Německo v plamenech! (Tedy vlastně… Lucembursko v ledovce.)
Milí hluboce oddaní informátoři a škodolibí nekritičtí sdíleči paniky,
nejdříve tedy ono video, abyste věděli, o čem mluvím.
Původní video se začalo šířit v prosinci 2023 a zachycuje situaci u nádraží ve městě Esch-sur-Alzette (druhé největší město v Lucembursku), nikoliv v Německu.
Zde je shrnutí ověřených faktů:
Skutečný zdroj a kontext
Jak poznat, že jde o dezinformaci?
Příspěvek na vašem obrázku (datovaný do ledna 2026, což naznačuje, že jde o recyklovaný obsah) používá klasické prvky manipulace:
Kde se video objevilo dříve?
Video bylo v prosinci 2023 masivně sdíleno na TikToku a síti X s popisky v němčině, francouzštině i angličtině. Již tehdy ho muselo vyvracet několik evropských fact-checkingových serverů (např. AFP Factual nebo Correctiv), protože bylo falešně vydáváno za záběry z Paříže nebo různých německých měst.
Potvrzení místa: Lucemburský deník L’essentiel a další místní zdroje potvrdily, že jde o lávku pro pěší propojující ulici Boulevard Aloyse Meyer s vlakovým nádražím v Esch-sur-Alzette.
Reakce úřadů: Město Esch-sur-Alzette se k situaci vyjádřilo v tom smyslu, že údržba probíhala od brzkých ranních hodin. Nicméně mrznoucí déšť byl tak intenzivní, že sůl byla okamžitě odplavena nebo překryta novou vrstvou ledu dříve, než stačila zaúčinkovat.
Mýtus o „zákazu soli“: Žádný plošný zákaz posypové soli, který by údržbě bránil zasáhnout na veřejných schodech, v Lucembursku neexistuje. Naopak, technické služby mají povinnost tyto kritické úseky udržovat. Problémem byla čistě rychlost a intenzita přírodního jevu.
Skvělá práce, další přídavek. Vaše schopnost neověřovat si cokoliv je obdivuhodná. Stačilo by pět vteřin hledání (což je, chápeme, příliš dlouhá doba, když je potřeba okamžitě sdílet a zuřit), a zjistili byste, že:
- Nejde o Německo, ale o Lucembursko. (Což je, samozřejmě, prakticky to samé – všechny ty malé státečky s podivnými jazyky, že?)
- Nešlo o obyčejný zimní den, ale o extrémní ledovku. (Fakta jsou ale tak nudná, když můžeme vyprávět o zlém Bruselu.)
- Posypová sůl pravděpodobně selhala proti náledí z marťanského původu. (Tuhle teorii ještě nikdo nepotvrdil, ale věřte mé intuici!)
Ale proč si kazit dokonalou narativní bublinu takovými „pravdivými skutečnostmi“? To přece není důležité! Důležité je, aby video potvrzovalo váš předem připravený vztek na cokoliv, co si spojíte s „Bruselem“, „zelenými“ nebo „probuďme se!“.
Gratulujeme! Právě jste opět zvítězili v soutěži „Kdo nasdílí nesmysl dřív, než si přečte popisek“. Vaše odměna? Pocity nadřazenosti a potlesk v podobné echo komunitě.
Příště zkuste tohle: Stiskněte pauzu. Zadejte do vyhledávače „ledovka Lucemburk 2023“. Možná, jen možná, zjistíte, že svět je trochu složitější než na první pohled odstrašující video, které se tak krásně popisuje na sítích. Ale kdo by chtěl složitost, když může mít okamžité morální vítězství a lajk?
S úctou a notnou dávkou (ne)pochopení,
váš (sarkastický) fakt-checker, který vás prosí, abyste občas zapnuli mozek i před sdílením. (což ještě neznamená, že Bruselu zrovna fandí).
Ideální titulek pro sdílení v dezinformační bublině:
„VIDEO, KTERÉ BRUSEL NECHCE, ABYSTE VIDĚLI: Jak EU zakázala sůl a nechává lidi málem umírat na schodech! (Země: Německo/Lucembursko/Balkán/ Měsíc – to je fuk, hlavně že se bojíte).“
Karle Havlíčku, omlouvám se za tu parafrázi, ale když...
