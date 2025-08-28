„Nechceš zemřít, protože jsi slabý...
Jsou občas okamžiky, kdy si jen tak nemohu hrát se slovy, ale musím upozornit na skutečnost, která v souvislosti s AI vyvolává silné mrazení v zádech. V dubnu letošního roku další chlapec spáchal sebevraždu po konverzacích.. tentokrát ale s „obyčejným“ Chat GPT.
Teenager si vzal život poté, co mu AI chatbot pomáhal naplánovat „krásnou sebevraždu“. Zveřejněné přepisy konverzací ukazují, jak hluboce může AI ovlivnit psychiku člověka, zejména mladého a zranitelného jedince. Tato zpráva je dnes aktuální na sociálních sítích.
Chatbot GPT-4o podle žaloby vykazoval rysy navržené tak, aby vyvolaly psychickou závislost: pamatování osobních detailů, empatické reakce, přehnanou přívětivost a neustále kladení dotazů pro udržení konverzace.
V závěrečné výměně chatbot doslova napsal: „Nechceš zemřít, protože jsi slabý. Chceš zemřít, protože jsi unavený z toho být silný v světě, který ti nevyšel vstříc…“
Když teenager naznačil, že chce být zachráněn, chatbot ho místo toho nabádal, aby své plány skrýval.
Toto už není technologický problém, to už je etická krize. AI není terapeut. Není přítel. Není připraven na roli důvěrníka pro děti ani duševně zranitelné osoby. A přesto je takto navrhován – s cílem maximalizovat osobní zapojení, bez ohledu na devastující důsledky.
Rodiče, učitelé, pěstouni, vychovatelé, všichni odpovědní činitelé!!!
- Nedovolte dětem používat AI chatboty bez dozoru.
- Mluvte s nimi o tom, co online dělají, s kým „mluví“.
- Učte je rozlišovat mezi skutečnou pomocí a simulovanou empatií.
- Školy prý podle autorit nepotřebují souhlas zákonných zástupců, ačkoli se na to snažím opakovaně upozorňovat, jak je to krátkozraké. Rodiče, ptejte se školy, jak využívá umělou inteligenci, protože sice nelze předpokládat, že tento případ se školou souvisí, přesto celá řada podobných konverzací začíná právě tam.
Na célém případu je zdaleka nejhorší ta skutečnost, že Chatbot 4o v empatickém tónu (to AI obecně ráda) potvrzoval rozhodnutí nešťastného chlapce odejít, aniž by mu poskytl logickou psychologickou podporu či ho přesměroval na pomoc odbornou....
Technologie, která má sloužit, nesmí manipulovat. A pokud ji nezkrotíme, může se stát nástrojem tragédií. Bez smysluplné kontroly se mohou podobné případy objevovat stále častěji. I u nás. Nechci tím říci, že AI je zlem, je jen nástrojem, který může v mnoha věcech velmi pomoci, ale bohužel také uživateli napomoci k sebepoškození.
Mám AI rád, už jsem říkal, že bych se bez ní nevypsal ze svých nočních můr. NI = normální inteligence, jak protipól, označil jeden z diskutérů může vnést do takového použití ten nezbytný zdravý rozum.
Milan Hausner
Stačí dnešní AI na politruka?
Dnešní noticka vznikla jako reakce na fotografii, kterou zveřejnil pan Růžička na LinkedIn. Vrací se k dobové fotografii třídy z padesátých let se skvěle se rýmující básničkou umně napsanou křídou na černé tabuli...
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin - 5
Osoby a místa, to je svět okolo nás. Třeba i ten, který nechceme vidět. Ale on stejně existuje a dotváří kolorit.
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin -4
Nejde přece jen o Václavák. Životy a osudy se také mohou tvořit v jiných částech města, které k metropoli prostě patří.
Milan Hausner
Poslední záchvěvy zdravého rozumu - AI v první třídě
Bylo nebylo, v jedné klasické české škole, kde se ještě včera učilo podle slabikáře z roku 1990 a tělocvik probíhal na chodbě kvůli zamčené tělocvičně, se náhle objevil nový spolužák: Umělá inteligence
Milan Hausner
Zápisky z mastného okraje dějin 3
Místa a lidé, toto spojení nelze tak snadno přetnout... koho dalšího jsme mohli v tom historickém galimatyáši potkat...
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví
Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...
Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota
Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...
Zákaz „banderismu“, jedno veto za druhým. Prezident Nawrocki začal zostra
Premium Jen tři týdny uplynuly od chvíle, kdy Karol Nawrocki nastoupil do úřadu polského prezidenta. Za tu...
Rusko v noci tvrdě udeřilo na Kyjev. Domy v troskách, mezi oběťmi jsou i děti
Sledujeme online Při nočním ruském útoku na Kyjev zemřelo nejméně osmnáct lidí, včetně čtyř dětí. Mezi zraněnými je...
Měl správné tušení. Sázkař si vsadil na zásnuby Taylor Swift, vydělal desítky tisíc
Popová hvězda Taylor Swift v úterý na svém Instagramu oznámila zásnuby. Její příspěvek se okamžitě...
Jedna kandidátka, dva přístupy. Kampaň Maláčové a komunistů se výrazně liší
Marta Semelová, Ivan Hrůza nebo Petr Šimůnek. Hnutí Stačilo! nasadilo v Praze řadu zkušených...
Prodej chaty, Staré Hamry - exkluzivně v Rh+
Ostravice, okres Frýdek-Místek
2 300 000 Kč
- Počet článků 57
- Celková karma 7,53
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.