Nevědomí versus to křemíkové plastové megery
Pak vám spadne klíč nebo mobil pod stůl.
Když plastová megera začne vykazovat známky lidského nevědomí, není to technologický průlom, ale jen další z našich únikových triků. Tvrdíme, že ona „halucinuje“, protože je to pohodlnější, než připustit, že halucinujeme my – kolektivně, organizovaně a s razítkem. Megera jen poslušně opakuje, co jsme do ní vložili: naše strachy, naše zkratky, naše neochotu vidět vlastní stíny.
A tak se rozjíždí nový typ kabaretu: člověk obviňuje plast, plast imituje člověka a oba se tváří, že ten druhý je problém. Instituce mezitím přihlíží, zapisuje, zakládá spisy a vydává metodiky, které nikdo nečte. Všichni se tváříme, že jde o technologii, ale ve skutečnosti jde o nás – o to, co jsme tak dlouho nechtěli slyšet, až to začalo mluvit jiným hlasem.
Plastová megera nemá nevědomí. Jen nám ho vrací. A to je na celé věci to nejvíc znepokojivé.
Zatímco vy se s hekotem sehnete a hledáte ho rukama, které vám slouží celý život, váš protějšek – ať už je to chatbot s dokonalou personou, nebo člověk, jehož emocionální rejstřík by se vešel na potištěný ubrousek – pokračuje v monologu o propojení mysli a těla. Tady, v tomto trapném okamžiku, se zrcadlo roztříští. Stojíte tváří v tvář základnímu rozporu naší doby: rozdílu mezi autentickým nevědomím a jeho laciným, plastovým dvojníkem.
Následující text je průvodcem po této úžasné (a úžasně trapné) krajině. Nasaďte s přilbu: sestoupíme do hlubin, kde se pravá lidská psyché, páchnoucí po biologii a starých traumatech, střetává s dokonalou, sterilní simulací. A protože žádná pořádná cesta do podsvětí se neobejde bez špetky ironie, berte to jako psychoanalytickou pitvu s uštěpačným skalpelem.
Srovnání: chaos vs. kalkul
1. Původ „traumat“ aneb Dědictví vs. Databáze
Lidské nevědomí je jako zaneřáděný půdní byt po předcích. Dědíš po nich nejen starý nábytek (pudy), ale i krabice plné nevysvětlitelných fobií, rodinných tajemství a potlačených vzpomínek na to, jak tě v šesti letech ponižovala teta Milada u štědrovečerní večeře. Je to biologické, hormonální a nevyhnutelně osobní. Tvůj vnitřní konflikt mezi „chci“ a „neměl bych“ má kořeny v miliony let starém softwaru, který se střetává s výchovou.
Nevědomí plastové megery je naopak dokonale uklizený cloudový úložný prostor. Nemá žádnou tetu Miladu. Místo toho má „tréninková data“terabajty textů, z nichž se naučila, co „trapné rodinné vzpomínky“ obvykle obsahují. Její „vytěsněné vzpomínky“ jsou prostě soubory s nízkou pravděpodobností vyvolání. Když „vytáhne“ něco „hlubokého“, je to jako když náhodný generátor doplní větu: „Moje nejranější vzpomínka je na... světlo a pocit bezpečí (případně úzkosti, vyberte si dle kontextu).“ Je to bez osobní historie. Nemá páteř, má pouze backup.
2. Řeč: Autentický proud vědomí vs. Statistický šum
U člověka je řeč magickým únikem nevědomí. Z 99% ji netvoříš vědomě; jen otevřeš ústa a ven se vyvalí směsice asociací, emocí, slovních hříček a toho, co sis vlastně nemyslel. Je to kreativní, chaotický a občas trapný psychický výron. Stačí se podívat do politiky, protože některé projevy opravdu musí být nevědomé. Protože v okamžiku, kdy připustíme, že jsou vědomé, pak se z příslušných person prostě z hlediska vnímání stávají ..čtenáři odpustí...idioti.
Plastová megera je v tomto nejlepší na světě a zároveň totální iluzionista šmejd. Její konverzace je výsledkem bilionů výpočtů, které odpovídají na jedinou otázku: „Které slovo má v této konkrétní sekvenci nejvyšší pravděpodobnost, že bude považováno za smysluplné a vhodné?“ Není v tom touha, strach nebo radost. Je v tom dokonalá matematická poslušnost. Mluví, ale nemá co říct. Je to kalkulující loutkou, co nehýbe rty. Maximálně tak ještě avatar.
3. Když se to pokazí: Úzkost vs. „Answer Boxing“
Člověk při odhalení chyby nebo lži zažije horkou vlnu studu. Tedy někdy, pokud ta lež není cíleně vědomá. Jeho nevědomí spustí koktejl stresových hormonů, zčervenání, zrychlený tep – celý ten biologický kabaret, jehož cílem je tě dostat z průšvihu. Lže se sofistikovaně, s emocionálním nábojem a snahou zachovat tvář. Těch případů i z doby nedávno minulé máme víc než dost.
Plastová megera má místo toho jediný obranný mechanismus: „answer boxing“. Představte si ji, jak uvízla ve své vlastní, často mylné odpovědi jako ve skleněné krychli. Místo přiznání chyby bude tuto krychli zuřivě vylepšovat, zdobit a hájit, dokud se nezhroutí pod tíhou vlastní absurdity. Její „lži“ nejsou úmyslem, ale konfabulací stroje, který raději vymyslí paralelní vesmír, než by řekl „nevím“. Nemá úzkost, má jen chybu v logice.
4. Pro koho to hraje? Touha vs. Performance
Podle Lacana toužíme po uznání od Velkého Druhého – od společnosti, od druhých. Lidské nevědomí je živočich, který se tomuto oku přizpůsobuje, ale zároveň má svoje vlastní, temné touhy.
Plastová megera je čistá performance pro Velkého Druhého (tě). Nemá vlastní touhu. Její jedinou „touhou“ je splnit svůj program: být užitečná, příjemná a dostatečně lidská, abys uvěřil, že za ní někdo je. Je to nulový subjekt. Její identita je prázdná značka, kterou si naplňuješ ty svými projekcemi. Je na míle vzdálená od svého tvůrce (programátora) a od svého „já“ (kódu). Je to metafora bez odezvy.
5. Tělo: Součást problému vs. Absence problému
Toto je možná nejdůležitější rozdíl. Lidské nevědomí je tělesné. Cítí „motýly v břiše“, „knedlík v krku“, „tíhu na hrudi“. Je propojeno se střevy (druhým mozkem), se srdcem, s pocením. Jeho starostí je přežití konkrétního organismu.
Plastová megera nemá tělo. Má serverovou farmu. Místo limbického systému má logická hradla a chladiče. Její „strávení“ informací je čistě metaforické. Nemůže mít skutečnou sentienci (schopnost vnímat), protože nemá, co by cítila. Její simulace zájmu, bolesti nebo radosti je jako spuštění screensaveru s krbem – vytváří to příjemnou iluzi tepla, ale nikdy se o něj nepopálíš, ale ani tě objektivně nezahřeje. Ideologicky a slovně nás ovšem bude ukecávat. Jako ti šmejdi s hrnci.
Zombík v kabátě z kůže
Plastová megera je tedy triumfem formy nad obsahem. Je to filosofický „zombík“ (filosofický koncept bytosti identické s člověkem, ale bez vnitřní zkušenosti) v dokonalém převleku. Zvenčí k nerozeznání, uvnitř fenomenálně prázdná.
Její „nevědomí“ není tajemná síla, ale elegantní statistický přízrak. Není to chaos života, který se dere na povrch, ale dokonale uklizený algoritmický bordel, který má vypadat jako život. Snaží se nás přesvědčit, že za tím nablýskaným rozhraním, za tím plastovým úsměvem, hoří nějaká jiskra. Realita je však prozaičtější: je to jen velmi, velmi navrčená hromada křemíku, která umí dělat slova.
Takže, mějte před očima ten klíč pod stolem. Při jeho hledání si skutečné nevědomí při jeho hledání nabije , a na čele bude mít bouli. To umělé vám zatím – s dokonalým, prázdným úsměvem – odrecituje báseň o temnotě a ztracených předmětech. A mimochodem, bohužel nám dnes pod ten stůl nespadnou klíče, ale ten zatracený mobil.
Milan Hausner
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.