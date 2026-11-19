Neviditelná linie nového konfliktu: Když se každodenní technologie stávají bojištěm
Dne 9. listopadu 2026 (právě v době publikace zmíněného článku) francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot během summitu G7 v Paříži oficiálně obvinil Írán – konkrétně Íránské revoluční gardy (IRGC) a s nimi spojenou kybernetickou jednotku Shahid Kaveh – z provedení kybernetických útoků na chladicí systémy ve francouzských a evropských supermarketech. Francie v reakci na to předvolala íránského velvyslance a začala s partnery v EU prosazovat nové sankce. Írán všechna obvinění odmítl a označil je za „nepodložená a nepřátelská“.
Následující varovná esej zasazuje tyto incidenty do širšího kontextu současné evropské bezpečnosti.
Nedávné události v Evropě, včetně kybernetických útoků na chladicí systémy supermarketů, krevní banky a vlnu falešných bombových hrozeb narušujících dopravu, představují varovný signál, který již nelze přehlížet. Oficiální zjištění a obvinění Íránu ze strany evropských vlád ukazují, že hybridní válka dávno není teoretickým konceptem z učebnic geopolitiky, ale hmatatelnou realitou každodenního života.
Křehkost hyperpropojeného světa
Moderní společnost postavila svou prosperitu na maximální efektivitě, propojitelnosti a digitalizaci. Koncept takzvaného Internetu věcí (IoT) zaplavil naše obchody, domácnosti i kritickou infrastrukturu zařízeními, která jsou neustále online. Jak se však ukázalo při útocích na chladicí jednotky v řetězcích napříč Evropou, stejná propojenost, která šetří náklady a snižuje spotřebu, otevírá dveře fatálním zranitelnostem.
Útočníci přitom často nepotřebují složité vojenské arzenály: stačí zneužít podceněnou kybernetickou hygienu, výchozí hesla nebo nedostatečně zabezpečené průmyslové řídicí systémy připojené přímo k veřejnému internetu.
Ekonomický tlak a psychologická rovnováha strachu
Cílem hybridních operací není obsadit území ani zničit protivníka v otevřeném vojenském střetu. Jejich podstatou je:
- Vyvolat ekonomické škody – tisíce tun zkažených potravin, výdaje na obnovu systémů a nouzová opatření.
- Podkopat důvěru občanů v bezproblémové fungování státu a jeho institucí.
- Vytvořit politický tlak na vládní představitele, aby pod tíhou vnitřní nespokojenosti přehodnotili svou zahraniční či bezpečnostní politiku.
Psychologický dopad – pocit, že nejsme v bezpečí ani při nákupu v místním supermarketu nebo na palubě civilního letadla – je pro nepřátelské aktéry cennější kořistí než samotná materiální škoda.
Výzva pro evropskou obranu
Evropa se nachází v nebezpečné šedé zóně mezi mírem a otevřeným konfliktem. Jak trefně poznamenávají bezpečnostní experti, „nejsme ve válce, ale už nejsme ani v době míru“.
Ochrana před těmito hrozbami vyžaduje radikální změnu přístupu. Soukromý sektor i veřejná správa již nemohou vnímat kybernetickou bezpečnost jako pouhou formální položku v rozpočtu.
Je nezbytně nutné zavést závazné bezpečnostní standardy pro průmyslové technologie, chránit dodavatelské řetězce a přestat oddělovat vnitřní ekonomickou stabilitu od vnější geopolitiky.
Pokud Evropa tuto výzvu ignoruje a bude nadále spíše „přehazovat papíry“ než podnikat rázné kroky, vystavuje se nebezpečí, že její vlastní infrastruktura bude obrácena proti ní samotné.
Milan Hausner
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