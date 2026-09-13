Nebezpeční staromilci v éře digitálního rozptýlení
Výsledek tohoto stavu je stále zřejmější: jsme méně soustředění, méně vytrvalí a stále hůře navyklí číst delší texty s hlubokým porozuměním. Tato hluboká proměna myšlení a vnímání se negativně propisuje i do výsledků mezinárodních měření gramotnosti, jako je testování PISA. Nejde přitom zdaleka jen o takzvanou „mladší generaci“, která s obrazovkami vyrůstá. Problém se dotýká nás všech – každého, kdo žije v prostředí neustálého přerušování a rychlých podnětů. Proto to platí beze zbytku i pro diskutéry v jakémkoli blogu.
Milí čtenáři, položím jednu docela záludnou otázku. Kdy naposledy jste přečeteli nějakou knihu, co vyžadovala hluboké soustředění? Je smutnou skutečností,že i lidé s celoživotní zkušeností a láskou k náročné literatuře zjišťují, že o schopnost hlubokého čtení pomalu přicházejí. A možná, že tu dokonce dospělost a stáří vytvářejí i vědomou protiváhu. Proč bychom tohle měli číst, když vlastně většinou už všechno víme?
Dokonce i zkušení vědci a akademičtí pracovníci při snaze vrátit se k rozsáhlejším textům (nejen románům) zjišťují, že jejich mysl těká, text je unavuje a mají problém udržet pozornost
Musí se vědomě učit setrvat u tištěného slova, odolávat nutkání sáhnout po ležícím telefonu a znovu si budovat návyk, který dříve považovali za samozřejmý.
Pokud je takový návrat k textu náročný pro lidi, kteří čtení milují, jak složité to musí být pro dnešní děti a dospívající? Pro ty, kteří si návyk hlubokého čtení nikdy v plné míře nevybudovali, je přirozené se chovat jinak. Když to dospělí (ne) zvládne s velkým úsilím, co můžeme očekávat od náctiletých?
Lidská řeč má v mozku svá předpřipravená centra, geneticky zakódované dráhy, které se vyvíjely tisíce let. Čtení však nic takového nemá. Písmo je lidským vynálezem starým sotva pět tisíc let, což je z pohledu evoluce pouhý okamžik. Žádný lidský mozek se nerodí naprogramovaný ke čtení.
Hrubá anatomická síť mozku, včetně center pro zpracování jazyka a zraku, samozřejmě přítomná je. Samotné osvojování čtení neznamená stavbu mozkových struktur z ničeho, ale vysoce specifické propojování a kooptaci již existujících oblastí – zejména vytvoření takzvané zónové oblasti pro vizuální formy slov (VWFA) a její pevné zaintegrování do sluchových a sémantických center.
Klíčem je zde synaptická plastičnost. Nejde o růst zcela nových sítí ex nihilo, ale o proces synaptické potencionace, tvorbu nových synapsí, posilování těch stávajících a myelinizaci nervových drah, které propojují vizuální dekódování s významem slova. O úspěchu čtenáře nerozhoduje vznik nových struktur, ale efektivita a hustota synaptických spojů. Každý z nás si musí potřebné neurální sítě vybudovat sám – a to výhradně prostřednictvím soustavného tréninku.
Jediným skutečným trenažérem těchto drah je soustředěné, hluboké čtení. Bez něj se neurální spoje neposílí, schopnost porozumět složitějším a delším textům zakrní a kapacita udržet pozornost zůstane slabá. V tomto světle se ukazuje, že čtenářská gramotnost zdaleka neznamená jen mechanickou schopnost dekódovat písmena a hláskovat slova.
Je to komplexní schopnost vydržet u textu, propojovat vzdálené informace, kriticky vyvozovat závěry, nahlížet za horizont vlastních názorů a především odolávat všudypřítomnému rozptýlení.
V moderním digitálním prostředí, které funguje na principu okamžitých odměn, rychlých zkratek a neustálých vizuálních stimulů, se tato schopnost oslabuje napříč všemi generacemi. U dětí a mládeže je však situace o to vážnější, že tyto hluboké čtenářské návyky často vůbec nezískají. Jejich mozek je trénován na rychlý přeskok mezi tématy, nikoliv na vytrvalé ponor do problému.
Zatímco odborníci varují před úpadkem pozornosti, internetové diskuze pod podobnými články často otevírají zcela jiný úhel pohledu. Objevují se v nich názory typu: „Neřešte hlouposti, lidi dneska prostě jenom nechtějí ztrácet čas čtením sto let starých omáček, když se všechno důležité dozvědí za pět sekund z TikToku nebo shrnutí od umělé inteligence. Svět se vyvíjí, informace jsou všude a lpění na papírových bichlích je jen nostalgie staromilců, kteří se bojí pokroku.“
Tento typ reakcí ukazuje, že posun vnímání hodnoty textu je hlubší a nejde jen o selhání pozornosti, ale o proměnu toho, co lidé od informací vůbec očekávají.
Hledání cesty ven proto nemůže spočívat v naivním a neúčinném plošném zákazu moderních technologií. Skutečné řešení leží v cíleném a vědomém tréninku naší pozornosti.
Potřebujeme vytvořit čas a prostor pro nepřerušované čtení, podporovat práci s delšími texty jak ve školách, tak v domácím prostředí, a vědomě pěstovat návyk setrvat u knihy i ve chvílích, kdy se dostaví silné nutkání sáhnout po telefonu. Pokud tento vnitřní trénink a úsilí vzdáme, čtenářská gramotnost bude dál ustupovat – a spolu s ní i schopnost hlubšího, kritického a laskavého porozumění světu kolem nás.
Prosím, zkusme si to v malé anketě
Milan Hausner
Triumf pologramotných elit, dav a nadpisy, ale problém jsou ... náctiletí
Máme my dospělí vůbec ještě sebemenší právo mluvit dětem do čtenářské gramotnosti? Já vím, že takto položená otázka vyvolá hodně pnutí... a to je moc dobře...
Milan Hausner
Rekodifikace úspěchu
Když výsledky mezinárodních testů PISA zase o pár bodů klesnou, není to samozřejmě žádný problém. My v českém školství totiž neselháváme. My jenom s lehkostí sobě vlastní „redefinujeme úspěch“.
Milan Hausner
Až do výpadku serveru
Děkuji Ondřejovi za opravdu milý a vtipný článek. Pokusím se na celou tu problematiku zareagovat ze svého pohledu. Text není polemikou, ale prostě jen veselým pohledem z trochu jiného směru.
Milan Hausner
Kutilové v obýváku
Když se začtete do zprávy společnosti Anthropic o biologických hrozbách umělé inteligence, máte zpočátku pocit, že držíte v ruce scénář k béčkovému sci-fi.
Milan Hausner
Ropný coming out
Drsný sibiřský mužik u potrubí právě řídí ten nejúchvatnější coming out v dějinách fosilních paliv. Ruská ropa našla svou pravou identitu a zjistila, že je fluidní.
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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