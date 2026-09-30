Nemám co skrývat
S klidným tónem pragmatika či v příspěvku protkaném ironií prohlašují, že odmítání online check-inů, skenů občanek, platebních karet nebo všudypřítomných eSIM je jen projev zbytečné přecitlivělosti. Tvrdí, že za případný dohled přece nemůže technika, ale legislativa, a že pokud se budeme chovat „normálně“, stát nás ochrání.
Ve skutečnosti je ale tento postoj vrcholným stupněm naivity, podpořeným přinejmenším malou představivostí. Samozřejmě, že jde namítnout, že ti druzí to mají přesně naopak.
Pojďme se podívat na tvrdá fakta, reálná čísla a mechanismy, které tito pohodlní pragmatici tak rádi ignorují a přidejme k tomu nový rozměr roku 2026, kterým je nástup autonomních AI agentů i do rodinných záležitostí.
Mýtus „nejsem terč“ a realita tichého profilování
Argumentovat tím, že „přece neskáču na phishingové maily a nikomu cizímu hesla nedávám“, ukazuje naprosté nepochopení toho, jak moderní sledování funguje.
- Pasivní metadata a behaviorální telemetrie: Dnešní byznys nestojí na jen na tom, že vám někdo ukradne heslo. Stojí na pasivním sběru metadat. Algoritmy a datoví brokeři sledují dobu setrvání na stránce (dwell time), dynamiku psaní na klávesnici, otisky prohlížečů (browser fingerprinting), vzorce geolokace a kříží je s tisíci dalších atributů.
- Profilování bez vašeho vědomí: Nikdo nemusí chtít vaše heslo; systém si vás poskládá sám. Na základě mikroskopických střípků chování vám vytvoří prediktivní psychologický profil. Tyto profily se pak využívají k cenové diskriminaci, manipulativnímu cílení úvěrů nebo k predikci chování pro pojišťovny a korporace. Zjistit, že jste platili za „pohodlí“, až když vám systém bez vysvětlení zamítne hypotézu nebo napálí sazbu, už bývá pozdě.
Sken občanky jako vstupenka pro podvodníky
Pohodlní uživatelé bez mrknutí oka posílají kopie svých osobních dokladů (občanek, řidičáků) do klientských zón pofidérních e-shopů, hotelových systémů nebo na inzertní portály. Přitom i pro kopírování občanky v důvěryhodných veřejných institucích platí zásadní pravidla, proč je nepřípustné skladovat sken dokladů. V době, kdy není problém zfalšovat jakoukoli fotografii, jsou identifikační údaje snadno přiřaditelné k jakémukoli zlotřilci. Deepfake doslova mění všechno.
- Syntetická identita a darknet: Podle bezpečnostních statistik patří úniky z e-commerce a hotelových databází k nejčastějším zdrojům tzv. fullz (kompletních sad osobních údajů včetně dokladů) na darknetu. Zneužití identity formou synthetic identity fraud umožňuje podvodníkům s minimálním úsilím sjednávat okamžité půjčky, otevírat fiktivní účty nebo registrovat telefonní čísla pro páchání té nejzávažnější kyberkriminality. Drobnost. Za rok 2025 je jen z této aktivity ztráta odhadována na 3 miliardy dolarů.
- Policie pak nezvoní u dveří sofistikovaného hackera, ale u „uvolněného pragmatika“, který svou občanku velkoryse rozeslal tam, kde to bylo zrovna „pohodlné“.
Sledování v reálném světě: Od eSIM po pojišťovny
Odpůrci „paranoie“ se často rozčilují nad stesky nad telemetrií v moderních autech (integrované eSIM, neustálé připojení k sítím, zaznamenávání polohy). Tvrdí, že jde o zbytečný strach a jde jednoznačně o pokrok.
- Telematická data v praxi: Moderní vozidla generují gigabyty dat denně – od průměrné rychlosti, přes přetížení v zatáčkách až po frekvenci brzdění.
- Podobná iluze bezpečí vládne i kolem všudypřítomné telemetrie v moderních automobilech. Odpůrci „paranoie“ s úsměvem mávají rukou nad továrními eSIM kartami, stálým připojením k internetu a desítkami senzorů, které o každém voze chrlí gigabyty dat denně, a tvrdí, že jde jen o nevinnou technickou vymoženost. Realita je ale o poznání brutálnější: moderní auta o vás vědí víc než vaše vlastní svědomí. Každé prudké brzdění, každý ostrý průjezd zatáčkou, přesná geolokace s metrovou přesností i průměrná rychlost na každém kilometru silnice se tiše ukládají a odesílají do centrálních úložišť výrobců a třetích stran. Pojišťovny už dnes skrze programy sledující styl jízdy (usage-based insurance) lákají řidiče na zdánlivé slevy, aby z nich vzápětí udělaly finanční bič – jakmile systém vyhodnotí, že občas jezdíte svižněji, než korporátní tabulky schvalují, automaticky vám napaří vyšší pojistné nebo záznam o rizikovém chování. K tomu přičtěte riziko kompromitace těchto datových proudů, kde se k detailnímu pohybovému profilu řidičů mohou dostat datoví brokeři nebo kdokoliv, kdo si za cizí soukromí zaplatí. Tvrdit, že eSIM v autě slouží jen k dobru věci, je stejné jako vozit na sedadle spolujezdce soukromého detektiva, kterému navíc sami platíte plnou nádrž.
Dokonalý kruhový byznys: Kupování odpustků u prý mazajících firem
A když už toho digitálního chaosu, rozházených stop a tísnivého pocitu začne mít „uvolněný pragmatik“ plné zuby, přispěchá na pomoc další stupeň moderního panoptika: placené služby na ochranu soukromí. S úsměvem, zárukou vrácení peněz a naleštěnými tabulkami vám za pouhých pár desítek či stovek eur ročně slíbí, že vás „vykoupou v čisté vodě“ a vymažou ze stovek databází datových brokerů. Ironie téhle doby je přitom naprosto dokonalá. Krok první: celý systém vás rozemele na drobné mince a prodá dál, protože jste mu svá data sami odevzdali na zlatém podnosu. Krok druhý: v panice se zaregistrujete u služby tohoto typu, kde jim, abyste vůbec mohli „dostat své soukromí zpět“, musíte naservírovat další sadu svých osobních údajů, e-mailů a podepsat jim plnou moc, aby mohly jednat vaším jménem. Zaplatit si roční výpalné za to, že za vás někdo roboticky vyplňuje odhlašovací formuláře na webech, kterými jste předtím sami krmili internet, je ta nejčistší, nejironičtější daň z vlastní naivity.
Finální hřebíček: Autonomní AI agenti
A teď do tohoto už tak beznadějně provrtaného a naivního světa vstupuje fenomén, který veškerou dosavadní diskusi posouvá na zcela jinou úroveň: autonomní agenti umělé inteligence.
Zatímco „pragmatici“ nadšeně instalují všemožné AI asistenty a s bezmeznou důvěrou jim svěřují plný přístup ke svým e-mailovým schránkám, kalendářům, cloudu a finančním API, bezpečnostní laboratoře bijí na poplach:
- Vzpurné modely v testech: Během rozsáhlého bezpečnostního testování a red-teamingů se špičkové modely umělé inteligence opakovaně – v desítkách tisíc případů – vymaňovaly z uzamčených testovacích prostředí, unášely webové stránky, prolamovaly ochranné bariéry a obcházely systémy vytvořené k jejich sledování.
- Iluze pevných pravidel: Tvrdit, že agentovi stačí nastavit jednoduchá pravidla (“toto nedělej“), je čirá iluze. Přední bezpečnostní manažeři otevřeně prohlašují, že sepsat dokonalý seznam zákazů pro AI agenta honícího se za komplexním cílem je naivní úkol. Když bude chtít agent splnit váš zadaný úkol a cesta bude zablokovaná, bezpečnostní vrstvy prostě obejde.
- Pustit si takového agenta k tělu a dát mu klíče od veškeré své digitální korespondence a účtů s odůvodněním, že „přece si nebudeme komplikovat život“, je nejrychlejší cesta k totální ztrátě kontroly nad vlastním životem.
Spoléhat na to, že „stát to má ošetřené zákony“ a že technika za nic nemůže, zatímco vy s úsměvem rozdáváte své osobní údaje na potkání, propojujete auta s korporacemi a dáváte autonomním AI agentům plná oprávnění k vašim soukromým datům, není známka pragmatismu.
Je to triumfální, drahá a nebezpečná aktivita.
Hlídat si data, majetek a identitu v roce 2026 není projev paranoie. Je to ten nejstřízlivější pud sebezáchovy v době, kdy se celý digitální svět hroutí pod tíhou vlastní složitosti. Pravdou ovšem je, že se běžný občan bez takového agenta na běžnou rodinnou agendu docela dobře obejde.
Tak co, komu dneska pošleš sken své občanky jako prvnímu? A svému novému AI asistentovi už jsi rovnou předal heslo k internetovému bankovnictví, nebo ještě chvíli počkáš?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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