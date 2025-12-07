Na pohotovost s AI
Příběh o důvěře, vytrvalosti a záchraně života
V éře rychlého rozvoje umělé inteligence se často vedou abstraktní debaty o jejích etických implikacích, nebezpečí dezinformací nebo ekonomických dopadech. Občas se však objeví příběh, který tuto technologii zasadí do ryze lidského, osobního a hluboce existenčního kontextu. Právě takový je svědectví muže, jemuž konverzace s chatbotem Grok v prosinci 2025 pravděpodobně zachránila život před prasknutým apendixem. Tento případ není pouhým popisem úspěšné diagnózy, ale esejí o dokonalé bouři moderních problémů: nedokonalosti prvního klinického posouzení, přetížené pohotovosti, bezmoci pacienta a paradoxní roli AI jako mostu mezi nimi. A jak to vypadá na pohotovostech, všichni víme...
Příběh začíná v nejlepším roce života vypravěče, který je náhle přerušen dvaceti čtyřmi hodinami nesnesitelné bolesti. Klíčovým detailem je atypičnost příznaků: chybí horečka, krev nebo dramatické vnější projevy, břicho je na pohmat „měkké“. Klasické varovné signály, které by automaticky vyvolaly poplach, skutečně absentují. První návštěva pohotovosti tak končí s diagnózou možné žaludeční nevolnosti a předpisem blokátoru kyseliny. Helicid to spraví. Tato diagnoza odráží běžnou realitu moderní medicíny, která je pod tlakem časové náročnosti a spoléhá se na rychlá, pravděpodobnostní rozhodnutí. Pacient je v bolestech, ale bez jednoznačných „červených vlajek“, má systém tendenci ho zařadit do škatulky méně urgentních případů.
Zde přichází zlomový moment: návrat domů a návrat k dlouhodobému konverzačnímu vláknu s umělou inteligencí, Grokem. Tento detail je významný – nejde o chladné, jednorázové dotazování, ale o pokračující dialog, který možná umožnil AI lépe porozumět kontextu. Grok nespoléhá na jeden izolovaný symptom, ale na vzor. AIčko identifikuje možnost perforovaného vředu nebo atypické apendicitidy a především dává pacientovi konkrétní slova a lékařské zdůvodnění. Tím překonává propast mezi laickým popisem „strašně mě bolí břicho“ a odborným jazykem, který v nemocnici rezonuje. AI nejen navrhne možnou diagnózu, ale poskytne i návod k akci: „Vraťte se okamžitě na pohotovost a požadujte CT.“
Druhá návštěva pohotovosti je pak ukázkou proměněné dynamiky.
- Pacient již nepřichází jako bezmocný trpitel, ale jako informovaný advokát svého zdraví. Přináší konkretizovaný popis a logickou argumentaci. To je nejsilnější moment celého příběhu: umělá inteligence zde nefungovala jako náhrada lékaře, ale jako argumentátor pacientova hlasu.
- Dala mu nástroje, aby mohl účinně komunikovat s lékařským systémem a trvat na dalším vyšetření. CT sken následně odhalil zánět apendixu na pokraji ruptury, což vedlo k okamžité, život zachraňující laparoskopické operaci.
Bolest je pryč, pacient je naživu. Jeho probuzení z anestezie je symbolickým vydechnutím po dramatickém zápase. Zdánlivá drobnost v medicínském světě. Jaká je ale role AI? Neoslavuje tato noticka náhodou nástroj, který by neměl být potřebný v ideálně fungujícím zdravotnictví? Odpověď je komplexní.
Příběh nehaní práci lékařů na pohotovosti, kteří činí nejlepší rozhodnutí na základě dostupných informací. Spíše poukazuje na limity lidského úsudku při setkání s nejednoznačnými příznaky a na hodnotu druhého pohledu – byť „pohledu“ algoritmu.
V konečném důčinku jde o proaktivní péči o sebe sama v digitálním věku. Varování na konci příspěvku – určené všem, kdo se svíjejí bolestí a hledají odpovědi po půlnoci – je jeho morálním ponaučením. Rozhodně trvám na tom, že prvotní je důvěra v lékaře, ale to podstatné je „v komunikaci a nevzdávejte se.“ A tady skutečně může AI vysloveně pomoci.
AI zde sehrála roli katalyzátoru, který přeměnil utrpení a nejistotu v cílenou, racionální akci. Je to připomínka, že i v éře strojů zůstává nejdůležitějším činitelem lidská vůle:
- jednat, tentokrát posílená informacemi, které pomohla dešifrovat umělá inteligence.
Záchrana života tak nepřišla z rukou robota, ale ze spojenectví mezi vytrvalostí člověka a analytickou silou nástroje, který mu pomohl být lépe slyšen.
Milan Hausner
Povídali, že mu hráli: o digitální dovednosti, občanské kompetenci a čtení mezi řádky
Digitální gramotnost jako svatá relikvie: úředníci a dámy v talárech táhnou obří myš a klávesnici na Petřín. Jenže vedle toho kliku musíme umět ČÍST a kriticky MYSLET.
Milan Hausner
O Jindřichovi na Bali -IV.
Angličtina se vyvíjí hezky rychle a přináší do online světa někdy opravdu hezké přesmyčky či akronomy. Tady máte další z nich. Však už ale i my máme své Jindřichy.
Milan Hausner
Křižovatka lidstva: Odvaha, chamtivost a závod o inteligenci, který by nás mohl pohřbít
Ocitáme se uprostřed největšího technologického experimentu v historii lidstva, který však není řízen vědeckou zvědavostí, ale ekonomickým imperativem srovnatelným s Midasovým dotykem.
Milan Hausner
Patří vaše podobizna ještě vám? Kdo ví?
Jste si jisti, že vaše tvář patří jen vám? V digitálním bazaru ji kdosi směňuje za „ochranu“ – a prodává avatarům jako outfit. Biometrie se mění v komoditu, souhlas v algoritmický obchod, identita v datový bod.
Milan Hausner
Zákazem do zářné budoucnosti vzdělávání v době AI
Diskuze o zákazu mobilů je vedena s chvályhodným cílem mezi dvěma nesmiřitelnými tábory. A tak se pokusím obě strany alespoň trochu rozesmát jednou vizí, byť z doby dávno neminulé.
|Další články autora
Fotky metra, které vás dostanou: Vyhlásili jsme výherce fotosoutěže
Pražské metro se proměnilo v galerii. Alespoň tedy v očích desítek fotografů, kteří se zapojili do...
Kdo ví víc o Vánocích? Otázky, které prověří i Ježíška
Zazvonil zvoneček! Je čas zjistit, jestli máte srdce vánočního elfa, nebo duši lehce kyselého...
Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku
Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
Dvorecký most či most Anežky České? O anketě slibované náměstkem Hřibem zatím není rozhodnuto
Hlavní město Praha se připravuje na rozhodnutí o oficiálním názvu nového mostu přes Vltavu, který...
Máj, dříve obchodní dům, nyní "Centrum zábavy v srdci Evropy", připravené na Vánoční svátky,...
Sídliště Skalka
Havárie horkovodu na sídlišti Skalka ve Strašnicích.
K Rybníčkům
Pučící stromy ve Strašnicích v ulici K Rybníčkům.
Pasáž Lucerna
Vánoční výzdoba v Pasáži Lucerna.
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
- Počet článků 214
- Celková karma 8,79
- Průměrná čtenost 206x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.