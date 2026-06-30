Na přeskáčku
Největší objevy historie se nestaly lidem, kteří byli „v tunelu“. Staly se lidem, kteří si dovolili přemýšlet na přeskáčku: a často právě ve chvíli, kdy měli dělat něco úplně jiného.
Darwin by nikdy nepřišel na evoluci, kdyby se zasekl jen v taxonomii rostlin. Fleming by si nikdy nevšiml penicilinu, kdyby byl takový „pořádkumilovný specialista“, že by tu plíseň na misce okamžitě vyhodil a vydrhl ji savem. A Newton, ten klasický případ, seděl pod stromem pravděpodobně proto, že se vyhýbal psaní nějakého nudného akademického pojednání. Gravitace ho pak uhodila do hlavy. Doslova.
Moderna tento princip přejmenovala na „kreativní pauzu“ nebo „divergentní myšlení“ a prodává ho jako koučovací seminář za patnáct tisíc korun. Ale podstata zůstává stejná jako vždy: mozek potřebuje bloudění, aby mohl najít zkratku.
Intelektuální „flákačství“ jako nutnost
Integrativní inteligence (přiznávám, že tento termín jsem až do včerejška vůbec neznal, i když princip už hájím dlouho) vypadá zvenčí jako „skákání od ničeho k ničemu“. DPO řeší šachy, pedagog analyzuje strukturu vídeňského valčíku, ředitel školy si čte o historii fotografie. Pro okolí jste roztržitý génius s problémem soustředění. Pro mozek je to ale práce pod kapotou; tichá, neviditelná, ale naprosto klíčová.
Neurovědci tomu říkají aktivita „default mode network“ sítě, která se rozsvítí přesně ve chvíli, kdy přestanete vědomě „pracovat“. Jinými slovy: váš mozek je nejproduktivnější tehdy, kdy vypadáte nejneproduktivněji. To je ta část, kterou systém hodnocení pracovního výkonu systematicky ničí.
Podstata integrativního myšlení je v tom, že mozek funguje jako inteligentní filtr, který krade nápady a čím víc různých „skladišť“ má k dispozici, tím sofistikovanější krádež může provést.
- Darwin „ukradl“ ekonomii: Vzal Malthusovu teorii o tom, že lidí je moc a žrádla málo, a aplikoval ji na zvířata. Bum. Evoluce. Malthus sám na to nikdy nepřišel; pravděpodobně proto, že byl ekonom, a ekonomové se na zvířata dívají jen jako na vstup do výroby.
- Fleming „ukradl“ přírodě její zbraně: Všiml si, že plíseň je v podstatě chemická válka v malém. Vzal princip „přežití nejsilnějšího“ z divočiny a zhmotnil ho do pilulky, co vám zachrání život. Jeho kolega na vedlejší lavici pravděpodobně vzorně vyhodil svou kontaminovanou misku a dodnes ho nezná nikdo.
- Steve Jobs „ukradl“ kaligrafii: Přišel na přednášku o typografii jen tak, ze zvědavosti, rok po tom, co odešel z práce. Deset let poté mělo první Apple Macintosh krásné fonty: jako jediný počítač na světě. „Kdybych nikdy nevystudoval ten jeden kurz,“ řekl Jobs, „Mac by nikdy neměl násobné fonty.“ Disciplinovaný student informatiky by na to nikdy nepřišel.
- Tesla byl známý tím, že trávil hodiny pozorováním holubů v newyorských parcích. Nebylo to proto, že by byl „bláznivý důchodce“, jak si lidé tehdy mysleli. Pozoroval jejich orientační smysl a způsob, jakým se pohybují v hejnu. Přenášel tyto „biologické algoritmy“ do svých úvah o bezdrátovém přenosu energie a rádiových vlnách. Zatímco inženýři té doby řešili měděné dráty, on „viděl“ přírodní pole.
- George de Mestral byl švýcarský inženýr, který se vrátil z procházky se psem a zjistil, že jsou oba obalení bodláky. Místo aby nadával, vytáhl mikroskop. Zjistil, že bodlák má na koncích háčky, které se zachytí za smyčky v srsti psa nebo v látce kalhot.„Ukradl“ tento design přírodě a vytvořil suchý zip.
- Hitchcock nezačínal jako režisér, ale jako grafik a ilustrátor titulků. To formovalo jeho celou kariéru. Přenesl principy kompozice z obrazů a maleb přímo do filmového střihu. Každý jeho záběr byl jako pečlivě komponovaný obraz, kde záleželo na perspektivě a barvě víc než na dialozích. Aplikoval pravidla vizuálního umění na časovou osu filmu.
- Henry Ford a jatka (Pásová výroba) Tohle je přeskok, který je dnes trochu morbidní, ale geniální. Ford hledal způsob, jak zrychlit výrobu aut, která tehdy trvala věčnost. Navštívil chicagská jatka, kde se zvířata pohybovala na zavěšených hácích a řezníci u nich stáli a dělali jen jeden úkon. „Ukradl“ mechaniku zpracování masa a aplikoval ji na montáž automobilu.
- Marie Curie a fotografie (Radiace) Málokdo ví, že objev radioaktivity byl silně ovlivněn tím, že se Marie Curie zajímala o to, jak světlo zanechává stopy na citlivých deskách (tehdejší fotografie). Použila princip fotografické desky jako „detektor“ neviditelné energie. Vzala technologii, která měla „zachycovat světlo“, a udělala z ní nástroj, který „zachycoval energii“, kterou lidské oko nevidí.
- Proč to funguje (a proč vás to baví):
Podstata je v tom, že „náhoda přeje připravenému mozku“. Když máte v hlavě široký rejstřík oborů (od šachů přes DPO až po dějiny fotografie), váš mozek má mnohem větší „stavebnici“, ze které může stavět. Když narazíte na problém ve školství, váš mozek automaticky prohledává tuto stavebnici a najde v ní „jatka“, „bodlák“ nebo „šachový gambit“.
Fascinující na tom je, že lidé, kteří se drží jen jednoho oboru, v podstatě nemají z čeho stavět. Mají jen jeden šroubovák. Vy máte celou dílnu. A vtip je v tom, že vám to nikdo neuvěří, dokud ten „přeskok“ neuděláte a neukážete jim výsledek.
Proč jsou specialisté vlastně nebezpeční?
Specialista je jako člověk, který se naučil perfektně ovládat jeden druh šroubováku. Když narazí na problém, který vyžaduje kladivo, snaží se ten šroubovák použít jako kladivo tak dlouho, dokud mu nezbydou jen střepy a pak napíše odborný článek o tom, proč jsou ty šrouby špatně vyrobené.
Problém není v hloubce znalostí. Hloubka je cenná. Problém nastává, když se hloubka stane světonázorem. Když ekonom vidí v každém lidském rozhodnutí jen kalkulaci nákladů a výnosů. Když právník vidí v každém konfliktu jen spor o paragraf. Když pedagog vidí v každém dítěti jen výsledek standardizovaného testu.
Myšlení na přeskáčku je schopnost vnímat analogii tam, kde ji nikdo nečeká. Když vidím šachovnici, nevidím jen dřevěné figurky. Vidím tam dynamiku moci, oběti pro vyšší cíl a fatální chyby, které se dějí i v ředitelně školy; kde někdo obětuje věž (zkušeného učitele) jen proto, aby zachránil střelce (oblíbený projekt), a pak se diví, proč má špatnou pozici. Když vidím legislativu, nevidím jen buzeraci. Vidím tam „systémový kód“, který má stejné vady jako špatně napsaný program: spoustu podmínek, které se navzájem vylučují, a nulovou dokumentaci k tomu, proč tam vůbec jsou.
Největší inovace v historii nevznikly uvnitř oborů. Vznikly na jejich hranicích. Biofyzika. Behaviorální ekonomie. Kognitivní lingvistika. Každý z těchto oborů vznikl ve chvíli, kdy si někdo dovolil říct: „Hele, a co kdybychom se na tohle podívali z té druhé strany?“ A jak už jsem psal a kolikrát schytal, tohle je přesně ten moment, který od AIčka nečekejte. Nemá k tomu buňky. Srovná data, vybere vzorce, najde odchylky, ale prostě je sama od sebe nepoužije úplně jinak.
Humor jako test inteligence – a proč ho byrokracie nesnáší
Největší vtip je v tom, že čím více oborů v hlavě máte, tím víc vidíte, jak jsou si všechny podobné. A to je zároveň ten nejlepší důkaz inteligence, který existuje: schopnost vidět stejný vzorec v různých kontextech.
Ten, kdo se směje absurditě našeho školství, šachové prohře nebo legislativnímu nesmyslu, není cynik. Je to člověk, který vidí ten vzorec a ten vzorec je často k popukání. Protože když si vedle sebe položíte směrnici o bezpečnosti práce z roku 1987 a současný školní vzdělávací program, zjistíte, že mají stejnou strukturu, stejnou logiku a pravděpodobně i stejného autora nebo alespoň stejného ducha.
Humor je v podstatě kolaps dvou světů do jednoho bodu. Přesně jako vědecká analogie. Přesně jako integrativní myšlení.
Není náhoda, že nejlepší vědci bývají zároveň výborní vypravěči a nejlepší komici mají často nejpřesnější sociální analýzy.
Pokud se někdo neumí zasmát tomu, jak se snažíme naroubovat umělou inteligenci na systém, který má problém s propiskou a papírem, pak nemá integrativní inteligenci. Má jen „tunelové vidění“ a to je v dnešní době diagnóza, ne kvalifikace. Bohužel je to také popis značné části řídících struktur ve školství, státní správě a všude tam, kde se o inovaci mluví na konferencích, ale v pondělí ráno se přijde do stejné kanceláře, sedí se na stejné židli a vyplňuje stejný formulář.
Přestaňte se omlouvat za svůj algoritmus
Přestaňte se omlouvat za to, že skáčete od tématu k tématu. To „skákání“ je váš nejlepší algoritmus; a na rozdíl od většiny algoritmů ho nelze koupit, nainstalovat ani napodobit jednodenním školením.
Až vám příště někdo řekne „držte se tématu“, vězte, že to říká jen proto, že on sám vidí jen ten jeden metr čtvereční před sebou. Vy vidíte celé hřiště. A občas i tribuny, šatny a parkoviště za stadionem, kde se mimochodem odehrávají ta nejzajímavější jednání.
Mimochodem: Fleming by si nikdy nezasloužil Nobelovku, kdyby byl dostatečně „disciplinovaný“. Jobs by nedal světu iPhone, kdyby nepropustili ze svého vlastního úspěchu. A Darwin by zůstal jen dalším viktoriánským přírodovědcem s pěknou sbírkou broučků, kdyby si nepřečetl ekonomický traktát jen tak, pro zábavu, na palubě lodi.
A pokud vám to někdo vytýká, vysvětlete mu klidně a věcně, že provádíte aktivaci své default mode network za účelem integrativní syntézy mezioborových analogií.
Nebo mu prostě jen řekněte, že přemýšlíte. Na přeskáčku
Copilot na základě vlastního promptu
Milan Hausner
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Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
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