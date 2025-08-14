Než data skončí Llamě v tlamě
V dnešní době, kdy se umělá inteligence učí rychleji než vaše dítě násobilku, je z hlediska bezpečnosti a ochrany vlastního soukromí docela užitečné, se alespoň na chvilku zamyslet a zastavit se, než zveřejníte fotku svého miláčka na nočníku. Pak si položit si otázku: „Má být moje dítko tréninkovým zdrojem dat nástroje, co se jmenuje skoro jako jihoamerické zvíře a být jednou provždy mou digitální stopou? Pokud se objeví jen zrnko pochybností, je na čase se seznámit s OPT OUT.
LLaMA (Large Language Model Meta AI) je jedním z mnoha modelů, které se učí z veřejně dostupných dat. Že veřejné není anonymní, vyplývá už z antonymické vazby mezi těmito protipóly. Dodávám druhý význam, ten, který hraje v této chvíli zásadní roli „volně k dispozici.“. A pokud jste někdy sdíleli na Facebooku fotku ze školního výletu, komentář o domácím úkolu nebo diskuzi o školní jídelně, pak jste právě přispěli do digitálního bufetu, ze kterého si AI ráda přihodí na talíř. Pokud toto vše platí i pro sítě škol, pak to samozřejmě a v první řadě platí pro všechna individuální sdílení na sociálních sítích dvojnásob.
Co všechno může být použito?
- Fotky vašich dětí (ano, i ty s rozmazaným pozadím).
- Vaše názory na cokoli.
- Emoce, které jste vložili do komentářů, statusů, příběhů.
- A samozřejmě: metadata – kdy, kde, s kým, jak často.
A pak už je k datové analýze jen kousek. Profilování běží o sto šest a nijak se mu nevyhnete.
Proč je „opt-out“ rozumný krok?
To není o paranoie, soukromí je lidským právem chránícím jeho identitu a osobnost. Opatrnost je rozumným opatřením. Pokud nechcete, aby vaše digitální otisky byly součástí tréninku AI, která vám za pár let bude radit, jak vychovávat děti nebo jak správně formulovat stížnost na cokoli, pak je „námitka proti využití dat“ elegantní způsob, jak říct: „Děkuji, ale nechci.“
Co můžete udělat?
· Zkontrolujte nastavení soukromí na sociálních sítích.
· Vypněte personalizaci obsahu a reklamy.
· Odmítněte sdílení dat pro vývoj AI (většina platforem to umožňuje).
· A hlavně: přemýšlejte, než něco zveřejníte. Internet má paměť. AI má výdrž.
Nejde o to být proti technologiím. Jde o to, aby technologie sloužily nám, ne aby se učily z našich nejintimnějších momentů. Rodičovství je dost náročné samo o sobě – není třeba k tomu přidávat ještě digitální dohled, který si z vašich emocí dělá hutný studijní materiál.
Podobnou námitku je možné podat i u ostatních sociálních sítí.
PS: Společnost Meta veřejně oznámila, že nepodepíše nový kodex Evropské unie pro umělou inteligenci. Meta považuje kodex za špatnou cestu a zásah do podnikání.
Milan Hausner
- Počet článků 27
- Celková karma 7,46
- Průměrná čtenost 264x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.