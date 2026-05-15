Neandrtálec u stomatologa

Srovnávat neandrtálce, a ještě ze Sibiře před 60 000 lety s dnešní stomatologii je troufalost. Zveřejněná perlička mi ovšem nedává žádnou jinou možnost. V zásadě se dá říct, že celá ta story je čistoskvouci pravda.

Neandrtálec na Sibiři (před 60 000 lety)

Měl zubní absces. Tak, to nepřeji ani neandertálci.

Neandertálec sedí na kameni a křičí, zatímco druhý mu vrtá zub jaspisem.
Mamut nakukuje do jeskyně, zvědavý, jestli to přežije a zda by si už neměl pro něj dojít hned. Oheň praská, bolest je starší než civilizace.
Dole pod skálou stojí dnešní člověk, s oteklou tváří a mobilem v ruce.
Prosí o termín, ale pravěký dentista má plno.
V čekárně evoluce se fronta nehýbe. Křemenný vrták má víc empatie než algoritmus. Zubní kámen se mění v metaforu společnosti.
A mamut se tiše směje, že tohle už viděl. Protože dějiny plné hnisu v moláru se opakují, jen ta fronta před ordinací narostla.

Tehdy ovšem něvěděli, co je to čekací doba, online objednání, regulační poplatek nebo „smluvní pojišťovna“. On sám či jeho parťák (parťačka) vzali kamenný vrták z jaspisu (chalcedon= křemen), sedl si na jeskynní šutr, zatnul zuby (doslova) a za pár minut měl vyvrtanou díru až do dřeně. Žádné rentgeny, žádné otravné časopisy z roku 2015 v čekárně. Bolest tlumí jeskynním chladem a vědomím, že mamut na něj zatím neútočí. Zákrok přežije, zub se zahojí a ještě 60 000 let po něm to archeology fascinuje. A když se to holt nepovedlo na poprvé, tak to zkusili znovu. Celkem třikrát...

Český pacient (dnes)

Ráno se mu ulomí kousek stoličky. V duchu zatne pěst, protože ví, co ho čeká. Otevře mapový portál a zadá „zubní pohotovost“. Nejblíž dvacet kilometrů. Volá své zubařce, jediné, která ho kdysi vzala, protože její otec byl jeho soused. Slyší: „Dobrý den, tady sestra. Paní doktorka má termín až za půl roku. Akutní? Tak zkuste od 7 ráno státní pohotovost, ale berou jen tři pacienty denně.“

Zkouší obvolat deset dalších ordinací v okruhu padesáti kilometrů. Verdikt: „Nepřijímáme nové pacienty“, „Nemáme smlouvu s vaší pojišťovnou“, „Léčíme jen děti do 15 let“ a „Aha, vy máte VZP? Tak to bohužel…“

Nakonec stráví noc na fóru „Bolest zubů - svépomoc“. Dočte se, že si má vzít rum, hřebíček, česnek, ibuprofen 800 a modlit se k svaté Apoléně. Ráno zjistí, že mu otekla tvář. Zvažuje cestu do Polska, kde údajně zubař vezme do týdne, ale zpáteční cesta mu sežere výplatu.

Ironicky si vzpomene na zprávu o neandrtálcovi. Sám si vezme vrtačku, ale žena mu ji schová. Kamarád mu poradí veterináře. Tchýně mu pošle odkaz na „babičkovské vytahování zubu kleštěmi na nehty“.

Nakonec skončí na urgentním příjmu nemocnice, kde mu po dvanáctihodinovém čekání vytrhnou zub za stavu, kdy mu lokální anestezie působí asi jako mentolová žvýkačka. Sestra mu ještě cestou ke dveřím řekne: „Příští rok bychom měli mít nové stomatology, snad se to zlepší.“

Neandrtálec měl vrták z kamene a žádný výběr. Čech dnes má vrták z oceli, internet a seznam 300 zubařů – z nichž 299 mu stejně řekne: „Zkuste Sibiř, tam to vypadá nadějně.“ A tak mne napadá, zda u nás nemáme spíš ty vrtáky někde v těch organizačních složkách, že po takové době pořád neumíme takhle urgentní věc vyřešit.

A tak si dnes připomínáme, že neandertálci už před šedesáti tisíci lety zvládli vyvrtat zub, zatímco my dědicové kosmických sond, kvantových počítačů a digitálních eReceptů stále bojujeme s tím, jak si nevyvrtat díru do vlastní civilizace.
Možná je to ta skutečná evoluční ironie: oni měli jaspis a odvahu, my máme aplikace a výmluvy.
A přesto to někdy vypadá, že jejich cesta byla rovnější než ta naše dnešní.

Autor: Milan Hausner | pátek 15.5.2026 8:25 | karma článku: 3,00 | přečteno: 51x

Milan Hausner

  • Počet článků 513
  • Celková karma 8,44
  • Průměrná čtenost 202x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

