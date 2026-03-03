Návrh zákona o odložení reality aneb odpojení pro dětské dobro
Už žádné „pančelko, já si jen kontroluju úkoly“, žádné „já si fotím zápisky“, žádné zoufalé schovávání airpodu za dlouhými vlasy. Novela školského zákona, konkrétně paragraf 184c, vstoupila do hry a s ním i otázka, která hýbe českým školstvím víc než reforma financování regionálního školství. Vrcholem diluviálního chápání světa je důvodová zpráva, ta věru stojí za komentář. Navíc tento dokument přichází v době, kdy ministerstvo školství vydalo metodiku, která má podle mého názoru smysluplný obsah odpovídající době poznání. Proto je pro mne ten poslanecký návrh spíše jen úsměvným koloritem celé této problematiky.
Představme si nejprve našeho nového kamaráda, § 184c. Je to vlastně takový školní vyhazovač, který stojí u dveří a kontroluje, kdo si co nese do třídy.
Už v odstavci prvním ukazuje, že s dětmi do 10 let si opravdu nehodlá brát servítky. Děti v mateřských školách, prvňáci, druháci, třeťáci a umělečtí školáci do 10 let mají prostě smůlu. Žádný mobil, žádný tablet, nic. Jen to, co patří škole. Tedy žádné soukromé technologie. Důvod? Prý si mají hrát s kostkami a učit se kreslit pastelkou, ne prstem po displeji. Škola má být místem, kde se formují pracovní návyky, nikoliv místem, kde se sbírají lajky. Pak přichází na řadu druhá skupina, tedy ta „náctiletá rebelie“ od čtvrté třídy výš. Zde už zákon není tak přísný, ale pořád má oči na stopkách. Mobily jsou zakázány, pokud to není nutné k učení nebo pokud to paní učitelka výslovně nepovolí. To je taková pojistka proti tomu, aby se někdo nezačal vymlouvat, že potřebuje kalkulačku v mobilu, zatímco na instagramu řeší, co bude odpoledne.
A pak jsou tu samozřejmě výjimky. Děti se speciálními potřebami, ty můžou. Aktivity mimo vyučování, ty můžou taky, pokud si to školní řád nerozmyslí. A pokud to někdo přesto zkusí? Následuje trest. Dočasné odebrání mobilu. Hrůza, děs. Doufejme, že školy pořídí trezory a nebudou je strkat jen tak do šuplíku, aby se telefon nějak neodrazil. Zatím to vypadá jako docela rozumná regulace, ne? Ale počkejte, až uvidíte, co si o tom myslí ti, co to vymysleli.
Důvodová zpráva: Když úředník objeví ...co vlastně (a trochu se v té realitě ztratil)
Důvodová zpráva je vždycky takový slovní doprovod zákona. Měla by vysvětlovat, proč je vlastně potřeba. A tato konkrétní je ukázkou krásného úřednického jazyka, který se snaží tvářit vědecky, ale přitom je místy tak mimo, až mne to u slovutných poslanců bolí.
Předkladatelé zákona si všimli, že stávající stav, kdy si školy mohly pravidla nastavovat samy, vede k „nejednotné aplikační praxi“. Jinými slovy: na jedné škole se mobily braly, na druhé to bylo jinak. Děti byly zmatené, rodiče taky, a učitelé se cítili jako bezmocní strážci pořádku. Ano, to je skutečně problém. Ale způsob, jakým to důvodová zpráva popisuje, evokuje spíš scénář z filmu „Dvanáct rozhněvaných mužů“ než realitu české základní školy.
Dále se dočteme, že „děti a žáci zpravidla nedisponují dostatečnou mírou seberegulace ani kritického myšlení“. To je pravda, ale formulováno je to tak, jako bychom mluvili o nějakém vzácném druhu papoušků, kteří neumí používat příbor. Ano, děti jsou děti. Proto chodí do školy. A aby se to naučily, potřebují občas i jasné hranice. To je legitimní argument.
Zajímavější je pasáž, kde autoři tvrdí, že regulace má mít „výchovný rozměr, nikoliv charakter mechanického a jednostranného zákazu“. To zní hezky. Ale podívejme se na odstavec 1 písm. a) až c). Pro děti do 10 let je to prostě a jednoduše zákaz. Žádné „výchovné vysvětlování“, žádné „zasazení do kontextu“. Prostě ne. To je přesně ten „mechanický zákaz“, o kterém mluví. Kdo z vás si pamatuje, jak mu ve školce paní učitelka vysvětlovala, že mobil je špatný? Já teda ne.
Ale to hlavní přichází až v argumentaci, proč je jednotná regulace nutná. „Děti a žáci nejsou vystaveni předvídatelnému a jednotnému standardu, což oslabuje právní jistotu.“ To je skutečně perla. Představte si tu hrůzu, když jdete do vedlejší vesnice na základku a tam mají mobil povolený! Jak máte, jako malý člověk, vůbec přežít ten psychický otřes z nečekané svobody? Právní jistota desetiletého dítěte visí na vlásku! Děti nespí, v noci se budí s křikem: „Bože, co když v té nové škole nechají odemykat telefony jen v úterý dopoledne?“
Důvodová zpráva tak trochu zapomíná, že děti jsou adaptabilní tvorové. To, že ve škole A platí zákaz mobilů a ve škole B jen omezení, není kolaps právního řádu, je to realita života. Ale budiž, úředníci potřebují jednotnost, aby se v tom sami vyznali.
A pak přijde ta největší ironie. V závěrečném shrnutí autoři tvrdí, že „český právní řád v současné době formálně umožňuje školám regulovat používání mobilních telefonů... činí tak způsobem, který neodpovídá významu tohoto fenoménu pro současné vzdělávání“. Jenže co je „současné vzdělávání“? Je to ten svět, kde mobily můžou být i užitečným nástrojem. Jenže důvodová zpráva o tom mlčí. Mluví o rušení, o ochraně, o soustředění, ale o tom, že by se telefon dal použít třeba k rychlému vyhledání informace, k interaktivnímu kvízu, k natáčení pokusu, o tom už se nedočteme. A v tom je právě ten zádrhel. A navíc jak vyplývá z této věty, regulace tedy existuje i teď. Takže důvodová zpráva představuje regulaci jenom obráceně.
3. Metodika MŠMT: Hlas rozumu v parlamentním blázinci
A tady přichází na scénu vlastně předchůdce. Ministerstvo školství, jako by tušilo, že důvodová zpráva bude těžce mimo, vydalo „Metodiku k nastavování pravidel používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení ve školách“.
Metodika je totiž přesný opak té právnické sucharské mlhy. Říká: „Hele, zákon je sice důležitý, ale život je složitější. Každá škola je jiná, každá třída je jiná. Nespoléhejte jen na zákazy. Vysvětlujte, učte děti digitální gramotnosti, zapojte je do tvorby pravidel.“
Zatímco důvodová zpráva staví na tom, že děti jsou „zranitelné a neschopné seberegulace“ (což je sice pravda, ale je to jako říct, že jsou mokré, protože prší), metodika říká: „Jsou zranitelné, ale naším úkolem je je posílit. Chceme, aby z nich vyrostli lidé, kteří se umí v digitálním světě pohybovat, ne lidé, kteří ho mají zakázaný.“
Metodika na rozdíl od zákona nezapomíná na to, že mobil není jen ďáblův nástroj, ale taky slovník, kalkulačka, čtečka QR kódů nebo diktafon. Uznává, že existují situace, kdy je jeho použití nejen vhodné, ale přímo žádoucí. Kdežto důvodová zpráva se tváří, že škola je sterilní prostředí, kde se jen sedí v lavicích, kouká na tabuli a poslouchá výklad.
Metodika také akcentuje participaci. „Pojďme se o tom bavit s dětmi, pojďme nastavit pravidla společně.“ To je přístup dospělého člověka. Důvodová zpráva naopak preferuje přístup „my víme nejlíp, vy budete poslouchat“. Jenže z poslušných ovcí, které nikdy nesměly sáhnout na mobil ve škole, se stanou dospělí, kteří nebudou vědět, jak s ním naložit v práci, protože je nikdo nenaučil, že se dá používat i k něčemu jinému než k hraní her a scrollování.
4. Co nám to vlastně všechno říká?
Když to všechno shrneme, vznikne nám nádherný obraz českého školství a jeho vztahu k moderním technologiím. Na jedné straně stojí navrhovaná zákonná úprava. Ta je tvrdá, jasná, čitelná. Říká: „Děti, do 10 let mobil ani neukazujte. Starší, můžete, ale jen když vám to paní učitelka dovolí, a hlavně ať u toho nerušíte.“ Je to jako bychom řekli: „Do 18 let nebudete řídit auto, protože byste ho nezvládli. Až pak si udělejte řidičák, ale stejně vám ho na většinu silnic zakážeme.“ Logické? Možná na první pohled. Ale realita je složitější. Na straně druhé stojí metodika MŠMT. Ta je jako moudrý dědeček, který říká: „Synku, zákon je zákon, ale hlavně používej selský rozum. Mobil ti může pomoct, ale taky ti může ublížit. Musíš se naučit s ním zacházet. Nehoň se za každou novou aplikací, ale taky se jí neboj. A hlavně, až ti ho učitel sebere, nebreč, měl jsi ho nechat v tašce.“
A důvodová zpráva? Ta je ten nešťastný úředník, který se snaží obhájit svou práci a přitom si vůbec neuvědomuje, že píše o něčem, čemu nerozumí. Mluví o „jednotném standardu“, o „právní jistotě“, o „ochraně“, ale zapomíná na to nejdůležitější – na kontext, na smysl, na to, že škola není věznice, ale místo, kde se máme připravit na život.Druhým pro mne nepochopitelným momentem je skutečnost, že důvodová zpráva dává školám možnost si tento předpis upravit po svém. Ergo... situace bude vlastně obdobná jako nyní, jen s tím rozdílem, že parlament a celý zákonodárný systém projednal změnu k tomu, aby to bylo skoro stejně. Panečku, efektivita na druhou.
Nechci se domnívat, že celý ten navrhovaný zákaz je jen součástí politického boje, když i ten je předložen jen jednou politickou stranou a raději zůstanu u argumentů, například s AI.
- „Nepoužívej AI k vyhýbání se myšlení“ – zákon o mobilech dělá totéž. Říká: „Nepoužívej mobil k vyhýbání se realitě.“ Jenže tím, že ho plošně zakáže, vlastně děti ochuzuje o možnost naučit se, jak se vyhýbat pokušení.
- „Nepoužívej AI k vylepšování špatných nápadů“ – mobil může být skvělý nástroj na vylepšení výuky, ale taky na její totální torpedování. Zákon říká: radši ho zakážeme, než abychom riskovali, že se někdo bude flákat. Metodika říká: pojďme ho používat tak, aby to výuku zlepšovalo.
- „Nepoužívej AI bez kontextu“ – zákon sice dává výjimku pro „přispění k naplnění ŠVP“, ale v praxi to bude fungovat tak, že učitel řekne: „Děti, vytáhněte mobily, uděláme kvíz.“ A pak zase „mobily pryč“. To není práce s kontextem, to je práce s vypínačem.
- „Nepleť si rychlost s pokrokem“ – zákon se snaží zpomalit ten zběsilý kolotoč notifikací a lajků. To je dobře. Ale pokrok není jen o zpomalení, ale o tom, kam ty ušetřené síly nasměrujeme. A na to už zákon nestačí.
Závěrečná ironická pointa (jak jinak)
Takže, milí žáci, máte smůlu. Pár strýčků a tet v parlamentu si myslí, že jste natolik neschopní sebeovládání, že vám musí zákonem nařídit, abyste nedělali to, co byste dělat neměli. A je jedno, jestli je vám pět nebo patnáct.
- Důvodová zpráva si mezitím žije svým vlastním životem v paralelním vesmíru, kde se děti bojí nejednotných pravidel a kde je mobil jen a pouze zdroj zla.
- Metodika MŠMT, která by mohla být tím světlem na konci tunelu, zůstává jen takovým moudrým dokumentem, na který si učitelé občas vzpomenou, když už mají pocit, že ten zákaz je přece jen trochu přehnaný.
A my, dospělí, se můžeme jen smát (nebo plakat) nad tím, jak složité je v 21. století nastavit pravidla pro zařízení, která mají v kapse i prvňáci, a přitom je jejich výrobci navrhli tak, aby na nich byli závislí víc než na čistém vzduchu.
Tento návrh novelizace zákona je vlastně takové přiznání vlastní poslanecké porážky. Přiznání, že jako společnost nejsme schopni naučit děti žít s technologiemi, a tak je radši pošleme do kouta. Je to jako bychom řekli: „Nauč se plavat, ale vodu uvidíš až v dospělosti.“ A až pak zjistíme, že se topí, bude pozdě.
Ale co, hlavně že máme paragraf. Ten zachrání VŠECHNO.
Milan Hausner
