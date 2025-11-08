„Nejsem závistivý, jen spravedlivě rozhořčený“
Závist – dědictví české duše, nebo univerzální stín?
Tato věta, často pronesená s hořkým úsměvem, rezonuje českými hospodami i salóny. A dnes i sociálními sítěmi. Na LinkedIn se rozhořela divá diskuze. Tady je pár mých obecných postřehů.
Je tak snadné ji přijmout jako neměnnou pravdu o národním charakteru, jako genetický kód, který nás odlišuje od zbytku světa. Při bližším zkoumání se však tato zdánlivě samozřejmá teze rozpadá. Závist není český patent, ale univerzální lidská vlastnost. To, co je však specificky české, je její historicky podmíněná intenzita, společenská legitimace a zvláštní rituály, které ji provázejí.
Kořeny takzvané „české závisti“ sahají hluboko do národního podvědomí. Historická zkušenost staletí strávených v područí mocnějších – habsburské monarchie, nacistické okupace, sovětské nadvlády – v nás zanechala hluboký syndrom malého národa. V takovém prostředí se přílišná výška stává nebezpečím. Princip „přiznej se, kdo zabil ovci? Všichni!“ nebyl jen vtip, ale strategie přežití. Vyčnívat znamenalo riskovat, že budeš sražen. Tato kolektivistická mentalita, posílená komunistickou rétorikou o vykořisťovatelích a rovnostářství, vytvořila živnou půdu pro podezřívavý postoj k individuálnímu úspěchu. Ten není primárně vnímán jako výsledek píle a talentu, ale spíše jako důsledek protekce, podvodu nebo prosté náhody.
Tato historická zátěž se dnes projevuje v charakteristických společenských rituálech. Fenomén „české pakáže“ – téměř rituální radost z neúspěchu toho, kdo uspěl – je jedinečným sociálním ventilem. Když se úspěšnému podnikateli zhroutí firma nebo celebrita prožije osobní drama, část veřejnosti se s chutě usmívá s pocitem „dobře mu tak“. Tato skrytá satisfakce posiluje kolektivní přesvědčení, že snaha vyniknout se nevyplácí a že skromnost – či přízemnost – je tou správnou životní strategií. Úspěšní lidé to intuitivně vycítí, a tak raději svůj majetek a ambice skrývají, bagatelizují je slovy „to byla náhoda“ nebo „měl jsem štěstí“.
Vysoké aspirace jsou často označovány za „přehnanou ctižádost“ nebo „honbu za kariérou“, což jsou v českém slovníku spíše pejorativa.
Přesto bychom se měli vyvarovat národnímu sebe flagelantství. Závist je globální lidský stín. Němci pro něj mají dokonalý výraz „Schadenfreude“, označující radost z cizího neštěstí. Skandinávci žijí podle „Zákona Jante“, nepsaného souboru pravidel, který přímo káže: „Nemysli si, že jsi něco víc než my.“ V Rusku a dalších postsovětských zemích je bohatství často automaticky považováno za nečestné, a v asijských kolektivistických kulturách je přizpůsobivost a nevyčnívání přímo vyžadována. Závist je tedy všudypřítomná.
Unikátnost českého případě tedy nespočívá v monopolním vlastnictví závisti, ale v jejím specifickém kulturním „nastavení“. Je to kombinace mimořádné intenzity, dané historickým traumatem, a jejího veřejného, téměř rituálního projevu. A možná tím nejčistěji českým prvkem celého fenoménu je právě ona sebereflexe – naše posedlé přesvědčení, že v naší závistivosti jsme něčím výjimeční. Vytváříme tak sebenaplňující se proroctví: věříme, že jsme národ závistivců, a tím tuto vlastnost v našich sociálních interakcích dále posilujeme.
Závist tedy není českým fenoménem, ale česká podoba závisti fenoménem bezesporu je. Je to dědictví, se kterým se musíme vyrovnávat. Cesta ven nespočívá v jejím popírání ani v jejím přijetí jako nezměnitelného osudu. Spočívá v pochopení jejích kořenů a v cílené kultivaci opačných hodnot – respektu k úsilí, uznání zásluh a zdravé ambice. Dokud budeme považovat závist za svůj národní atribut, zůstaneme jejím zajatcem. Až ji přestaneme vnímat jako svou výjimečnost, možná se jí konečně dokážeme zbavit.
PS: Když jsem ještě jezdil po konferencích jako mladý ředitel, tak mne kolegové na ministerstvu nabádali, abych moc nevystupoval, že jsme na to malí, abychom poučovali giganty, od kterých se musíme učit právě my! Mne to už tehdy vrtalo hlavou, málokdy jsem to dodržel. Prostě byly to doby, kdy byla malost součástí naší strategické mentality. Jsem moc rád, že tyhle doby jsou už dávno za námi. Ale zrovna teď jsem si vzpomněl na jednu vpravdě úsměvnou historku, ale o tom až někdy jindy :)
Milan Hausner
Čumák se zkrabatil. Jasné znamení...
Kdykoli něco napíšu, běžím nejdřív za paní domácí, aby předešla společenským lapsům, politické nekorektnosti a přidala něco z ženského vtipu. Tentokrát se do toho ale připletla další ženská...
Milan Hausner
Aurora borealis sponsored by...
S radostí, vážený čtenáři, usedám do svého virtuálního křesla, abych Ti, obdarován Tvou pozorností, předal esej – onen „sváteční dárek“, jehož se nám od velkorysé společnosti Meta dostává.
Milan Hausner
Desatero, které rozhodně není boží, ale vánoční ano..
Milovaní bratři a sestry v rolničkách, slyšte slovo dnešní: „Nedůvěřuj hlasu, který zní jako tvůj vnuk, ale žádá o bitcoiny, neboť ani Ježíšek nepřijímá kryptoměny.“ Neví totiž, co to je.
Milan Hausner
Chatbot narazil... na masokostní substrát.
Výprava za pravdou aneb jak se robot snažil vysvětlit gender a narazil na zeď z masa a kostí. V této úvaze se role vyměnily. Na základě zkušenosti budu za AI psát já, nikoli obráceně...
Milan Hausner
Když vědomí plodí úzkost a úzkost plodí vědomí: o ničem, které se tváří jako všechno
inspirovano studií Ge et al. (2025) Vědecký pokrok má mnoho podob. Někdy přistane na Měsíci, jindy vynalezne vakcínu.
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Jak se nakupuje v nizozemské „matce“ českého Alberta. Ceny někdy překvapí
Řetězci Albert Heijn patří zhruba třetina nizozemského maloobchodního trhu s potravinami. V Česku...
Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan
Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s...
Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová
Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské...
OBRAZEM: Jak vypadá Sněmovna po večerním střetu o ukrajinskou vlajku
Předseda SPD Tomio Okamura po svém zvolení šéfem Poslanecké sněmovny nechal sundat ukrajinskou...
Vážná nehoda dvou aut na Olomoucku si vyžádala život člověka. Zraněných je sedm
Srážku dvou osobních aut na silnici u Křelova-Břuchotína na Olomoucku v sobotu večer nepřežil jeden...
Milan Kubek bude nadále prezidentem lékařské komory. Chce zvýšit pojistné na 15 %
Sjezd znovu zvolil prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milana Kubka, který ji vede 19 let. Ve...
Řidič na Floridě ujížděl policii a vjel do davu před barem. Čtyři zabil a 11 zranil
Řidič, který v sobotu krátce po půlnoci místního času prchal na Floridě před policejní hlídkou,...
Proč Trump hrozí Nigérii invazí? V největší zemi Afriky jde o něco úplně jiného
Premium Od našeho spolupracovníka v Africe Američtí generálové už podle New York Times kreslí plány pro operaci v Nigérii. Donald Trump...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 161
- Celková karma 8,70
- Průměrná čtenost 203x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.