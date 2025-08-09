Na pískovišti, v hospodě a na radnici = RUD pro školy
Nechci nijak znevažovat reálné obavy o přiměřenou výši prostředků, správné nastavení RUD a samozřejmě na první pohled prokazatelnou ruku ministrů šetřílků snažících se ušetřit na možné využití stejných peněz pro jiné účely. Rozpočet není nafukovací, i když dnes vidíme zřejmé snahy si tu nějakou zázračnou pumpičku půjčit. Ano, přiměřenou výši těchto prostředků vidím za základní riziko stávajícího převodu, ostatní vznášené námitky skoro bez důkazu vnímám spíše jako ironicky úsměvný kabaret v době, kterou jeden z glosátorů označil jako ubrečený kapitalismus. Ano, možná je to groteska stesků a žalů volající po starých pořádcích ve střetu mocenských zájmů.
Není bez zajímavosti, že díky schválení tohoto převodu, jsou prostředky pro tyto účely dnes možná jedinou skoro jistou položkou danou zákonem, což rozhodně o celkovém financování školství říci nemůžeme.
Scéna první: Zametená chodba jako zrcadlo vzdělávacího systému
Představte si školu, kde každý žák automaticky chápe lépe gramatická pravidla, protože reflektivní lesk podlahy odráží nejen světlo, ale i osvícení ducha. A když paní uklízečka zvolí čistič s vůní citrusů, studenti podají lepší výkon ve slohu — přece se lépe píše v pomerančové vůni než v zatuchlém pachu rozkládající se svačiny zapomenuté v lavici.
Odbory zděšeně piští: „Pozor, kvalita vzdělání klesne, protože peníze půjdou k nepedagogům jinudy.“ A když se zeptáte na důkazy, nastane ticho, že byste v něm slyšeli padající špendlík. Vznášené argumenty jsou směsicí pocitů, dohadů, spekulací a umocněných rolí, kterou odbory ve vzdělávací politice u nás už spíše (ne) mají.
Scéna druhá: IT jako rukojmí reformy
Jakmile se zmíní přesun IT pod obec, začíná se mluvit o apokalypse těchto služeb ve škole. Co když nový správce upřednostní fotbalový plácek dole za městem před obnovou serveru? Co když server bude podle přání pana starosty filtrovat kritické myšlení? Takové horory si nikdo nepřeje vidět ani na Netflixu.
Realita? Možná bude hůř. Nebo se něco zlepší. Nejspíš se ale nestane nic, jen ty tekoucí peníze přitečou z jednoho ONIV rozpočtu. Jen si bude muset paní ředitelka znovu vše pečlivě rozdělit, protože jeden pytlík na všechny provozní výdaje bude představovat více sofistikované rozhodování. Odbory píšou, že se role ředitelů značně zkomplikuje. Moc nechápu v čem, rozhodovali stejně a teď budou chodit s prosíkem jen na jedno místo, ne od čerta k ďáblu. Školská politika se dělá především pro místní populaci, a ta se nejlíp vyjadřuje v místní hospodě či na pískovišti, tam ale nikdo z kraje, natož z ministerstva nedorazí. Zato ozvuky nad vypitou dvanáctkou a nad rozkopnutou bábovičkou se zcela určitě na zastupitelstvu objeví.
Scéna třetí: Starosta jako nástroj tmářství v opičích procesech
„Starosta bude ovlivňovat výuku!“ zní obavy. A teď si představme, jak vyučující musí konzultovat plán hodiny s radnicí. Biologie se vrátí do doby opičích procesů, Darwin bude zakázán. I takové pokusy o argumenty občas dnes zaznívají. Máme RVP, které předurčuje obsah a tyto úvahy jsou už jen čistě účelové a naprosto z jiného historického období. S RUD to nemá společného vůbec nic. A k tomu přidávám mediální zkušenost z doby nedávno minulé:
Scéna čtvrtá: Starosta jednoho moravského města jako model
Pak tu máme názory o protěžování čísi manželky nebo kohosi milenky, zájmové skupiny apod. Ano, k tomuhle může dojít, přiznejme si to. Jsme lidé, a přiznejme si, že osobní vztahy prostě do společnosti patří. Stejně tak včera, jako dnes, tak i pozítří. Vyjádření moravského starosty k zákazu mobilů na školách je toho dostatečným důkazem. Má přece odměny, a těmi těm ředitelům ukáže, kdo je tady pánem. Takový přístup se mi příčí, ale bohužel tomu občas tak je. Pedagogika by přece měla být na politické zvůli nezávislá. V realitě denního života k těmto divům dochází, docházelo a docházet bude. A nic na nich nezmění jen jinak vychýlený tok peněz.
Jestli ovšem to koryto bude v důsledku klimatické změny, nikoli však povětrnostní, a v důsledku všude rostoucího finančního sucha, postupně vysychat, to pak ovšem bude docela jiná otázka.
Uklízečky – neviditelné hrdinky školy
Uklízečky, kuchařky a asistenti a všichni další v tomto dramatu označené jako „nepedagogičtí pracovníci“, dostávají financování prostřednictvím RUD, a to je jádrem celého problému.
Když tady dojde k vědomému podcenění potřeb, pak skutečně může školní WC připomínat festivalové či ekologické budky, učit se může v poryvech větru severáku a vlastně …. co to říkám, dnes bude stačit trocha elektřiny (a tu ještě zaplatí povětšinou rodiče) … máme přece výuku online….
Pevně věřím, že převod finančních prostředků na obce může, ale bohužel také nemusí znamenat malou, ale důležitou změnu. Když se ale podíváme do celého přijatého zákona, tak právě tato část vyvolává silné vrčení odborné veřejnosti. Ve světle ostatních změn a revizí RVP či digitalizace je to jen jedna malá část. Nejhorší na tom není snad ten fakt sám, ale skutečnost, že tyhle profese nestály parlamentu za to, aby tuto změnu pořádně připravil a vydiskutoval. Uklízečky a kuchařky se tak vlastně staly rukojmími ve viditelně neviditelné válce o eura a koruny.
Milan Hausner
Od vzhlížení k IT zpátky na zem aneb bez myšlení nejsou koláče (ani ty virtuální)
Celý život jsem měl před očima zářný digitální svět, plný interaktivních tabulí (ve škole jsme měli první na evropském kontinentu mimo Velkou Británii)...
Milan Hausner
Jak jsme (ne) jeli na výlet = demokracie třídních schůzek
Naplánovat školní výlet zní jako radostná událost. Děti se těší, učitelé mají připravený program, a rodiče... a rodiče mají demokratické představy o náplní a charakteru výletu...
Milan Hausner
Zářné zítřky ve školách (někdy v blízké budoucnosti)
S nefalšovaným nadšením a s blyštivým optimismem představujeme naši monumentální, vizionářskou, a především nekompromisní strategii pro vzdělávání v éře umělé inteligence!
Milan Hausner
Duševní vlastnictví na pomyslné hranici pekla
Americký plán rozvoje umělé inteligence přináší celou řadu pěkně „pomýlených“ výzev. Zde je přehled těch nejvíce do očí bijících.
Milan Hausner
Plačící dítě v rodině chatbot nespasí = děti jako pěšáci osudu
V těchto chaotických časech, kdy se na každém rohu internetu vedou debaty o dopadu AI na naše myšlení a rozebírají se hrůzy terapeutických chatbotů, všichni hovoří o tom, jak umělá inteligence změní podobu rodiny i školy.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí
Čeští hasiči druhým dnem zasahují u požáru v aténském regionu. Požár se k sobotnímu ránu podařilo...
Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1
U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze...
Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku
Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u...
Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde...
- Počet článků 17
- Celková karma 7,72
- Průměrná čtenost 326x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.