Na rande s nemocí (ale jakou?) VI.
On se jmenuje Tomáš, 34 let, je hypochondr. Není to jen obyčejný člověk, který si občas změří tlak. Je to profesionál. Jeho den začíná kontrolou uzlin na krku, pokračuje měřením teploty (rektálně, protože jen tak je to přesné) a končí večerní analýzou všech pocitů, které za posledních dvanáct hodin zažil. Má doma lékárničku jako nemocniční sklad, tlakoměr, glukometr, pulzní oxymetr a dvě krabice rychlotestů na covid, které už prošly expiraci, ale on si je stejně schovává „pro jistotu“. Jeho vyhledávač je jedna velká diagnostická příručka: stačí, aby ho lehce píchlo u srdce, a do deseti minut má potvrzeno, že jde buď o infarkt, nebo o vzácnou tropickou nemoc, kterou chytil z klimatizace.
Ona se jmenuje MUDr. Eva, 36 let, lékařka na záchranné službě. Za svou kariéru viděla lidi vystřelit si koleno vlastní brokovnicí, rodit na dálnici i polykat žiletky, aby se vyhnuli výslechu. Už ji nic nerozhází. Její empatie je přesně dávkovaná: akorát na to, aby pacient nevykrvácel, ale aby si taky nemyslel, že je středem vesmíru. Když někdo řekne, že ho bolí hlava, zeptá se: „Na škále od jedné do deseti, kde deset je nejhorší bolest, co jste zažil?“ Když hypochondr začne vypočítávat své syptomy, má chuť říct: „Zavolejte mi, až vám upadne ruka.“
Domluvili se přes seznamku, kde Tomáš měl v popisu: „Hledám ženu, která mi rozumí a která mi neřekne, že to mám v hlavě.“ Eva si řekla: „To je zvláštní, ale budiž.“ Tomáš si prohlédl Evin profil: žádné umělé úsměvy, žádné filtry, na jedné fotce měla reflexní vestu a záchranku v pozadí. Pomyslel si: „Doktorka! Konečně někdo, kdo mě vezme vážně.“
První problém nastal už při výběru termínu. Tomáš navrhl středu, protože „v pondělí a úterý mívá obvykle tlakové výkyvy, ve čtvrtek má kontrolu u praktika, a v pátek si nechává volno pro případ, že by přišel infarkt“. Eva navrhla čtvrtek večer, protože „v té době už většinou lidi neumírají na banality“. Tomáš souhlasil, ale s dodatkem, že pokud by se v jeho rodině vyskytl náhlý zdravotní problém, bude muset zrušit. Eva odvětila, že pokud by se v její práci vyskytl náhlý zdravotní problém, taky bude muset zrušit. Tomáš to pochopil jako znamení, že mají společný zájem.
Místem srazu byla neutrální kavárna. Tomáš ji vybral podle recenzí na hygienu, Eva podle toho, že tam je dobrá káva a blízko od stanoviště záchranky, kdyby jí vyjela akce.
Tomáš dorazil o patnáct minut dřív, aby si mohl prohlédnout prostředí z hlediska možných infekčních rizik. Všiml si, že číšník má upravené nehty (plus), že ubrousky jsou papírové a jednorázové (plus), ale že větrák na stropě má prach (mínus – možné dýchací potíže). Sedl si ke stolu tak, aby měl přehled o východu, a položil před sebe vlastní dezinfekci na ruce. Eva dorazila s dvouminutovým zpožděním, což byl u ní zázrak, protože většinou jezdí na siréně. Měla na sobě džíny, mikinu s nápisem „RZ ZÁCHRANA“ a v ruce igelitku s jídlem z benzínky. Tomáš vstal, podal jí ruku, pak si všiml, že si ji zapomněl vydezinfikovat, a rychle sáhl po kapsičce. Eva se na to podívala a řekla: „Klidně si ji dej ještě jednou. Já jsem zrovna vytahovala chlapa z fabriky, co si strčil ruku do lisu.“ Tomáš zbledl. „Byl v pořádku?“ Eva se usmála. „Ruka ne. Ale žije.“ Tomáš si oddechl a pak si uvědomil, že si ještě neumyl ruce.
Usedli. Tomáš se Evy hned zeptal, jestli se u nich v záchrance nyní nešíří nějaká viróza. Eva řekla, že pořád. Tomáš opáčil, jestli má očkování. Eva řekla, že má všechno, co má mít. Tomáš prý jestli to pomáhá. Eva, že jo, že za poslední rok neměla ani rýmu. Tomáš se zeptal, jak je to možné. Eva řekla: „Možná tím, že se nerozčiluju nad každým kýchnutím.“ Tomáš to vzal jako osobní útok.
Objednávání jídla byla scéna, u které číšník málem požádal o přestávku. Tomáš si prostudoval jídelní lístek s výrazem, jako by četl patologickou zprávu. „Tady mají těstoviny s mořskými plody. Ty mořské plody... jsou čerstvé? A jak dlouho byly skladovány? Při jaké teplotě?“ Číšník začal koktat. Eva ho zachránila: „Dá si kuřecí salát. Bez majonézy. A já si dám těstoviny s mořskými plody. A k tomu velké pivo.“ Tomáš se zhrozil. „Ty jíš mořské plody? V restauraci? Co když jsou zkažené?“ Eva se usmála. „Tak si dáme něco na zvracení a jedem dál. Neumřu. Teda pokud to nebude botulismus, ale to bych poznala až na JIP.“ Tomáš si objednal salát a vodu, ale pak se rozhodl, že si dá radši suchý rohlík, protože voda by mohla být kontaminovaná.
Prvních deset minut konverzace bylo o Tomášově zdraví. A Tomáš se fakt rozjel. „Měl jsem poslední dobou takové píchání u srdce. Myslel jsem, že to je infarkt, ale pak jsem si dal magnézium a přešlo to. Ale teď mám zase takový zvláštní tlak v hlavě. Myslíš, že by to mohla být aneuryzma?“ Eva dojídala těstoviny a řekla: „Kdybys měl aneuryzma, tak už jsi tady asi nebyl. Nebo jo, ale ne v téhle podobě. Píchání u srdce je devadesát procent svaly nebo žaludek. Zkus se víc hýbat a míň googlit.“ Tomáš se urazil. „Ty to bereš na lehkou váhu? Já mám fakt strach.“ Eva se na něj podívala. „Víš, kolik lidí dneska volalo na záchranku, protože je bolelo srdce, a nakonec to byla jenom záda? Já jezdím k těm, kteří padli z lešení, nebo se jim zastavilo srdce doopravdy. Tohle,“ ukázala na něj, „je práce pro praktika. Nebo psychiatra.“ Tomáš se urazil ještě víc. „Ty mi říkáš, že jsem blázen?“ Eva odložila vidličku. „Já ti říkám, že když se dvacet let bojíš o své zdraví a pořád ti nic není, tak to není problém srdce, ale hlavy.“ Tomáš zmlkl.
Pak se Eva rozhodla, že změní téma. „A co děláš ty? Kromě toho, že se bojíš o život?“ Tomáš řekl, že pracuje jako datový analytik v pojišťovně. Eva se zeptala, jestli ho to baví. Tomáš řekl, že jo, že má rád čísla a statistiky. Eva se usmála. „Tak to by ses mohl podívat na statistiky úmrtnosti. Třeba bys zjistil, že šance, že umřeš na něco, co jsi vygooglil, je mizivá.“ Tomáš se zamyslel. „Já znám statistiky. Ale já jsem ten jeden z tisíce.“ Eva se zasmála. „To si myslí každej pacient, co má rýmu a myslí si, že je to meningitida. A víš co? Třeba jednou budeš mít pravdu. Ale zatím jsi tu. Tak si toho užij.“
Konverzace se stočila k její práci. Eva vyprávěla o tom, jak dneska vytahovali chlapa z fabriky, co si strčil ruku do lisu. „Prsty byly na kaši. Ale chlap se smál, že si aspoň dá volno. To je frajer.“ Tomáš se zeptal, jestli se jí z toho nechce zvracet. Eva řekla, že ne, že zažila horší. „Minulej týden nám jeden chlap vybarvil krví strop sanitky, protože mu praskla varixová spojka v jícnu. To bylo jak v hororu. Ale my jsme ho dali dohromady.“ Tomáš zbledl. „A ty z toho nespíš špatně?“ Eva se podívala na hodinky. „Spím. Ale když mám službu, tak spím s mobilem pod polštářem. A když jedu k něčemu, tak jedu. A pak to zapomenu. Jinak bych se zbláznila.“ Tomáš se zeptal, jestli se nebojí, že jednou něco nezvládne. Eva se usmála. „To se bojím každej den. Ale kdybych se bála každej den tak jako ty, tak ani nevstanu z postele. A to by lidi umírali na chodnících.“ Tomáš se odmlčel. V tom, co řekla, bylo něco, co ho zarazilo. On se bojí, že umře. Ona se bojí, že umře někdo jiný, protože ona nepřijede včas. A přitom oba dva stojí na stejném místě: na hranici mezi strachem a odpovědností.
Večer pokračoval. Eva si dala druhé pivo, Tomáš si objednal heřmánkový čaj, protože „to uklidňuje žaludek“. Eva se zeptala, jestli ho něco bolí. Tomáš řekl, že ne, ale že je dobré preventivně pít bylinky. Eva řekla, že prevence je fajn, ale že bylinky na žaludek nepomůžou, když má v hlavě diagnózu na každej měsíc. Tomáš se chtěl urazit, ale místo toho se zasmál. Poprvé za večer. „Ty jsi hrozná,“ řekl. Eva se ušklíbla. „Já jsem jenom realistka. Když přijede záchranka, tak se tě nezeptá, co jsi četl na internetu. Zeptá se, co tě bolí, a pak udělá něco, aby to přestalo bolet. A když to nepřestane, tak tě vezme do nemocnice. A tam ti řeknou, co máš. A většinou je to něco malýho. A když je to něco velkýho, tak s tím něco udělají. A když s tím nejde nic udělat, tak aspoň víš, na čem jsi. A to je lepší než žít v tom, že máš každej den něco, co tě zabije.“ Tomáš se na ni podíval a řekl: „Ty mluvíš jako můj praktik. Ten mi taky pořád říká, že to mám v hlavě.“ Eva se zasmála. „Tak třeba to opravdu máš v hlavě. A víš co? To se dá léčit líp než rakovina.“ Tomáš se na chvíli odmlčel. Pak řekl: „A když já se bojím, že mě něco přepadne, a pak to přijde, a já to nepoznám.“ Eva se na něj podívala a poprvé za večer jí v očích nebyla ta profesionální chlad. „Hele, Tomáši. Já jsem zažila lidi, co měli infarkt a nevěděli to. A já jsem zažila lidi, co si mysleli, že mají infarkt, a měli jenom žáhu. A víš, co je horší? Žít v tom strachu pořád. Protože ten strach tě zabije pomalejc, ale jistějc. A to je škoda.“ Tomáš se podíval do svého čaje. „Ty jsi první doktor, co mi to řekl takhle.“ Eva se usmála. „Já nejsem doktor na objednání. Já jsem doktor na záchranku. A ty zatím žádnou záchranku nepotřebuješ. Tak si toho važ.“
Rozloučili se před kavárnou. Eva mu podala ruku, Tomáš si vzpomněl na dezinfekci, ale tentokrát ji nepoužil. „Děkuju,“ řekl. „Za co?“ zeptala se Eva. „Že jsi mi neřekla, že jsem blázen. Že jsi mi řekla, že to mám v hlavě, ale že se to dá léčit.“ Eva se usmála. „Každej to má někde. Někdo v hlavě, někdo v zádech, někdo v koleni. Hlavní je, že to není na operaci. Zatím.“ Tomáš se zasmál. „Ty jsi fakt optimista.“ Eva nasedla do svého auta, zapnula sirénu a odjela na stanoviště. Tomáš zůstal stát na chodníku a poprvé za dlouhou dobu neměl chuť si prohmatávat uzliny. Měl chuť si objednat ještě jedno pivo. Ale nedal si. Místo toho šel domů a vygooglil si „jak přestat být hypochondr“. Našel článek, který začínal větou: „První krok je přiznat si, že problém není v těle, ale v hlavě.“ Tomáš si povzdechl a napsal si poznámku do telefonu: „Zítra zavolat praktikovi. Ne na kontrolu, ale na psychiatrii.“ A pak si lehl do postele a poprvé za měsíc nezkontroloval tep.
A pak se za dva týdny potkali znova. Tentokrát ne na rande, ale na ulici. Eva stála u záchranky, pila kafe z automatu. Tomáš šel kolem, protože si šel koupit nový tlakoměr, ten starý mu prý začínal ukazovat nereálné hodnoty. Eva ho uviděla a zamávala. „Ty ještě žiješ?“ zeptala se. Tomáš se usmál. „Jo. A dokonce jsem byl u doktora. Řekl mi, že mám úzkostnou poruchu a že mi dá prášky.“ Eva se zeptala, jestli je bere. Tomáš řekl, že jo, a že je mu líp. Eva se usmála. „Tak vidíš. A ten tlakoměr?“ Tomáš se podíval na tašku. „To je takový… relaps.“ Eva se zasmála. „To se stává. Ale příště si kup radši něco hezkýho. Třeba knížku. Nebo zajdi na pivo.“ Tomáš se zeptal, jestli by s ním šla. Eva se podívala na hodinky. „Mám za deset minut službu. Ale když se mi nic nepodělá, tak za dvě hodiny. Stav se na stanici.“ Tomáš přikývl a šel. Poprvé za dlouhou dobu neměřil tlak. Měřil, jestli má odvahu.
A to je, dámy a pánové, pointa příběhu. Někdo žije ve strachu, že každá maličkost je začátek konce. Někdo žije v realitě, kde konec přichází bez varování. A když se ti dva potkají, ten, co se bojí, zjistí, že jeho strach je vlastně luxus – protože znamená, že pořád má čas. A ten, co viděl už všechno, zjistí, že i když už ji nic nerozhází, tak ji přece jen může něco překvapit. Třeba kluk, co si konečně přestal měřit tep a začal žít. A že to není žádná diagnóza. Je to jenom začátek.
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.