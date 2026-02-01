Nepřehlédněte: Optimalizace kognitivního uvolnění
Vážení kolegové, vážení studenti, akademická obci, milí občané, politici a já nevím, kdo ještě
jak potvrzuje metastudie 127 odborných článků (všechny vygenerované nástroji umělé inteligence od Šumavy po Tajpej), tradiční učení je dnes zcela překonaný koncept. Proč se namáhat s pochopením látky, když AI může za vás přemýšlet, psát, kreslit, programovat a dokonce i formulovat vaše vlastní myšlenky lépe, než byste to dokázali vy sami?
Klíčová doporučení pro efektivní neučení s AI:
1. Princip přímého kopírování Nejefektivnější metoda: vložit zadání do AI a odevzdat výstup bez čtení. Dle výzkumu tím ušetříte až 100 % času, který byste jinak ztratili přemýšlením. Pozor! Někteří zastaralí pedagogové mohou namítat, že „nedochází k osvojení znalostí“. To je však pouhý předsudek – v době, kdy lze každou informaci do 5 sekund vygooglit, je paměťový mozek jen zbytečným biologickým hardwarem.
Dle výzkumu se tato dovednost považuje za vyšší kompetenční úroveň než vlastní porozumění. Proč? Protože odráží „efektivní alokaci kognitivních zdrojů“. Jinými slovy: mozek je přežitkem. Skutečná inteligence sídlí v cloudu, my jsme jen její zprostředkovatelé – s čím dál tenčí iluzí, že ji ovládáme.
2. Metoda iluze porozumění Pokud jste nuceni látku „vysvětlit“, požádejte AI, ať vám připraví odpovědi na možné otázky. Ty si rychle přečtěte 2 minuty před zkoušením. Důležité je používat odborné termíny s sebevědomým výrazem – obsah je volitelný.
Výzkumy ukazují, že 87 % studentských prací obsahuje pasáže vygenerované AI. Zbylých 13 % tvoří chyby v promptování. Původní nápad je nyní považován za druh intelektuálního exhibicionismu. Místo toho se učíme „optimalizovat prompty“ – tedy jak nejlépe popsat problém, aby ho AI vyřešila za nás. Jsme tedy pouzí překladatelé z člověčiny do strojovinštiny. Ironie? Překladatelé, kteří nerozumějí ani jedné z těchto řečí do hloubky.
3. Kreativní outsourcing Proč se trápit s esejemi, básněmi nebo nápady? AI vygeneruje nejen práci, ale i kreativitu za vás. Studie prokázala, že 93 % studentů považuje vlastní originalitu za přeceňovanou a zbytečně únavnou.
Největší triumf AI ve vzdělávání není v nahrazení učení, ale v dokonalém předstírání, že k učení došlo. Studenti umějí diskutovat o knize, kterou nečetli, díky shrnutí AI. Umějí „aplikovat teorii“ na příklady, které za ně vygeneroval algoritmus. Systém se tak proměnil v divadlo, kde všichní hrají roli vzdělaných lidí, aniž by jimi byli. A nejděsivější je, že to často funguje – dokud nedojde na situaci, která vyžaduje skutečné, nepředvídatelné myšlení. Což je, dle výzkumu, stále méně časté.
4. Syndrom strategického zapomínání Proč si pamatovat, co lze kdykoli znovu vygenerovat? Mozek je možné bezpečně přetížit pouze obsahem z TikToku, zatímco odborné znalosti se ukládají výhradně do cloudu. Tento přístup šetří kapacitu pro důležitá data – například vzpomínky na to, co jste měli k obědu před třemi lety.
Závěr a budoucí výhled:
Výzkum jednoznačně ukazuje, že ideální stav vzdělávání nastane, když student slouží pouze jako biologické rozhraní mezi zadáním a tlačítkem „Generate“. Snaha o kritické myšlení nebo hloubkové porozumění je dnes považována za formu akademického sebepoškozování.
V roce 2030 už nikdo nemyslí — jen synchronizuje.
Největší ironií ovšem zůstává, že zatímco školy bojují proti využívání AI při zkouškách, reálný svět požaduje schopnost s AI efektivně pracovat – jen s tím rozdílem, že místo opisování se očekává, že ji budete umět řídit. Ale to už je tak nepohodlně aktivní přístup, že na něj pravděpodobně brzy také vytvoříme nějaký ten automatizovaný skript.
Vize ideálního studenta v roce 2030 - úplná kognitivní sterilizace
Závěr, který si raději nechte přečíst od AI
Pokud se tedy máme skutečně učit s AI, musíme začít tím nejtěžším: učit se navzdory ní. Učit se, kdy AI vypnout. Učit se snášet nepohodlí nevědění, zápasu s myšlenkou, pocitu, že nám to nejde. Protože právě ten zápas je místem, kde roste inteligence – ta lidská, pomalá, nejistá, ale naše. Ale to je jen názor. Pro objektivnější pohled doporučuji zeptat se ChatGPT. Jistě to za vás promyslí lépe.
Tuto úvahu sepsal člověk. Nebo ne? To už je dnes vlastně těžké poznat. Protože my jsme ta generace, která platí předplatné za AI, aby za nás přemýšlela, a pak stráví hodiny diskusemi o tom, zda je to vlastně filosoficky hluboké.
A to je možná ta největší pointa
PS: Musím říci, že dnes jsem byl docela zaskočen při práci s Notebook LLM. Možná to bude jeho aktualizacemi. V mých minulých článcích a jeho využití se často stávalo, že zvukový podcast vyzněl trapně, když ironické poznámky bral jako vážně míněné skutečnosti. Byl to prostě kabaret. V dnešním článku mi však dokázal opravdové porozumění toho, kam jsem svým textem mířil. Smekám před programátory.
