Na třetím břehu téže řeky (3)
Je to svět mladých bloggerů, influencerů a tvůrců obsahu, pro které je diakritika něco jako povinná vojna: ví, že to kdysi existovalo, ale považují to za zbytečné týrání lidu, které by mělo být zrušeno spolu s tím, že se na základce muselo stát v řadě.
Pro tuto generaci není gramatika souborem pravidel. Je to ideologie a buržoázní, případně socialistický názor. (Podle potřeby a značně promněnlivě) A jako každý názor, i tento je relativní, diskutabilní a hlavně – lze ho vyjádřit emotikonem.
Když takový mladý blogger napíše: „Mně se to líbí“, nevidí v tom genitiv záporový ani dativ sdílný. Vidí v tom zbytečné tři písmena navíc. Proč plýtvat znaky, když můžete napsat: „mje se to lyby 🥺👉👈“? V jejich očích to není chyba. Je to autenticita. Je to vzpoura proti systému. Systému, který reprezentuje ten protivný červený zubatý podtrh v mobilu, který jim neustále opravuje by jste na byste, což oni považují za osobní útok a digitální šikanu.
V této estetice je háček nad e vnímán jako symbol útlaku. Čárka ve slově můžeš? To je přežitek z dob, kdy se ještě psalo na psacím stroji a lidé věřili, že Země je placatá a že máslo patří do lednice. V jejich světě je důležitější vizuál než pravopis. Text musí plynout jako řeka, ne jako ta nudná hodina češtiny, kde Sykora zkoušel vyjmenovaná slova po B a tvářil se u toho, jako by právě objevil lék na rakovinu tlustého střeva.
Jejich argumentace je prostá a zdrcující: „Vždyť mi rozumíš, ne? Tak co řešíš?“
A v tom je ta největší ironie. Zatímco Sykora umíral na to, že někdo napsal mně špatně, a Trávníček na to koukal jako na lingvistickou raritu hodnou disertace, tihle mladí lidé na to kašlou úplně. A oni přežijí. Jejich texty čtou tisíce lidí. Jejich podcasty poslouchají statisíce. A když jim někdo v komentářích sděluje: „to se fakt Lyby nepíše, moulo“, odpoví mu s ledovým klidem: „Ok boomer.“
Je to nový ekosystém. Není to ani skleník, ani letiště. Je to divoká džungle za plotem školy, kam žádný učitel nikdy a raději nevkročil, protože tam nerostou vzory podstatných jmen, ale jen samé keře a stromy, a to jsou, jak známo, slova pro botaniky, ne pro bohemisty.
A víte co? I v té džungli to nějak funguje. Jazyk se tam vyvíjí rychlostí blesku. Nová slova vznikají, stará umírají a gramatika se stává pouhým doporučením, jako že byste neměli jíst těsto syrové,– teoreticky víte proč, ale prakticky je to strašně dobrý.
Takže jak tedy správně?
- Správně je asi tak, že se jednoho dne ti mladí bloggeři probudí, bude jim čtyřicet, budou mít hypotéku a zjistí, že když napíšou mje do pracovního emailu nadřízenému, ten nadřízený se na ně podívá jako na člověka, který si plete vidličku s lžící. A v ten den, milé děti, v ten den se jim ten Sykorův skleník, který celý život proklínaly, náhle zazdá jako docela útulné a bezpečné místo, kde aspoň věděli, na čem jsou.
Do té doby ale platí: Pište, jak chcete, hlavně když vás lidi čtou. A pokud vás nečtou, tak je to možná tou chybějící čárkou ve větě. To už je ale na vás, jestli to chcete risknout.
Jsou ovšem chvíle, kdy se gramatika stává průvodním rysem krásy ne jako školní disciplína, ale jako tichý seismograf lidské důstojnosti. Růže pro Algernon to ukazuje s chirurgickou přesností: jazyk Charlieho Gordona se mění dřív, než si změnu uvědomí on sám. Nejprve se rozpadá, kostrbatý, plný chyb, ale zároveň něžný svou bezbranností. Pak se náhle vyhladí, zpřesní, nabobtná odborností, a s každou novou větou je jasnější, že inteligence nemusí být synonymem krásy, ale že krása může být přítomná i v chybě, pokud je pravdivá. A nakonec, když se jazyk znovu láme a vrací zpět, je to právě gramatika, kdo nese tragédii: mizí jako poslední stopa po tom, kým člověk byl. V tom je její paradoxní půvab – není to ozdoba, ale otisk duševního pohybu, který nelze předstírat ani nahradit.
A to by si měli všichni ti agramatici a dramatikové sociálních sítí vážně uvědomit.
- Počet článků 472
- Celková karma 9,40
- Průměrná čtenost 205x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.