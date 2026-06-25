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Na nudle do Třeboně

To je téma, které tne do živého. Třeboň – magnet na turisty, cyklistická mekka, město lázní, kaprů a malebných hospůdek. Člověk by čekal, že to tu bude v létě (v předvečer prázdnin) žít dlouho do noci.

V realitě sice řešíme prezidenta a jeho absolutismus ve stylu císařů, ale já zůstanu nohama na zemi a dotknu se svého uraženého já. Realita všedního dne (a často i víkendu) po sedmé hodině večerní v malebné Třeboini ale v tomhle létě připomíná spíš postapokalyptický film, kde hlavní hrdina marně klepe na zavřené dveře a škemrá o jeden zteplalý Regent nebo smažený filet z candáta.

Když se podíváme na to, proč v sedm večer padne klec a proč jich za poslední dva roky tolik tiše vyklidilo pole, rýsuje se nám docela jasný, i když smutný obrázek dnešní doby. Napočítal jsem jich nejméně pět, z těch, co jsem znal a kam občas zašel. A navíc v sedm padla závora.

1. Personální hladomor (Kdo nemá lidi, ten zavírá)

To, co gastronomii zasáhlo v posledních letech, nebyla jen jedna krize, ale permanentní personální eroze. Najít dnes spolehlivého kuchaře nebo číšníka, který je ochotný táhnout dvanáctky a končit o půlnoci, je skoro nadlidský úkol.

  • Spousta lidí z oboru během covidu a následné inflační vlny utekla do fabrik, skladů nebo k řemeslu za pevný pracovní režim, čistou hlavu a víkendy s rodinou.
  • Výsledek? Majitelé restaurací často sami stojí u plotny nebo za barem. A když taháte celou sezónu na vlastních zádech, v sedm večer prostě otočíte ceduli na „Zavřeno“, protože lidská kapacita má své limity.

2. Ekonomická matematika: Večer už se nevyplatí

Provozovat restauraci po 19. hodině s sebou nese specifické náklady: příplatky za práci večer, energie (které sice trochu klesly, ale pořád jsou jinde než před pěti lety) a hlavně riziko.

  • Mít otevřeno do deseti kvůli třem stolům, kde si lidé dají jedno pivo nebo dvojku vína a dvě hodiny si povídají, je dnes pro spoustu podniků ekonomická sebevražda.
  • Obrat se udělá přes obědy (meníčka) a odpolední kávu s dortem. Večerní provoz prostě neuživí personál a energie, a tak se raději škrtá.

3. Změna chování zákazníků (Šetří se, kde to jde)

Turista roku 2026 už není ten rozevlátý host, co nechal v hospodě polovinu výplaty. Lidé dnes mnohem víc počítají. Cyklisté sice přes den zaplní terasy, ale večer se spousta z nich raději stáhne do apartmánů, penzionů nebo kempů, kde si otevřou lahváče z marketu a udělají si něco rychlého k jídlu sami. Restaurace tak večer zejí prázdnotou, což majitele jen utvrzuje v tom, že držet směnu nedává smysl.

4. Specifikum Třeboně: Sezónnost na steroidech

Třeboň extrémně trpí syndromem „dvou měsíců“. Od července do srpna je tu hlava na hlavě, ale užít si tenhle nápor vyžaduje obrovské nasazení. Zbytek roku je slabší a přežít zimu je pro spoustu čistě turistických podniků čirá agonie. Za poslední dva roky tak skončila řada těch, kterým došel dech, finanční polštář nebo prostě trpělivost. Zbyly buď zavedené jistoty, nebo podniky, které sázely na rychlý zisk, ale narazily na realitu klesající kupní síly. Jen mne překvapilo, že se to projevilo i pouhé tři dny před hlavní sezonou.

Výsledek?

Třeboňská náměstí sice večer vizuálně žijí, tam hospody samozřejmě jsou k tomu odpovídající cenově skupině. Lidé se procházejí a město má svou nepopiratelnou atmosféru, jenže gastronomická mapa se smrskla na pár přeživších bodů. Náměstí je samo o sobě díky kočičím hlavám a neprůjezdnosti (což chápu) pro méně mobilní rybožrouty poněkud špatně dostupné. A když dostane ten lapající bloudil hlad po osmé večer, zažije bizarní kulturní šok: v kraji stovek rybníků tradiční bašty zamknou na petlici a místo poctivého domácího kapra nakonec zbudou jen cizácké nudle z krabičky u nonstop blikajícího asijského bistra za rohem. Že jsme jich projeli kolem deseti. Tradice zkrátka prohrála s provozní houževnatostí.

Obrázek je čistě ilustrativní, v této konstelaci tam tyto restaurace nejsou :)

Autor: Milan Hausner | čtvrtek 25.6.2026 15:15 | karma článku: 8,45 | přečteno: 141x

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