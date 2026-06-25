Na nudle do Třeboně
V realitě sice řešíme prezidenta a jeho absolutismus ve stylu císařů, ale já zůstanu nohama na zemi a dotknu se svého uraženého já. Realita všedního dne (a často i víkendu) po sedmé hodině večerní v malebné Třeboini ale v tomhle létě připomíná spíš postapokalyptický film, kde hlavní hrdina marně klepe na zavřené dveře a škemrá o jeden zteplalý Regent nebo smažený filet z candáta.
Když se podíváme na to, proč v sedm večer padne klec a proč jich za poslední dva roky tolik tiše vyklidilo pole, rýsuje se nám docela jasný, i když smutný obrázek dnešní doby. Napočítal jsem jich nejméně pět, z těch, co jsem znal a kam občas zašel. A navíc v sedm padla závora.
1. Personální hladomor (Kdo nemá lidi, ten zavírá)
To, co gastronomii zasáhlo v posledních letech, nebyla jen jedna krize, ale permanentní personální eroze. Najít dnes spolehlivého kuchaře nebo číšníka, který je ochotný táhnout dvanáctky a končit o půlnoci, je skoro nadlidský úkol.
- Spousta lidí z oboru během covidu a následné inflační vlny utekla do fabrik, skladů nebo k řemeslu za pevný pracovní režim, čistou hlavu a víkendy s rodinou.
- Výsledek? Majitelé restaurací často sami stojí u plotny nebo za barem. A když taháte celou sezónu na vlastních zádech, v sedm večer prostě otočíte ceduli na „Zavřeno“, protože lidská kapacita má své limity.
2. Ekonomická matematika: Večer už se nevyplatí
Provozovat restauraci po 19. hodině s sebou nese specifické náklady: příplatky za práci večer, energie (které sice trochu klesly, ale pořád jsou jinde než před pěti lety) a hlavně riziko.
- Mít otevřeno do deseti kvůli třem stolům, kde si lidé dají jedno pivo nebo dvojku vína a dvě hodiny si povídají, je dnes pro spoustu podniků ekonomická sebevražda.
- Obrat se udělá přes obědy (meníčka) a odpolední kávu s dortem. Večerní provoz prostě neuživí personál a energie, a tak se raději škrtá.
3. Změna chování zákazníků (Šetří se, kde to jde)
Turista roku 2026 už není ten rozevlátý host, co nechal v hospodě polovinu výplaty. Lidé dnes mnohem víc počítají. Cyklisté sice přes den zaplní terasy, ale večer se spousta z nich raději stáhne do apartmánů, penzionů nebo kempů, kde si otevřou lahváče z marketu a udělají si něco rychlého k jídlu sami. Restaurace tak večer zejí prázdnotou, což majitele jen utvrzuje v tom, že držet směnu nedává smysl.
4. Specifikum Třeboně: Sezónnost na steroidech
Třeboň extrémně trpí syndromem „dvou měsíců“. Od července do srpna je tu hlava na hlavě, ale užít si tenhle nápor vyžaduje obrovské nasazení. Zbytek roku je slabší a přežít zimu je pro spoustu čistě turistických podniků čirá agonie. Za poslední dva roky tak skončila řada těch, kterým došel dech, finanční polštář nebo prostě trpělivost. Zbyly buď zavedené jistoty, nebo podniky, které sázely na rychlý zisk, ale narazily na realitu klesající kupní síly. Jen mne překvapilo, že se to projevilo i pouhé tři dny před hlavní sezonou.
Výsledek?
Třeboňská náměstí sice večer vizuálně žijí, tam hospody samozřejmě jsou k tomu odpovídající cenově skupině. Lidé se procházejí a město má svou nepopiratelnou atmosféru, jenže gastronomická mapa se smrskla na pár přeživších bodů. Náměstí je samo o sobě díky kočičím hlavám a neprůjezdnosti (což chápu) pro méně mobilní rybožrouty poněkud špatně dostupné. A když dostane ten lapající bloudil hlad po osmé večer, zažije bizarní kulturní šok: v kraji stovek rybníků tradiční bašty zamknou na petlici a místo poctivého domácího kapra nakonec zbudou jen cizácké nudle z krabičky u nonstop blikajícího asijského bistra za rohem. Že jsme jich projeli kolem deseti. Tradice zkrátka prohrála s provozní houževnatostí.
Obrázek je čistě ilustrativní, v této konstelaci tam tyto restaurace nejsou :)
Milan Hausner
Anatomie politického konvertity: P.H.T.
Pan Urban včera připomněl tento pevně integrovaný přemet ve svém článku. Vracím se tedy k němu a vracím jej zpátky na pevné nohy, což se včera tak úplně nepovedlo. Ten dopad je ale přesně to, co dělá naší politiku tak zajímavou.
Milan Hausner
Apokalypsa v Bakalářích: Proč je červnová bitva o chování lepší než Hra o trůny
Červen. Měsíc, kdy se v českém školství láme chleba, ohýbá páteř a testuje žaludeční sekrece všech zúčastněných.
Milan Hausner
Jak politik zvedl obočí a snížil laťku celé demokracie
Modelová situace z nejmenované poslanecké sněmovny či tiskové konference, kde se v rituálním tanci o moc střetávají dva archetypy moderního politického predátora.
Milan Hausner
Osvícení z LinkedInu: Proč jsme podle algoritmů všichni jen rozbité kalkulačky
Nemůžu se s vámi ne podělit o jeden diskuzní zážitek. Včera jsem se na LinkedInu dozveděl, že lidstvo je spočitatelné a žádné paradoxy neexistují. Uznejte, že takové tvrzení si vyžaduje komentář.
Milan Hausner
Krev, žluč a daně
Hledáte recept na pohádkové bohatství? Zapomeňte na akcie. Velká média objevila čisté digitální zlato: lidskou n.....t v diskuzích! Každý Caps Lock a urážka v komentářích sype korporátům slušné prachy z reklam.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Kraj se chystá na extrémní vedra. Na přímém slunci bude k 50 stupňům
V Olomouckém kraji vypukly přípravy na obří vedra, která naplno udeří o víkendu a budou atakovat...
Za SPD bude na Vysočině do Senátu kandidovat Lucie Pavlů Řádová a Radek Koten
Do Senátu v obvodu Pelhřimov, ve kterém je i část obcí v okrese Jindřichův Hradec, bude za SPD...
V Českých Budějovicích budou od července sdílená kola
V Českých Budějovicích budou od července k dispozici sdílená kola. Místní i turisté je mohou využít...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 598
- Celková karma 8,47
- Průměrná čtenost 195x
Jako bývalý ředitel velké školy jsem dnes už v důchodu. Celá řada věcí kolem nás mne nenechává klidným a tak si vám dovolím nabídnout svůj pohled na některé situace. Mým hlavním zájem je skutečné šílenství, které nás zaplavilo v oblasti umělé inteligence. Mnohé mé články najdete na profilu LinkedIn. Sem do obecnější čtenářské vrstvy se pokusím přenést články, které mají nějaký ten přesah. Protože nejen školou je živ člověk :)
Grafické prvky v článcích jsou tvořeny autorem prostřednictvím AI nástrojů - zejména gamma. V případě převzatého zdroje bude tato okolnost uvedena.