Na zubní kaz s AIčkem
Z obyčejného nástroje, který má štětinami mechanicky drhnout sklovinu, se udělal naprosto zbytečný trojský kůň pro masivní sběr dat.
Zde je hned několik rovin, proč je to celá tahle „inovace“ postavená na hlavu:
Falešná modla jménem AI
To, co výrobci hrdě nazývají umělou inteligencí, jsou ve skutečnosti prachobyčejné, desítky let staré „if-then“ algoritmy. Pokud je úhel naklonění senzoru X a čas strávený v pravém horním kvadrantu Y menší než 30 vteřin, vyhoď v aplikaci červeného smajlíka a notifikaci. Tomu se ještě nedávno říkalo naprosto primitivní programování. Dnes to ale marketingová oddělení zabalí do lesklé krabičky s nápisem AI Powered a přirazí si k ceně dva tisíce korun. Ten kartáček reálně o vašem chrupu neví vůbec nic.
Koupelnové vytěžování dat v přímém přenosu
Ten skutečný problém začíná ve chvíli, kdy se podíváme na celou věc optikou ochrany soukromí a minimalizace dat. Abyste si mohli vyčistit zuby „chytře“, musíte si stáhnout aplikaci, odsouhlasit třicetistránkové podmínky použití (které pochopitelně nikdo nečte) a založit si cloudový účet. Proč proboha potřebuje kartáček na zuby účet v cloudu?
Vaše ranní a večerní rutina; tedy v podstatě data vypovídající o vašich osobních hygienických návycích; vesele putuje na servery kamsi do zámoří. Z pohledu ochrany osobních údajů je to naprostá noční můra. Zákazník si dobrovolně a za tučný příplatek koupí do koupelny štěnici, která data odesílá neznámo komu.
Budoucnost, o kterou nikdo neprosil
Člověk se pak logicky musí ptát, jaký je konečný účel tohoto sběru. Budou se tato agregovaná data prodávat třetím stranám? Bude vám za pár let zdravotní pojišťovna zvedat pojistné, protože váš kartáček do centrální databáze nahlásil, že si zadní stoličky čistíte jen deset vteřin a navíc vynecháváte víkendy?
Z obyčejné večerní rutiny se stává byznys s uživatelskými daty. Je to absurdní komedie, kdy nás technologie neosvobozuje, ale naopak nás nutí koukat do displeje telefonu už i u umyvadla, abychom zkontrolovali, jestli jsme splnili normu.
Myslíte si, že se tenhle trend nesmyslné digitalizace úplně všeho dá ještě legislativně či společensky nějak ubrzdit, nebo se brzy dočkáme i „AI toaletního papíru“, který si bude vyžadovat souhlas se zpracováním osobních údajů?
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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