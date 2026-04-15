NaaS - Nerovnost jako služba = jednotná přijímací zkouška

Byznys s přijímacími zkouškami je dnes něco jako globální farmaceutický průmysl, jen místo léků prodává naději. Takže vlastně mnohdy totéž co šarlatán.

Spravedlivý výběr ve světle všech možných zkratek u nás, i ve světě.

A stejně jako u léků platí, že kdo má peníze, dostane silnější dávku. Odhady velikosti trhu se liší jen v tom, jak moc velké číslo se výzkumníkům podařilo napsat, než se jim zlomila tužka: 30 miliard dolarů, 48 miliard, 70 miliard. Všichni se ale shodnou, že to roste. A že to poroste dál. Když existuje poptávka po úzkých hrdlech, vždycky se najde někdo, kdo je rád zpeněží. Do roku 2030 se prý dostaneme ke 100 miliardám dolarů s potenciálem růstu 9%. Který jiný bankovní fond to dnes má, že?

Standardizované testy se staly globální měnou úspěchu. SAT, ACT, GMAT — zkratky, které zní jako názvy toxických chemikálií, ale jejich účinek je mnohem trvalejší: určují, kdo bude mít přístup k lepším školám, lepším kontaktům a lepším životním šancím. A protože jde o měnu, vznikl i bankovní sektor: přípravné kurzy, simulace, doučování, adaptivní AI platformy. Všichni slibují, že vás naučí „myslet jako test“. Což je samo o sobě varovné.

Česká verze: Malý trh, ještě větší apetit

Česko se do tohoto globálního trendu zapojilo s typickou vervou: když už neumíme vytvořit spravedlivý systém, alespoň na něm vyděláme. Tedy někdo... Jednotné přijímačky vytvořily ekosystém, kde se potkává nakladatelský průmysl, přípravné agentury, online platformy a individuální lektoři. Všichni nabízejí „pomoc“, ale cenovka připomíná spíš předplatné luxusního fitness centra než vzdělávání.

Rodiče tak stojí před volbou: buď investovat desetitisíce do přípravy, nebo doufat, že jejich dítě zvládne test bez „výhody“. A protože nikdo nechce být ten, kdo „to nezkusil“, vzniká spirála vzdělávacího zbrojení. Kdo neinvestuje, riskuje. Kdo investuje, jen drží krok. To víte, investice jsou dnes všechno...Tím ale nechci říci, že by to bez přípravných testů nešlo. Jen tu prostě máme před sebou onen společenský fenomén: Klaudie se připravuje pod týmem lektorů, zatímco Honza jen ve školní lavici...

Etické dilema: Učíme děti, že spravedlnost je služba na předplatné

Celý systém stojí na jedné tiché dohodě: tváříme se, že přijímací zkoušky měří talent a připravenost, zatímco ve skutečnosti měří především to, kolik času a peněz do nich rodina vložila. Kurzy často neučí matematiku ani češtinu: učí algoritmus testu. Učí, jak obejít systém, který měl být spravedlivý.

A pak je tu evergreen: střet zájmů. Když firma zároveň prodává přípravu a její test je branou na vysoké školy, není to ani chytré, ani elegantní. Je to jen průhledné. Tomu se v české politické hantýrce říká synergie vzdělávacího úsilí. Jak se tomu říká ve světě, nechám na vaší úvaze.

Dopad na rodiny: Tlak, který nikdo nepřizná

Příprava na přijímačky se stala rodinným projektem. Diskutuje se o ní u večeře, plánuje se kolem ní rozvrh, a někdy se kvůli ní mění i rodinný rozpočet. Dítě se učí, že jeho hodnota je měřitelná v bodech, rodiče se učí, že jejich rodičovství je měřitelné v investicích. A všichni společně doufají, že to bude stačit.

Příprava na přijímačky se stala novým rodinným rituálem. Něco mezi adventem a daňovým přiznáním. Rodiče plánují, dítě trénuje, všichni se stresují. A když se to nepovede, vina se rozdělí: dítě „mělo víc makat“, rodiče „měli víc investovat“, škola „měla být víc spravedlivá“.

Budoucnost: Více technologií, více marketingu, více nerovnosti

AI slibuje personalizovanou přípravu, adaptivní testy a chytré analýzy. Zní to krásně, dokud si neuvědomíme, že personalizace stojí peníze. A že technologie, které měly vzdělávání demokratizovat, často jen vytvářejí nové vrstvy privilegia.

Současně roste tlak na změnu systému. Školy volají po spravedlivějších přijímačkách, rodiče po dostupnější přípravě, stát po klidu. Ale dokud bude existovat soutěž o omezený počet míst, bude existovat i trh, který tuto soutěž monetizuje.

Přijímačky nejsou testem dětí, ale testem společnosti

Byznys s přijímačkami není problém sám o sobě. Je to jen převrácený obraz naší doby. Ukazuje, jak moc věříme v meritokracii, kterou sami podkopáváme. Jak moc se bojíme nejistoty. A jak rychle se vzdělávání mění v komoditu. A sakra důležitou.

Vítejte v laboratoři nerovnosti, kde se spravedlnost měří v kreditech a rodičovské úzkosti.
Globální trh s přijímačkami má hodnotu až 69,9 miliardy USD – a to je teprve první pololetí. Meritokracie? Dnes spíš CAGR 9,6 % – růst nerovnosti na jistotu. Kdo má víc, učí se dřív, déle a s lepším Wi‑Fi.
Jednotné přijímačky – jednotné jen v tom, že skoro všichni platí.
Testy už dávno neměří znalosti, ale SES‑index: socioekonomický status v praxi. AI‑kurzy slibují personalizaci, ale personalizují hlavně fakturu.
Rodiče investují desetitisíce, aby jejich dítě mělo šanci – ne jistotu, jen šanci.
Vzdělávání se mění v trh, kde se prodává klid na duši po hodinách.
A největší paradox? Všichni vědí, že je to nespravedlivé, ale systém běží dál, protože se … vyplácí.

A nejjedovatější na tom je, že všichni vědí, že systém je nespravedlivý — ale dokud jejich dítě ještě neprošlo dveřmi, nikdo nechce být ten, kdo je přestane mazat olejem.

Trh s přijímačkami je vlastně kasino, které se tváří jako knihovna. Všude kolem blikají světla „šance“, „spravedlnost“, „objektivita“, ale uprostřed stojí stůl, kde se nehraje o štěstí, ale o rodinný rozpočet. Kdo má víc žetonů, může hrát déle, s lepšími kartami a s trenérem za zády. Kdo má méně, dostane jen rychlou lekci z reality. A stejně jako v kasinu, i tady platí: systém vždycky vyhrává. Jen místo ruletového kola se točí testy.

Autor: Milan Hausner | středa 15.4.2026 11:11 | karma článku: 6,50 | přečteno: 69x

Milan Hausner

  • Počet článků 457
  • Celková karma 9,39
  • Průměrná čtenost 207x
Milé čtenářky i čtenáři, doba popracovní se vyznačuje tím, že zaměstnává mou uštěpačnou povahu víc, než když jsem na to neměl čas. A tak píšu a píšu, a doufám, že se alespoň občas nad mým slovosledem rozlije na vaší tváři úsměv, i když ono to vlastně ani tak k smíchu není.

Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.
 

