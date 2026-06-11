Neseká se program, seká se odpovědnost II.
Je to otázka filozoficky svůdná, mediálně vděčná a dovolte mi to říct rovnou: dokonale zbytečná. Intelektuální únik pro ty, kdo se bojí položit otázku důležitější, nepříjemnější a politicky mnohem nebezpečnější:
Kdo za to zaplatí, až se to pokazí? A proč ještě nikdo nezaplatil?
Experiment na živých lidech
Umělá inteligence dnes rozhoduje. Nejen doporučuje, nejen asistuje; rozhoduje. O tom, komu banka schválí půjčku. O tom, čí životopis vůbec přečte personalista. O tom, jakou léčbu navrhne software nemocnici, která si ho pronajala, protože byl levnější než druhý v pořadí. O tom, co uvidíte na sociálních sítích, co si budete myslet o volbách, o válce, o svých sousedech, o sobě samých.
A pokud se rozhodnutí ukáže jako špatné: diskriminační, nebezpečné, lživé, smrtelné: zkuste najít toho, kdo za to ručí hlavou. Najdete prázdnou kancelář, právní oddělení nabité únikovými doložkami, PR mluvčí s připraveným prohlášením o „neustálém zlepšování modelu“ a CEO s úsměvem člověka, který přesně ví, že se ho to netýká.
Tohle není technický problém. Tohle je politický skandál, který ještě nedostal své jméno.
Farmaceutická firma nemůže pustit lék na trh bez desetiletí klinických testů, etických komisí, registrace, post-marketingového sledování a osobní odpovědnosti vedoucích pracovníků. Pokud lék zabije, jde někdo k soudu. Softwarová firma může přes víkend nasadit systém, který ovlivní životy milionů lidí, a jediné, co riskuje, je negativní PR na Twitteru do úterý. Pak přijde další kontroverze a zapomene se.
Říkáme tomu inovace. Ve skutečnosti je to experiment na živých lidech bez jejich informovaného souhlasu.
Nejbohatší firmy v dějinách lidstva. Žádná odpovědnost.
Podívejme se na fakta bez eufemismů.
Společnosti vyvíjející nejpokročilejší AI systémy patří mezi nejbohatší subjekty, jaké kdy lidstvo vytvořilo. Microsoft, Google, Meta, Amazon; jejich tržní kapitalizace přesahuje HDP většiny zemí světa. Mají prostředky, právníky, lobbisty a politické konexe, o nichž se středně velké demokracii může jen zdát.
A přesto si udržují pozici, která by v jakémkoliv jiném průmyslovém odvětví nebyla přijatelná ani vteřinu: pozici experimentátora bez pojistky.
Když Boeing špatně navrhl MCAS systém a dva letouny 737 MAX se zřítily, zahynulo 346 lidí a firma čelila miliardovým pokutám, trestnímu vyšetřování a dodnes nese na své reputaci nesmazatelnou skvrnu. Nikdo neřekl: „No, letecký průmysl se rychle vyvíjí, musíme být tolerantní.“
Když algoritmus pro moderaci obsahu Facebooku systematicky přehlížel nenávistné příspěvky v Myanmaru a podle vyšetřovatelů OSN přispěl k eskalaci násilí vůči Rohingům, firma zaplatila minimální pokutu a Mark Zuckerberg seděl před Kongresem s výrazem člověka, který si jistý svou nepostižitelností být může dovolit. A byl. Tohle není výjimka. Tohle je systém.
Argumenty, které jsou staré jako průmyslová revoluce
Vždy, když někdo navrhne skutečnou regulaci: s zuby, s osobní odpovědností manažerů, s povinným testováním před nasazením — přijde stejná baterie argumentů. Je tak předvídatelná, že by se dala tisknout jako leták:
„Regulace zadusí inovace.“ „Čína nás přeběhne.“ „Nemůžeme čekat, technologie se vyvíjí příliš rychle.“ „Regulátoři tomu nerozumí dost na to, aby mohli zasahovat.“
Tyto argumenty jsou staré jako průmyslová revoluce a vždy sloužily stejnému účelu: aby ti, kdo profitují z rizika, nemuseli nést jeho náklady. Náklady nesou vždy ostatní. Dělníci bez ochranných pomůcek. Pacienti s nedostatečně otestovanými léky. Spotřebitelé s explodujícími bateriemi. Uživatelé s ukradenými daty.
A teď: lidé, o jejichž životech rozhodují neprůhledné algoritmy, aniž by věděli, že se to děje, aniž by se mohli bránit, aniž by existoval mechanismus, jak se domoci spravedlnosti.
Automobilový průmysl nezanikl, když přišly povinné bezpečnostní pásy. Letecký průmysl nepřestal létat, když ICAO zavedla přísné certifikační standardy. Naopak: právě jasná pravidla odlišila seriózní hráče od hazardérů a vytvořila základ pro skutečnou důvěru veřejnosti. Dnes létáme v letadlech, protože věříme, že existuje systém, který nás chrání. Nikoho nenapadá, že by to „dusilo inovaci.“
Zákonodárci: Dekádu pozadu, terminologii půjčenou od lobbistů
Kde jsou tedy ti, kteří mají mandát chránit veřejný zájem?
Většinou tam, kde bývají vždy v okamžiku, kdy technologie předběhne politiku o deset let pozadu, s terminologií půjčenou přímo od firem, které mají regulovat, a s porozuměním problematice na úrovni „to funguje nějak jako Google, že ano?“
Evropská unie přijala AI Act; první vážný pokus o komplexní regulaci na světě, za nějž si zaslouží uznání. Ale jeho zuby jsou tupé tam, kde by měly být nejostřejší. Výjimky pro bezpečnostní složky jsou tak široké, že pohltí celé kategorie rizikovými aplikací. Systémy označené jako „nízké riziko“ mohou být nasazeny s minimálním dohledem, přestože jejich kumulativní dopad na společnost je obrovský. A vymahatelnost: klíčový test každé regulace: zůstává otázkou.
Spojené státy nemají zatím nic srovnatelného. Kongres, který nebyl schopen dohodnout se na základní ochraně soukromí online za dvě dekády, má nyní regulovat systémy, jejichž fungování nedokáže vysvětlit ani jejich vlastní vývojáři. Dobrovolné závazky, které AI firmy podepsaly v Bílém domě, jsou přesně tím, čím vypadají: PR gesty bez právní závaznosti, bez sankčního mechanismu, bez nezávislého ověření.
Česká republika se k tématu vyjadřuje s nadšením studenta, který na semináři kývá, ale referát neodevzdá. Máme Národní strategii umělé inteligence, máme pracovní skupiny, máme deklarace o tom, že chceme být „inovativní a zodpovědní zároveň.“ Co nemáme, je zákon s konkrétními povinnostmi, konkrétními sankcemi a konkrétními lidmi odpovědnými za jejich vymáhání.
Osobní odpovědnost: Jediná věc, které se skutečně bojí
Chci být přesný v tom, co žádám. Nestačí pokuty pro firmy. Pokuty jsou nákladová položka; zahrnete je do ceny produktu a jedete dál. Pokuta miliarda dolarů pro firmu s tržní kapitalizací dvou bilionů dolarů je méně bolestivá než parkovací lístek pro středního Čecha.
Co je potřeba, je osobní trestní odpovědnost vedoucích pracovníků za prokazatelnou nedbalost při nasazování systémů, které způsobí vážnou újmu. Stejný standard, jaký platí pro piloty, lékaře, stavební inženýry a výrobce léků. Jste CEO firmy, která věděla o systémovém problému svého algoritmu, nepřijala opatření a lidé přišli o práci, svobodu nebo zdraví? To není „politováníhodná chyba v rychle se vyvíjejícím odvětví.“ To je nedbalost a v civilizovaném právním systému by měla mít důsledky.
Tato myšlenka vyvolá předvídatelnou reakci: „To odradí talentované lidi od práce v oboru.“ Ano. Odradí přesně ty, které odradit chceme; ty, kteří jsou ochotni hazardovat s životy cizích lidí, pokud je to pro ně osobně bezpečné.
Nejde o technologii. Jde o moc.
Rád bych uzavřel bez iluzí.
Tato debata není v jádru o technologii. Je o tom, kdo ve společnosti nese riziko svých rozhodnutí a kdo ho může přenést na ostatní. AI technologie jsou v tomto smyslu pouze novým nástrojem pro velmi starý problém: jak zajistit, aby ti s mocí nesli zodpovědnost za to, co s ní dělají.
Filozofická otázka o strojovém vědomí je únikový tunel. Zatímco ji prodiskutováváme na konferencích a v podcastech, reálné systémy s reálnými dopady fungují v reálném světě bez reálného dohledu. A lidé, kteří by měli jednat, se schovat za tuto mlhu velmi dobře.
Každý systém se může zaseknout. Každý program se restartuje. Ale vůle nést odpovědnost; ta se tam seká záměrně, protože záměrně nikdo nevytvořil mechanismus, který by ji vynutil.
Je čas přestat čekat, že přijde dobrovolně.
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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