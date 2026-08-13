Není zírat jako zírat...
Klasická situace, nijak neobvyklá z marketu. Seniorka upustí rohlík, zvedne ho a chystá se ho vrátit do zásobníku. Muž stojící o dva metry dál se rozhodne, že tahle drobná hygiena si zaslouží jeho plnou pozornost. Nestojí o slova. Stačí pohled. Dlouhý, vytrvalý, vychutnávaný – jeho oči pracovaly jako rentgen na letištní kontrole, pronikavé a chladné, předem přesvědčené, že pod nánosem běžného chování objevují skrytý zločin proti lidskosti. Paní začne být nervózní, hraje o čas, předstírá, že ještě něco vybírá, a pod tím skenerem se kroutí jako motýl přišpendlený v entomologické vitríně. On se baví, zatímco si v duchu připisuje další čárku do svého deníku spravedlivých. Nakonec rohlík koupí, on si odnáší pocit vítězství a později o tom napíše text, ve kterém je strážcem slušnosti a ona „babou na zabití“.
Tady je zírání ctností. Nástrojem morální výchovy. Důkazem, že ještě existují lidé, kteří nenechají nešvary bez povšimnutí.
Teď posuňme scénu o pár let zpět a o několik set kilometrů na západ: do hotelového sálu, kde unavený lektor středního věku vysvětluje GDPR. Jeho pohled se na zlomek vteřiny zastaví na frekventantce v první řadě. Možná proto, že se usmála. Možná proto, že má na tričku vtipný nápis. A najednou to není občanská statečnost. Je to potenciální sexuální obtěžování.
V oněch časech se v Bruselu vážně rodily návrhy, které měly chronometrovat mužský pohled. Evropští úředníci tehdy s přesností hodinářů z černého lesa pitvali lidskou přirozenost a sledovali pohled jako vysoce těkavou chemikálii, u které stačí jediné vteřinové prodloužení reakční doby, aby došlo k výbuchu patriarchalismu. Zapomněli však, že mezilidské vztahy nejsou laboratoř pod dohledem sterilních zkumavek, ale spíš divoká řeka, kterou nelze svázat do betonových koryt paragrafů. Rané pracovní verze počítaly s přesnou tabulkou (tak nějak, přesně si to už nepamatuji):
- do 3 vteřin – ještě přijatelné,
- 4,5 vteřiny – už problematické,
- nad 10 vteřin – „dlouhý vyzývavý pohled“ s doporučením přeškolení a zápisem do protokolu.
Celý mechanismus stál na geniální jednostrannosti. Reguloval výhradně pohled lektora. Prioritně na frekventantku. Zpětný pohled studentky: ten, který by roztavil ocel, skenoval od bot až po pleš a trval klidně půl minuty: v žádném bodě nefiguroval. Ani zmínka. Ani jedna vteřina. Protože podle tehdejší evropské teologie muži nemohli být objektifikováni. Byli privilegovaná kasta, která si za historické hříchy zasloužila, aby na ni bylo civěno beztrestně.
Manuál pro lektory by vypadal zhruba takto:
- Dívej se primárně do PowerPointu, ideálně jen do levého horního rohu.
- Pokud frekventantka vypadá znuděně, je to tvůj problém: nesnaž se ji očním kontaktem zachránit.
- Pokud frekventantka zírá na tebe jako na kus masa, gratulujeme. To je inkluze a sebevyjádření.
- V případě překročení limitu očekávej povinný online seminář „Jak se dívat na lidi, aniž byste je objektifikovali“.
Dnes už je to jiné. Současné profesní kodexy jsou, jak si lze snadno ověřit, vyváženější, kultivovanější a nestojí na absurdní chronometrii. Nikdo už oficiálně neměří pohledy na vteřiny a debata se posunula dál. Ta historická jednostrannost zůstala spíš kuriózní reminiscencí než platným pravidlem.
A přesto ta vzpomínka dráždí. Protože právě v té době se naplno ukázalo, jak snadno se z pohledu stává ideologická zbraň.
- Když muž zírá na ženu v obchodě kvůli špinavému rohlíku, je to princip.
- Když muž zírá na ženu na školení déle než tři vteřiny, byl to přinejmenším sexting.
- Když žena zírá na muže jakkoli dlouho, bylo to empowerment.
Není zírat jako zírat. Záleží na kontextu, na pohlaví, na mocenské dynamice a hlavně na tom, kdo si z toho později udělá příběh o vlastní morální převaze.
Pasivní agresor v minimarketu a bruselský úředník s chronometrem měli ve skutečnosti víc společného, než by se na první pohled zdálo. Oba věřili, že pohled je nebezpečná zbraň, kterou je třeba regulovat. Jen každý podle jiné tabulky. Jeden si regulaci bral do vlastních rukou a vychutnával si cizí nervozitu. Druhý ji chtěl kodifikovat do směrnice a vychutnával si pocit, že právě posunul civilizaci o další vteřinu vpřed.
Oba přitom přehlíželi tu nejjednodušší možnost: že normální lidská interakce se nedá stopovat ani stopkami, ani upřeným zíráním. Že slušnost není otázkou vteřin ani divadelního mlčení. Slušnost totiž patří do vybavení stávajícího člověka, aniž by to muselo stát někde v reglementu.
A že ten, kdo si z cizího pohledu (nebo jeho absence) dělá osobní drama, obvykle řeší spíš sebe než ten pohled. Všichni tito strážci morálky – ať už s nákupním košíkem v ruce, nebo s ministerskou vyhláškou v šuplíku – nakonec jen napínají napružený luk vlastního ega.
Zírání se v jejich rukou mění v bumerang zneužité pozornosti, který sice s velkou pompou vyšlou do světa, ale který se jim vzápětí s potupným plesknutím vrátí přímo zpátky do tváře.
Takže příště, až uvidíte někoho, jak na někoho zírá, zeptejte se nejdřív:
Je to občanská statečnost? Nebo už jen další varianta tichého trestu? Nebo něco jiného?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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