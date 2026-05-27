Na vlastní oči
Když 6. června 1944 spojenecká vojska přistála
„Mysleli jste si, že znáte historii? Omyl.
v Normandii, zrnité a rozmazané fotografie Roberta Capy se staly nezpochybnitelným důkazem lidské oběti a hrůz války. Podobně zafungoval snímek osamělého muže před kolonou tanků na náměstí Nebeského klidu. Tyto momenty tvořily náš společný vizuální jazyk. I když se lidé neshodli na politice, fotografie tvořily sdílenou základní realitu.
Kolik že jsme to měli jen publicistických seriálů, co právě skrz oči ukazovaly drsnou pravdu? Na vlastní oči (1994-2009) pana Klímy a Kroupy byly ve své době fenomén. Dnes by možná museli editoři doplnit Na vlastní oči, které už lžou taky.
Dnes? Dnes jsme tenhle pilíř vzali, prohnali ho algoritmem a vyrobili z něj video, na kterém váš ošetřující lékař tancuje makarenu a u toho vám nutí zázračný houbový extrakt z Amazonie na dorůstání amputovaných končetin.
Umělá inteligence je v ohýbání reality čím dál lepší. A vstupujeme do éry, kdy vizuální důkaz přestává být zárukou pravdy. Vítejte ve světě, kde se boj o demokracii a boj proti zázračným kloktadlům z býčí žluči slévají do jedné obrovské, absurdní a docela děsivé šlamastyky.
I já jsem díky photoshopu zhubl a bez diety. Tenkrát, před nějakými deseti lety to byl pokus, při kterém se všichni moji známí smíchy za břicho popadali. Dneska bych vyhrál a byl by ze mne štramák. Doba nabrala neuvěřitelné tempo.
Dokonalá iluze na pár kliknutí aneb Od Photoshopu k papežově bundě
Zatímco dříve manipulace s fotografiemi vyžadovala hodiny práce v temné komoře nebo pokročilé znalosti grafických programů, dnes nástroje jako Midjourney, DALL-E či Stable Diffusion umožňují komukoliv vygenerovat fotorealistický snímek během několika sekund. Stačí k tomu textový příkaz a nulové morální zábrany.
Tato demokratizace tvorby obrazu má svou sakra temnou odvrácenou stranu. Všichni jsme viděli virální snímky zatýkání Donalda Trumpa nebo papeže Františka, jak si to kráčí ve swag luxusní péřové bundě. Byla to legrace, dokud nepřišly falešné záběry z válečných zón, které měly za cíl demoralizovat protivníka či vyvolat paniku na finančních trzích. Tyto obrázky jsou často natolik přesvědčivé, že zformují veřejné mínění dřív, než si fact-checkeři stihnou uvařit ranní kávu.
Dividenda lháře: Když pravda ztrácí váhu (a lékaři nervy)
Největší hrozba ovšem nespočívá v tom, že uvěříme lži. Mnohem nebezpečnější je sekundární efekt, kterému se říká „dividenda lháře“ (liar’s dividend). Jakmile si společnost uvědomí, že jakýkoliv obraz, video nebo hlasová nahrávka může být dokonalý podvrh, začne zpochybňovat naprosto všechno. V takovém světě získá jakýkoliv politik, diktátor nebo zločinec dokonalý štít. Unikne na veřejnost video zachycující policejní brutalitu nebo korupční předávku obálek? Stačí mávnout rukou a říct: „To je přece deepfake, kampaň a AI manipulace!“
Pravá i falešná realita splynou do jedné šedé zóny nedůvěry. A do této šedé zóny pak napochodují tvůrci podvodných reklam s ukradenými tvářemi.
Představte si, že jste poctivý lékař. Celý den se hádáte s pojišťovnami, vypisujete nesmyslné formuláře a pacientům s virózou už posté vysvětlujete, že antibiotika jim fakt nepomůžou. A pak večer scrollujete sítěmi a najednou vidíte sami sebe. Vaše tvář, váš hlas, ale s vážným výrazem říkáte: „Tento starodávný lektvar mi vrátil zrak, zhubnul jsem s ním 20 kilo a přestal mě bolet žlučník, který mi loni vyoperovali.“
A vy přitom víte, že jste žádný lektvar nikdy neviděli. Natož abyste ho někomu jako alchymista doporučovali. A váš žlučník je sice pryč, ale to je úplně jiný příběh.
Proč je to vlastně vtipné? (A proč bychom se toho smíchu měli hluboce bát)
- Absurdita kontrastu: Lékaři teď křičí do světa, že je to krize veřejného zdraví. A mají pravdu! Znají to i naše kapacity, každá druhá. Ale normální lidé už léta řeší, že jim AI ukradla fotku z dovolené a prodává s ní na e-shopu pochybné pánské trenýrky. Fotky se kradly od nepaměti. I já mám školní zkušenost, kdy z negativu daného do nějakého fotolabu prostě jeho majitel prodal záběry do časopisu, protože prostě ty dětské rozzářené obličeje nad monitory se pak dobře vyjímaly na cover stránce nejmenovaného digičasopisu. Tedy do té doby, než jsme to vyřídili jinou cestou...tou právní.
- Identita v krizi: Známí lékaři se stávají obětí deepfake a prodávají „průlomové léky téměř na cokoli.“. Jsou to prostě specialisté na slovo vzatí. Predikce budoucnosti? Vnukům bude každý takový lékař říkat: „ne, ne to jsem fakt neříkal, to byla ta zlá AI?“
- No, někdy to může také vést k prozření.
Když pomineme tenhle uštěpačně hororový humor, deepfake je obrovský problém, protože si ho nikdo neobjednal. Demokracie, stejně jako medicína, není založena na tom, že spolu všichni nadšeně souhlasíme. Je založena na tom, že se dokážeme shodnout na existenci určitého problému (např. pandemie, válka, korupce) a následně o něm debatovat.
Pokud se ale neshodneme ani na tom, jestli ta událost vůbec proběhla, nebo jestli ten člověk na videu je skutečný odborník, nebo jen vygenerovaný digitální panák prodávající lektvárky, celý systém se zadře. Sdílená realita se rozpadá na izolované bubliny, kde si každá skupina může nechat na míru vygenerovat své vlastní „důkazy“. Dnes a denně to na mediálním trhu vidíte.
Od naivní důvěry k institucionální obraně (Jak z toho ven)
Technologie nás do téhle propasti dostaly, ale detektory umělé inteligence nás nezachrání ani náhodou. Hrají s tvůrci AI nekonečnou hru na kočku a myš, a ta myš je momentálně predátor a doslova si hraje s člověkem jako ten zajíc v slavném komiksu.
Potřebujeme hlubší změny, jinak nás čeká éra podvodníků: a to bohužel není útopie
- Zákonná transparentnost: Evropský AI Act už se snaží, ale potřebujeme globální standardy. Syntetický obsah musí mít povinné „výstražné štítky“. Pokud je něco umělé, musí to být jasně rozeznatelné. Směšné je to, že se to ve většině případů nepozná.
- „Rodné listy“ pro fotky a videa: Budoucnost pravdy leží v kryptografii. Iniciativy jako C2PA vyvíjejí standardy, které do každé digitální fotografie vtisknou její původ; od zmáčknutí spouště až po publikaci na webu. Žádný rodný list? Žádná důvěra.
- Trestní odpovědnost za „zbraňovou deziluzi“: Záměrné šíření politických deepfakes před volbami, tvorba falešné pornografie nebo využívání cizích tváří k prodeji zdravotnických nesmyslů musí narazit na tvrdé a vymahatelné zákony. Platformy nesmí fungovat jako nedotknutelné nástěnky pro digitální zloděje identit.
Éra „naivní důvěry“, kdy jsme věřili všemu, co jsme viděli na vlastní oči, je dnes už fosílií. Stojíme před úkolem vybudovat úplně novou infrastrukturu důvěry. Až budou existovat jasná pravidla a zákony, možná se vrátíme ke starému dobrému normálu; k době, kdy si lidé budou ničit zdraví a volební preference jen na základě doporučení od „jedné paní na Facebooku“, a ne na základě vygenerovaného klonu jejich obvodního lékaře.
Pokud se nám to nepodaří, riskujeme, že se utopíme v oceánu dokonalých iluzí. A žádný amazonský houbový extrakt nám pak nepomůže. Ani slepice po našem slavném volebním kohoutovi, co už lidem kecá i do toho, koho mají volit.
PS: Sítě se teď baví tím, zda Donald Trump usnul během ceremoniálu Memorial day. Co už vzniklo komentářů, že to není průkazné...možná opravdu není... jen si tak vybavuji, my bychom těch adeptů na spinkání měli o hodně víc, že?
Milan Hausner
|Další články autora
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.