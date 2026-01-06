Německo v plamenech! (Tedy vlastně… Lucembursko v ledovce.)

Na sociálních sítích se šíří video, kde lidé cupitají po schodech jako kachničky. Komentáře jásají: „To je Německo a jejich zelená politika! Zakázali posypovou sůl, Brusel se hroutí! EU v troskách!“

Milí hluboce oddaní informátoři a škodolibí nekritičtí sdíleči paniky,

nejdříve tedy ono video, abyste věděli, o čem mluvím.

Původní video se začalo šířit v prosinci 2023 a zachycuje situaci u nádraží ve městě Esch-sur-Alzette (druhé největší město v Lucembursku), nikoliv v Německu.

Zde je shrnutí ověřených faktů:

Skutečný zdroj a kontext

  • Místo: Schodiště vedoucí k lávce u vlakového nádraží v Esch-sur-Alzette, Lucembursko.
  • Čas: Video vzniklo kolem 14. prosince 2023. V té době zasáhl Lucembursko a okolní regiony (včetně částí Německa a Francie) silný mrznoucí déšť, který vytvořil extrémně nebezpečnou vrstvu ledu.
  • Příčina: Nešlo o „zákaz soli“ kvůli klimatu, ale o extrémní meteorologický jev. Při mrznoucím dešti (ledovce) sůl často nestíhá reagovat dostatečně rychle, nebo je okamžitě spláchnuta dalším deštěm, který na povrchu ihned mrzne.

Jak poznat, že jde o dezinformaci?

Příspěvek na vašem obrázku (datovaný do ledna 2026, což naznačuje, že jde o recyklovaný obsah) používá klasické prvky manipulace:

  1. Chybné místo: Přisuzuje video Německu, aby podpořilo kritiku tamní vlády a její energetické politiky (odklon od jádra a uhlí).
  2. Záměna příčiny: Tvrdí, že lidé kloužou kvůli „zákazu soli“, zatímco ve skutečnosti šlo o přírodní katastrofu (ledovku), na kterou běžná údržba v daný moment nestačila.
  3. Emoční náboj: Používá slova jako „hoax“, „šílené“ a „politické rozhodnutí“, aby vyvolal hněv, namísto informování o počasí.

Kde se video objevilo dříve?

Video bylo v prosinci 2023 masivně sdíleno na TikToku a síti X s popisky v němčině, francouzštině i angličtině. Již tehdy ho muselo vyvracet několik evropských fact-checkingových serverů (např. AFP Factual nebo Correctiv), protože bylo falešně vydáváno za záběry z Paříže nebo různých německých měst.

Potvrzení místa: Lucemburský deník L’essentiel a další místní zdroje potvrdily, že jde o lávku pro pěší propojující ulici Boulevard Aloyse Meyer s vlakovým nádražím v Esch-sur-Alzette.

Reakce úřadů: Město Esch-sur-Alzette se k situaci vyjádřilo v tom smyslu, že údržba probíhala od brzkých ranních hodin. Nicméně mrznoucí déšť byl tak intenzivní, že sůl byla okamžitě odplavena nebo překryta novou vrstvou ledu dříve, než stačila zaúčinkovat.

Mýtus o „zákazu soli“: Žádný plošný zákaz posypové soli, který by údržbě bránil zasáhnout na veřejných schodech, v Lucembursku neexistuje. Naopak, technické služby mají povinnost tyto kritické úseky udržovat. Problémem byla čistě rychlost a intenzita přírodního jevu.

Skvělá práce, další přídavek. Vaše schopnost neověřovat si cokoliv je obdivuhodná. Stačilo by pět vteřin hledání (což je, chápeme, příliš dlouhá doba, když je potřeba okamžitě sdílet a zuřit), a zjistili byste, že:

  • Nejde o Německo, ale o Lucembursko. (Což je, samozřejmě, prakticky to samé – všechny ty malé státečky s podivnými jazyky, že?)
  • Nešlo o obyčejný zimní den, ale o extrémní ledovku. (Fakta jsou ale tak nudná, když můžeme vyprávět o zlém Bruselu.)
  • Posypová sůl pravděpodobně selhala proti náledí z marťanského původu. (Tuhle teorii ještě nikdo nepotvrdil, ale věřte mé intuici!)

Ale proč si kazit dokonalou narativní bublinu takovými „pravdivými skutečnostmi“? To přece není důležité! Důležité je, aby video potvrzovalo váš předem připravený vztek na cokoliv, co si spojíte s „Bruselem“, „zelenými“ nebo „probuďme se!“.

Gratulujeme! Právě jste opět zvítězili v soutěži „Kdo nasdílí nesmysl dřív, než si přečte popisek“. Vaše odměna? Pocity nadřazenosti a potlesk v podobné echo komunitě.

Příště zkuste tohle: Stiskněte pauzu. Zadejte do vyhledávače „ledovka Lucemburk 2023“. Možná, jen možná, zjistíte, že svět je trochu složitější než na první pohled odstrašující video, které se tak krásně popisuje na sítích. Ale kdo by chtěl složitost, když může mít okamžité morální vítězství a lajk?

S úctou a notnou dávkou (ne)pochopení,

váš (sarkastický) fakt-checker, který vás prosí, abyste občas zapnuli mozek i před sdílením. (což ještě neznamená, že Bruselu zrovna fandí).

Ideální titulek pro sdílení v dezinformační bublině:

„VIDEO, KTERÉ BRUSEL NECHCE, ABYSTE VIDĚLI: Jak EU zakázala sůl a nechává lidi málem umírat na schodech! (Země: Německo/Lucembursko/Balkán/ Měsíc – to je fuk, hlavně že se bojíte).“

Karle Havlíčku, omlouvám se za tu parafrázi, ale když...

Autor: Milan Hausner | úterý 6.1.2026 16:12 | karma článku: 6,41 | přečteno: 117x

Další články autora

Milan Hausner

Člověčenství v době dvojkové

Vychovávat dítě v éře digitálního guláše, kde se střídají přísné zákazy s naprostou volností, kde hrozí online predátoři i všudypřítomná manipulace, je jako vést jej hustou džunglí.

6.1.2026 v 10:15 | Karma: 5,85 | Přečteno: 101x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Programovatelná tlačítka na dálkovém ovladači - život na baterky.

Život se nám mění v dálkové ovládání: přepínáme povinnosti, tlumíme emoce, zesilujeme hluk světa a hledáme tlačítko, které by konečně dalo pauzu. A možná i to tajné, které vrací smysl.

5.1.2026 v 17:15 | Karma: 5,60 | Přečteno: 113x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Školství v kompetenční pasti

Školství stojí na rozcestí, kde se reforma změnila v chaos a nejistotu. Místo jasného směru vznikla kompetenční mlha, ve které se ztrácejí učitelé i samotný smysl učení.

5.1.2026 v 10:43 | Karma: 7,09 | Přečteno: 150x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Věčné učení: od babiččiny kuchyně k digitální džungli.

Tak jsem si přečetl jeden marketingový příspěvek a jedna myšlenka mne v něm velmi ... Pokusím se tedy napsat svůj pohled na tuhle oblast.

4.1.2026 v 10:13 | Karma: 9,28 | Přečteno: 121x | Diskuse | Společnost

Milan Hausner

Digitální zdravotnictví - zpátky do budoucnosti, s papírem krok za krokem

Vítejte v surreálnem divadle českého zdravotnictví, kde papír stále kraluje. Obíhá budovami jako upovídaný poslíček, cestuje mezi nemocnicemi v kufřících řidičů sanitních vozů a ukládá se do archívů...

4.1.2026 v 9:07 | Karma: 10,46 | Přečteno: 145x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...
4. ledna 2026,  aktualizováno  5. 1. 10:12

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze
31. prosince 2025  19:26

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...

MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor

Oslavy příchodu roku 2026 budou mít v Praze omezení pro pyrotechniku podobná...
30. prosince 2025  16:53

Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)
31. prosince 2025  6:06

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...

Co čeká Prahu v roce 2026? Nový most, změny MHD, sportovní šampionát i konec koloběžek

Stanice metra Flora se připravuje na rekonstrukci.
30. prosince 2025  20:26

Prahu čeká rok plný změn. Otevře se Dvorecký most, zavře se metro Flora, vrátí se Českomoravská a...

Ortopedii benešovské nemocnice v těchto dnech mírně přibylo pacientů

ilustrační snímek
6. ledna 2026  18:05,  aktualizováno  18:05

Ortopedii benešovské nemocnice v těchto dnech mírně přibylo pacientů, ne ve všech případech však...

Čtyřkolka připravovala bruslařkou magistrálu na Lipně, skončila pod hladinou

Hasiči pracují na vytažení potopené čtyřkolky u přívozu ve Frymburku asi 50 m...
6. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Na zamrzlém Lipně u přívozu ve Frymburku se v úterý v podvečer potopila pracovní čtyřkolka. Na...

Centrem Brna dnes prošel Tříkrálový průvod s dvěma velbloudy

ilustrační snímek
6. ledna 2026  17:53,  aktualizováno  17:53

Od katedrály na Petrově v Brně dnes vyšel Tříkrálový průvod, jehož součástí byli i dva velbloudi a...

Kvůli opravám zvonové stolice utichnou v Plzni do konce ledna zvony katedrály

ilustrační snímek
6. ledna 2026  17:42,  aktualizováno  17:42

Na několik týdnů utichne v Plzni vyzvánění zvonů z katedrály svatého Bartoloměje na centrálním...

Advantage Consulting, s.r.o.
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Milan Hausner

  • Počet článků 261
  • Celková karma 8,19
  • Průměrná čtenost 200x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.