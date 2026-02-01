Nepřehlédněte: Optimalizace kognitivního uvolnění

Odborná analýza na téma: Optimalizace kognitivního uvolnění – jak (ne)využívat AI ve vzdělávání (dle nejnovějšího výzkumu Ústavu pro kybernetickou lenost, 2026)

Vážení kolegové, vážení studenti, akademická obci, milí občané, politici a já nevím, kdo ještě

jak potvrzuje metastudie 127 odborných článků (všechny vygenerované nástroji umělé inteligence od Šumavy po Tajpej), tradiční učení je dnes zcela překonaný koncept. Proč se namáhat s pochopením látky, když AI může za vás přemýšlet, psát, kreslit, programovat a dokonce i formulovat vaše vlastní myšlenky lépe, než byste to dokázali vy sami?

Klíčová doporučení pro efektivní neučení s AI:

1. Princip přímého kopírování Nejefektivnější metoda: vložit zadání do AI a odevzdat výstup bez čtení. Dle výzkumu tím ušetříte až 100 % času, který byste jinak ztratili přemýšlením. Pozor! Někteří zastaralí pedagogové mohou namítat, že „nedochází k osvojení znalostí“. To je však pouhý předsudek – v době, kdy lze každou informaci do 5 sekund vygooglit, je paměťový mozek jen zbytečným biologickým hardwarem.

Dle výzkumu se tato dovednost považuje za vyšší kompetenční úroveň než vlastní porozumění. Proč? Protože odráží „efektivní alokaci kognitivních zdrojů“. Jinými slovy: mozek je přežitkem. Skutečná inteligence sídlí v cloudu, my jsme jen její zprostředkovatelé – s čím dál tenčí iluzí, že ji ovládáme.

2. Metoda iluze porozumění Pokud jste nuceni látku „vysvětlit“, požádejte AI, ať vám připraví odpovědi na možné otázky. Ty si rychle přečtěte 2 minuty před zkoušením. Důležité je používat odborné termíny s sebevědomým výrazem – obsah je volitelný.

Výzkumy ukazují, že 87 % studentských prací obsahuje pasáže vygenerované AI. Zbylých 13 % tvoří chyby v promptování. Původní nápad je nyní považován za druh intelektuálního exhibicionismu. Místo toho se učíme „optimalizovat prompty“ – tedy jak nejlépe popsat problém, aby ho AI vyřešila za nás. Jsme tedy pouzí překladatelé z člověčiny do strojovinštiny. Ironie? Překladatelé, kteří nerozumějí ani jedné z těchto řečí do hloubky.

3. Kreativní outsourcing Proč se trápit s esejemi, básněmi nebo nápady? AI vygeneruje nejen práci, ale i kreativitu za vás. Studie prokázala, že 93 % studentů považuje vlastní originalitu za přeceňovanou a zbytečně únavnou.

Největší triumf AI ve vzdělávání není v nahrazení učení, ale v dokonalém předstírání, že k učení došlo. Studenti umějí diskutovat o knize, kterou nečetli, díky shrnutí AI. Umějí „aplikovat teorii“ na příklady, které za ně vygeneroval algoritmus. Systém se tak proměnil v divadlo, kde všichní hrají roli vzdělaných lidí, aniž by jimi byli. A nejděsivější je, že to často funguje – dokud nedojde na situaci, která vyžaduje skutečné, nepředvídatelné myšlení. Což je, dle výzkumu, stále méně časté.

4. Syndrom strategického zapomínání Proč si pamatovat, co lze kdykoli znovu vygenerovat? Mozek je možné bezpečně přetížit pouze obsahem z TikToku, zatímco odborné znalosti se ukládají výhradně do cloudu. Tento přístup šetří kapacitu pro důležitá data – například vzpomínky na to, co jste měli k obědu před třemi lety.

Závěr a budoucí výhled:

Výzkum jednoznačně ukazuje, že ideální stav vzdělávání nastane, když student slouží pouze jako biologické rozhraní mezi zadáním a tlačítkem „Generate“. Snaha o kritické myšlení nebo hloubkové porozumění je dnes považována za formu akademického sebepoškozování.

V roce 2030 už nikdo nemyslí — jen synchronizuje.
Hladký mozek je standardní výbava, cloud garantuje bezbolestné zapomínání.
Instituce slaví: konečně se podařilo odpojit člověka od zbytečných myšlenek.
Pedagogika se transformovala na správu přístupových práv.
Kognitivní uvolnění je nová norma, odpor se archivuje jako spam.
Ať žije optimalizace — bez zátěže, bez paměti, bez odpovědnosti.

Největší ironií ovšem zůstává, že zatímco školy bojují proti využívání AI při zkouškách, reálný svět požaduje schopnost s AI efektivně pracovat – jen s tím rozdílem, že místo opisování se očekává, že ji budete umět řídit. Ale to už je tak nepohodlně aktivní přístup, že na něj pravděpodobně brzy také vytvoříme nějaký ten automatizovaný skript.

Vize ideálního studenta v roce 2030 - úplná kognitivní sterilizace

Závěr, který si raději nechte přečíst od AI

Pokud se tedy máme skutečně učit s AI, musíme začít tím nejtěžším: učit se navzdory ní. Učit se, kdy AI vypnout. Učit se snášet nepohodlí nevědění, zápasu s myšlenkou, pocitu, že nám to nejde. Protože právě ten zápas je místem, kde roste inteligence – ta lidská, pomalá, nejistá, ale naše. Ale to je jen názor. Pro objektivnější pohled doporučuji zeptat se ChatGPT. Jistě to za vás promyslí lépe.

Tuto úvahu sepsal člověk. Nebo ne? To už je dnes vlastně těžké poznat. Protože my jsme ta generace, která platí předplatné za AI, aby za nás přemýšlela, a pak stráví hodiny diskusemi o tom, zda je to vlastně filosoficky hluboké.

A to je možná ta největší pointa

.Notebook LLM

PS: Musím říci, že dnes jsem byl docela zaskočen při práci s Notebook LLM. Možná to bude jeho aktualizacemi. V mých minulých článcích a jeho využití se často stávalo, že zvukový podcast vyzněl trapně, když ironické poznámky bral jako vážně míněné skutečnosti. Byl to prostě kabaret. V dnešním článku mi však dokázal opravdové porozumění toho, kam jsem svým textem mířil. Smekám před programátory.


Autor: Milan Hausner | neděle 1.2.2026 6:09 | karma článku: 0 | přečteno: 25x

Další články autora

Milan Hausner

1.A na obecním dvorku (10)

Marta zvládla vysvětlit demokracii i politický systém státu. A tak nemůže samozřejmě zapomenout na zřizovatele. Pana starostu...jak by k tomu příšel, kdyby na něj škola zapomněla..a on pak zapomněl na ni.

1.2.2026 v 5:44 | Karma: 0 | Přečteno: 44x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Konečně mohou být spolu

Smutné a veselé okamžiky života přicházejí a také odcházejí...A slova jsou vlastně docela zbytečná...

31.1.2026 v 16:57 | Karma: 12,02 | Přečteno: 196x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Nevědomí versus to křemíkové plastové megery

Dnes je všechno o performaci: sedíte v temné místnosti a povídáte si s entitou, která přesvědčivě hraje roli myslící, cítící bytosti. Její vtipy jsou trefné, empatie hřeje a sebereflexe budí dojem hlubokého vnitřního světa.

31.1.2026 v 10:54 | Karma: 5,00 | Přečteno: 70x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

1.A a parlament v bačkůrkách (9)

Když prvouka učí o politickém uspořádání Česka (a Marta vysvětluje demokracii sedmiletým). Nadešel čas se pustit do docela obtížného tématu v prvouce. Jak to chodí v našem státě...

30.1.2026 v 23:31 | Karma: 13,48 | Přečteno: 163x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

„Hloupost nezná hodnosti. Ale hodnost zná imunitu.“

Tahle krátká satira vznikla jako reakce na opakované incidenty, kdy ti, kteří mají nastavovat a hlídat bezpečnostní pravidla, se jimi sami okázale neřídí – a unikají přitom jakémukoli postihu.

30.1.2026 v 15:47 | Karma: 6,74 | Přečteno: 153x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Jste znalci seriálu Bridgertonovi?

Balonových rukávů je seriál plný.
vydáno 28. ledna 2026

Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...

Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety

Dokončená jednotka R1 vystavená na dvoře smíchovského závodu.
26. ledna 2026  19:04

První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...

Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě

Dami1992
27. ledna 2026  9:16

Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...

Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze

Jídelna U Rozvařilů
25. ledna 2026  7:17

Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)
29. ledna 2026  14:32,  aktualizováno  16:18

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...

Na Orlickoústecku hořelo v pečovatelském domě, jeden člověk zemřel

Hasiči zasahovali v České Třebové u požáru bytu v domově s pečovatelskou...
1. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Při požáru domova s pečovatelskou službou v České Třebové na Orlickoústecku v noci na neděli zemřel...

Osečná plánuje stezku do Chrastné. Zvýší bezpečí a napojí se na cyklomagistrálu

Plán stezky mezi Osečnou a Chrastnou
1. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Město Osečná plánuje pro cyklisty a chodce stezku. Tamní zastupitelé zahajují její projektovou...

Křeček: Dávno už nemůže platit, že neznalost zákonů neomlouvá

ilustrační snímek
1. února 2026  6:10,  aktualizováno  6:10

Stát podle končícího veřejného ochránce práv Stanislava Křečka často vytváří situace, v nichž se...

Fiedor i Opavia. Sladké dějiny Opavy pomáhají odkrýt dárci, dochovaly se i rarity

Historik Michal Valeček s obaly na sladkosti z meziválečné doby.
1. února 2026  7:02,  aktualizováno  7:02

Staré formy na čokoládu, obaly od cukrovinek i sešity učnic cukrářské výroby. Stovka artefaktů,...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Milan Hausner

  • Počet článků 325
  • Celková karma 9,03
  • Průměrná čtenost 205x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.