schovává se v lese a vstup je zdarma

Nejstarší pražskou rozhlednu hyzdí graffiti.
30. června 2026,  aktualizováno  1. 7. 10:14

Většina lidí míří za výhledem na Petřín. Jen málokdo ale tuší, že vůbec nejstarší pražská rozhledna...

Vandalové v zámeckém parku kradli a načerno vysadili ryby, areál bude zavírat dřív

Zámek v Čechách pod Kosířem. (červen 2024)
1. července 2026  10:12

Anglický park o rozloze 21,5 hektaru patří k hlavním lákadlům zámku v Čechách pod Kosířem na...

Milan Hausner

  • Počet článků 612
  • Celková karma 8,55
  • Průměrná čtenost 194x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.